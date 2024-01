Adiós a “El Faro de Málaga”

La editorial de “El Faro…” comienza diciendo que va a ser cerrado. Triste e inesperada noticia que altera por completo el cotidiano vivir por lo sorpresiva.

Es siempre doloroso que un periódico cierre, sobre todo si es un oasis de libertad como éste; pero lo es mucho más si a lo largo de dieciséis años, has ido depositando en él, tus opiniones.

Cuatrocientas noventa y una columnas publicadas, sin contar los muchos comentarios que incluí en la época dorada, dan fe de lo que digo.

En estos años he disfrutado viendo publicadas, y en algunos casos rebatidas mis ideas, disfrute intelectual intenso; una de las satisfacciones que no se pueden comprar con dinero.

El marco de libertad en el que nos hemos movido, no tiene parangón. Su cierre oblitera la poterna por la que se irradiaba el manantial de opiniones, muchas de ellas contrapuestas, garantía inequívoca de una auténtica libertad de expresión.

Otra satisfacción, no menor, de estos años ha sido fraguar la amistad con Javier, su director, con pocos contactos personales pero cristalizada en el mutuo afecto. No puedo olvidar los primeros tiempos cuando José Manuel Molina, artífice del primer artículo que leí en Diariolatorre, con el que rápidamente entré en sintonía, quizá por mérito suyo, que me brindó la oportunidad de colaborar con él en la corrección de algunos de sus libros.

La noticia me ha dejado un poso triste. El vacío que deja es difícil de llenar.

Una lástima que se apague ese foco de libertad.

Para concluir, un recuerdo sentido por los columnistas que partieron, un saludo muy cordial a los compañeros columnistas actuales y otro para los lectores y anunciantes de “El Faro….” que se extingue sin remedio.

Siempre permanecerá en mi recuerdo. MR.