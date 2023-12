Editorial. Hasta aquí hemos llegado

Tomar la decisión de cerrar un negocio es bien difícil porque no solo se trata de valorar cuestiones económicas, sino de terminar con años donde has entregado lo mejor de ti con profesionalidad, cariño, e incluso yo diría que devoción por el trabajo bien hecho.

Han sido casi veinte años informando sobre las numerosas actividades municipales, buscando hacer las mejores fotos y divulgando todo lo bueno que tienen Alhaurín de la Torre y otras localidades del área metropolitana de Málaga.

En el camino, muchas horas dedicadas, demasiadas si consideramos los sacrificios personales. Pero sobre todo lamento la pérdida de grandes amigos y colaboradores que con sus columnas de opinión y su saber, ilustraban un medio de comunicación que ha hecho todo lo posible para ser interesante y entretenido para nuestros vecinos. Me refiero como no al gran maestro José García Pérez, al excelente Antonio García Velasco, y sobre todo a mi queridísimo Ángel Doctor, malogrado cuando tenía aún tanto por ofrecer y compartir, y cuya partida tanto me ha marcado.

A mí no sé si me echarán de menos cuando ordene un grupo para hacer la foto, cuando destaque una noticia relevante sobre otras del montón o cuando acuda siempre solícito a cualquier petición de amigos, vecinos y políticos. Pero ya es imposible seguir.

Por un lado hay tantos tiktokers, troles de facebook y pamplinas digitales de todas las calañas que se creen a sí mismos medios de comunicación, que es muy difícil para un lector interesado dirimir dónde informarse y qué creer ante la pérdida de calidad y comunicación fiable. Pues al contrario de lo que mucha gente cree, son los medios locales los que acercan las noticias a los que de verdad quieren saber lo que pasa en su municipio.

Y por otro la llegada de nuevos concejales, otra hornada nueva, en la que rápidamente se dirime quien tiene interés político a futuro, aunque me quedo especialmente con uno que incumple aquello de, perro no come carne de perro, algo inesperado al proceder de un importante medio de comunicación y pretender que le regale un trimestre de trabajo. Yo a estas alturas de mi vida, no regalo nada que suponga un esfuerzo para mí, no quiero regalar tres meses de mi esfuerzo, cuando solo las noticas aumentan en cantidad sin una reciprocidad.

Pero no quiero que esta despedida suene a reproche, pero habrá que ver cuántos otros periódicos o revistas son sacrificados en Alhaurín para atender a otros medios donde no se votan en local.

Tengo muchos agradecimientos, muchos y buenos recuerdos, desde el alcalde, al que siempre le estaré agradecido, y desde el primer concejal que conocí hasta el último y actual de hacienda.

Siempre estaré agradecido a la increíble oficina de prensa y TV del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, por tantos años de trabajo compartiendo nuestro amor por las cosas bien hechas.

Muchas gracias y hasta siempre.