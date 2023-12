Los medios se han hecho eco del informe PISA calificando de “batacazo” del sistema educativo español al descender, sensiblemente, las puntuaciones alcanzadas por los alumnos españoles de 15 y 16 años que han participado en pruebas simultáneas con alumnos semejantes de otros países de la OCDE.

Como se sabe, se trata de un examen común en tres áreas:

- Matemáticas.

- Comprensión lectora.

- Ciencias.

En diversas ocasiones, en estas páginas, he citado los informes PISA y en muchas más he manifestado mi preocupación por el sistema educativo español, En todas ellas he vaticinado, por su deriva, el progresivo deterioro que sufre. Reitero, estas páginas son testigo de ello.

Andalucía no remonta y sigue entre las últimas de las autonomías españolas pese al cambio de la dirección política. El estancamiento producido en ella, durante los últimos años, prueba la falta de atención habida o no se han tomado las medidas correctoras necesarias para salir de ese estancamiento. La calificación del informe PISA lo certifica.

Hay que destacar, por lo esperanzador, que el informe sitúa a Castilla y León, con puntuaciones por encima de la media europea liderando las calificaciones españolas, lo cual implica que la mejoría es posible si se pone voluntad y se toman las medidas adecuadas. Sin embargo la puntuación media española ha decrecido respecto a informes anteriores, de ahí la calificación de “batacazo” en algunos medios.

Que el desarrollo de los pueblos se asienta en su sistema educativo, es axiomático. Su deterioro paulatino nos aleja de la prosperidad en el futuro y aumenta la dependencia de otros pueblos.

Mientras no se tomen medidas conjuntas, a largo plazo, basadas en el esfuerzo y la auto-exigencia, el problema continuará sin remedio.

Hace treinta y nueve años afirmaba en la ponencia presentada en un Congreso celebrado en Marbella sobre la Reforma educativa: “Cualquier tipo de reforma que se propugne y se pretenda llevar a cabo sin base científica, amparada por datos fiables, y como resultado de un análisis riguroso, que derive en un proyecto completo, terminará dando pábulo al reformista de turno, para emprender una nueva reforma”.

Catorce años después en una addenda a la ponencia decía: “Lo dicho (en la addenda, claro,) no es un juicio de valor tan sólo la constatación histórica, hoy, de lo expresado en 1.984 de que las reformas en el sistema educativo, que se hacen sin base suficiente acaban muy pronto en la siguiente”.

Hace ahora dieciséis años le añadí una segunda adenda en la que decía: “Aventuro: Diez años después seguiremos hablando de los problemas del sistema educativo”.

La situación actual es la prueba empírica de que las sucesivas reformas educativas hechas en la democracia, han sido totalmente ineficaces. El informe PISA lo certifica.

Siento muy de veras, por el daño causado, haber acertado en mis pronósticos. MR.