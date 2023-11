Viñagrande acoge una convivencia por el Día de los Derechos de la Infancia

El Centro Social de Viñagrande ha acogido este sábado una jornada de convivencia entre jóvenes de asociaciones, colectivos y miembros de las barriadas alhaurinas para festejar el Día Internacional de los Derechos de la Infancia que se celebra el 20 de noviembre. El encuentro ha estado promovido por la Asociación de Viñagrande junto a Eo,Eo en colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Durante este día se han llevado a cabo numerosas actividades destinadas al público infantil y juvenil. Los chicos han disfrutado de talleres de dinamización infantil, entre ellos una exhibición de baile de los chicos de la asociación 'Each one teach One' y ha habido un torneo de fútbol entre distintas barriadas.

La edil de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, ha visitado la jornada y ha departido con los colectivos y todos los que se han dado cita en este encuentro, felicitando a los presidentes de los promotores de la iniciativa, Antonio Pérez y Jesús Morales. Molina ha expresado su satisfacción por la respuesta de la sociedad alhaurina ante un tema tan delicado y tan importante como es la infancia, resaltando que en Alhaurín de la Torre "estamos muy sensibilizados y conscientes" de la necesidad de proteger los derechos de los menores y agradeciendo el papel de Eo, Eo en todo lo relacionado con la infancia.

Tanto Antonio Pérez como Jesús Morales expresaron su satisfacción con la respuesta dada y aseguraron que seguirán trabajando conjuntamente con las asociaciones a las que representan siempre que haya alguien que les siga necesitando.