Alhaurín de la Torre se concentra por la igualdad entre españoles y contra la amnistía

El PP de Alhaurín de la Torre, ha llamado a los vecinos del municipio a concentrase en la Plaza de España para “mostrar su oposición democrática a los acuerdos de Sánchez con los independentistas que rompen la igualdad y en contra de la amnistía”, resaltando Joaquín Villanova que “hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía”.

Junto al alcalde de Alhaurín de la Torre, que ha leído un manifiesto en defensa de la igualdad de los españoles y contra la ley de amnistía, se encontraba la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, quien destacó que estará vigilante ante los acuerdos del gobierno que calificó de “atraco y atropello a territorios como el nuestro” advirtiendo que "no vamos a consentir que se lleven 6.300 millones de euros de inversión para el Cercanías en Cataluña mientras en Málaga lo tenemos a medio terminar".

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE 2.023, PLAZA DE ESPAÑA, ALHAURÍN DE LA TORRE

Queridos vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre, gracias gracias por estar en esta plaza de España. Un líder gubernamental ejemplar debe personificar la virtud y el consenso, buscando la verdadera «libertad», sin leyes que establezcan desigualdad y que favorezcan la convivencia en España.

GOBERNAR UN PAÍS REQUIERE HACERLO PARA TODOS

Un Alcalde al igual que un presidente de un país debe actuar como un agente de cohesión entre las distintas barriadas y distritos en lugar de fomentar divisiones. Su deber primordial es salvaguardar la justicia, basándose en el respeto absoluto de las leyes, y trabajar incansablemente hacia igualdad y siempre con la mirada puesta en el bien común.

La sabia advertencia de Montesquieu resuena en esta reflexión: «No hay peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia». La historia nos ha enseñado que el abuso de poder, incluso cuando se disfraza de legalidad, puede desencadenar consecuencias desastrosas.

Así pues, el liderazgo efectivo requiere convicciones sólidas, coraje para desafiar las adversidades y un compromiso infatigable con los principios democráticos. En lugar de sucumbir al pesimismo, el camino hacia un futuro próspero para España se basa en la creencia y en la capacidad de cambiar y mejorar, guiados por lecciones valiosas de la historia y líderes que han pavimentado el camino hacia un país más fuerte y unido.

En este contexto, es esencial destacar que el pesimismo promovido por el sanchismo no refleja la verdadera naturaleza de España. La historia está llena de ejemplos que desafían la narrativa derrotista. Tomemos a Adolfo Suárez, el primer presidente del gobierno de la democracia española, como un símbolo de coraje y convicción democrática. Su capacidad para forjar consensos y liderar la transición hacia la democracia muestra que hay un camino diferente, lleno de esperanza y progreso.

España, desde la transición ha sido un referente de la libertad, de la democracia y de la convivencia y que, solo por oportunismo político y personal del Sr. Sánchez, deje de serlo y nos parece injusto y muy temerario.

Creíamos que con la eliminación de la sedición y de los indultos no se iba a llegar más lejos y resulta que la idea de que había límites que no se podían cruzar dejó de ser válida. Hoy todo ha cambiado y un país no puede estar al chantaje y dictado para que las leyes, las escriban los prófugos de la justicia y los delincuentes. Un descaro semejante y una capacidad de mentir sin límites. Muchos socialistas se rebelan ante la indignidad, que se avergüenzan del partido que un día fue suyo.

LA AMNISTÍA ES UNA BURLA MORAL E INDECENTE

Sr. Sánchez que sepa Vd. que le espera un imposible, convencer a los españoles de que lo blanco es negro. No existe ninguna democracia en el mundo que pueda aceptar que los parlamentarios vayan a fiscalizar a los tribunales y al poder judicial. Esa línea roja no se puede pasar. Europa está con los españoles, con la libertad y el Estado de derecho.

Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía.

Somos una nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades. Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo.

Hace 45 años los españoles aprobamos masivamente una Constitución con la que construimos una democracia de ciudadanos libres e iguales, asentada sobre la unidad y la pluralidad, con unos poderes públicos sometidos a la ley y el Estado de derecho. Nos convertimos en un ejemplo en todo el mundo.

Y lo volveremos a ser con esta reacción firme y serena del pueblo español al ataque que sufre nuestra Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia.

En esta ocasión, la amenaza se redobla porque es el presidente del Gobierno el que, tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país.

Están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando. La gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país. Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española. No dan la cara.

Nosotros sí. No nos escondemos. No nos ponemos de rodillas ante los que odian la democracia. Tampoco nos vamos lejos, sino que salimos a las calles y plazas de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, orgullosos de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España.

Estamos juntos, pese a que quieren dividirnos. Estamos ante un desafío a nuestra democracia que requiere la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología. Aquellos que hoy miran a otro lado y no hacen nada, aún siendo conscientes de la gravedad del ataque, se arrepentirán en el futuro de haber sido cómplices con su pasividad en un momento clave de nuestra historia.

¿Queremos vivir en esa España rota y desigual que han pactado lejos de España? ¿Queremos una nación así para nuestros hijos? No. Queremos que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte.

Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima. Como estamos haciendo hoy.

Frente a la desestabilización y el deterioro al que están sometiendo a las instituciones, nos comprometemos a fortalecerlas. Frente al intento de acabar con la ley, nos comprometemos a garantizarla. Ahora es el momento de preguntarnos qué podemos hacer por nuestro país. Este es el camino. La indignación que sentimos debe transformarse en un clamor que resuene en toda España y alcance a todas las democracias amigas, porque la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro.

Quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme. Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá. Algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles.

¡España no se rinde!

Y VIVA LA CONSTITUCIÓN