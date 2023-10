Vecinalh, el nuevo programa para dinamizar las barriadas con numerosas actividades gratuitas

El Área de Participación Ciudadana de Alhaurín de la Torre ha impulsado un nuevo proyecto denominado Vecinalh, con el objetivo de fomentar y dinamizar las distintas sedes sociales con las que cuenta el municipio y atraer a ellas tanto a los residentes de cada zona como a ciudadanos de otros puntos. Este proyecto ha sido presentado por el alcalde, Joaquín Villanova y el edil responsable del área, Andrés García, junto a la técnica Ernestina Ortega, la trabajadora del Área de Actividades en El Portón, María del Carmen Cebrián y numerosos representantes de asociaciones de vecinos.

Con Vecinalh se busca llevar actividades y contenidos variados los centros sociales de las barriadas y urbanizaciones, fomentando la participación vecinal de forma dinámica. De esta manera, se programarán actividades diversas, desde las de temática didáctica como cursos o talleres, a socio-culturales como charlas, conciertos y tertulias, así como las de entretenimiento en general. Todas serán gratuitas.

Ya se ha dado a conocer en esta rueda de prensa un primer catálogo de actividades que se van a llevar a cabo en este último trimestre de 2023 y primer trimestre de 2024 con al menos un acto al mes. Todas las personas que quieran participar se pueden inscribir en el centro social en el que se vaya a llevar a cabo la actividad o bien enviando un correo a participacionciudadana@alhaurindelatorre.es para que el área lo tramite.

<u>La programación es la siguiente:</u>

El 21 de octubre, a las ocho de la tarde, la Ermita de Santa Amalia acogerá el quinteto de metal Brassarquía; el 16 de noviembre a las cinco y media de la tarde, el Centro Social de Viñagrande será escenario de una masterclass de sevillanas a cargo de la profesora Lourdes Soto; el 28 de diciembre a las once de la mañana tendrá lugar un cuentacuentos navideños en el Centro Social El Peñón; el 29 de diciembre a las once de la mañana también habrá un cuentacuentos navideño en el Centro Social El Romeral, y a las doce y media en el Centro Social de Torrealquería; el 26 de enero a las cinco de la tarde se podrá disfrutar de música en familia en el Centro Social de Pinos de Alhaurín; el 23 de febrero a las cinco de la tarde se aprenderá sobre creación a través del collage en el Centro Social del Barrio Viejo; el 9 de marzo a las once de la mañana, las familias podrán disfrutar de juegos populares en la Plaza de Retamar; y, como broche, final el 27 de abril, a las once de la mañana, habrá un taller de huerto urbano (Huertum) en el Centro Social de Pueblo Cortijo.

En Vecinalh colaboran las áreas de Actividades de El Portón y Turismo y Fiestas, así como la Diputación Provincial y el centro La Térmica de Málaga. Para Andrés García es fundamental dinamizar esos centros y llevar las actividades lúdicas y culturales más allá del centro del pueblo. El concejal enfatizó que quieren “escuchar la voz de todos” y que estén proyectados en las actividades que organiza el Ayuntamiento, y para ello serán los responsables del área los que se acerquen hasta las barriadas para escuchar sus problemas y propuestas.