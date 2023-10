Contraponerse al mal para quitarle poder

Una persona únicamente ayuda al bien porque se contrapone siempre en todo sitio y en toda circunstancia a la mentira con el sólo uso de la razón (aun de la ética que es no falsa o que es racional). Así es.

En evidencia, ayudar al bien es el quitarle obstáculos, el no callarlo nunca y, además, el servirle una defensa o una gran protección. Sí, sin duda, ayudarle es una actitud de incondicionalidad de que se va a luchar por él, cueste lo que cueste, a cualquier riesgo y aceptando siempre cualquier implicación molesta o incómoda en su único beneficio.

Por ello, no se pueden escatimar los esfuerzos, no se pueden excusar los impulsos de egoísmo ni se pueden satisfacer halagos o sumisiones gratuitas hacia otra parte (sin garantía de bien), o sea, hacia un interés material de la sociedad.

Así que será (por principios) no ayudar al mal sea en donde sea, ¡exacto!, no ayudar a la sinrazón, no ayudar al prejuicio, no ayudar a la ávida manipulación ni a la ignorancia…; es decir, no ayudar nunca a lo que no equivale a la realidad atendida responsablemente. En definitiva, ¡no ayudar a la mentira!

Eso es verdad…, el bien y el no ayudar a la mentira es lo mismo. He ahí que es importantísimo el elucidar a la mentira y el distinguir a la mentira, ¡cierto!, algo sólo posible con la razón, ¡nada más! Pues la mentira es, por definición racional, lo que beneficia a alguna sinrazón o a algún procedimiento irracional.

Mentira, en claro, es lo conseguido con alguna ignorancia, con alguna insensatez, con alguna indecencia, con algún descuido o irresponsabilidad, con algún miedo gratuito que da involución, con alguna información interpretada irracionalmente o con alguna ansiedad de protagonismo sin autocrítica.

Mentira también es y será el anteponer algo no esencial a lo esencial, ¡por supuesto!, porque esto se hace miles y miles de veces en la sociedad. Como (por ejemplo) el anteponer los intereses de patria a los sagrados valores de la vida o como el anteponer cualquier estética a la misma razón.

Mentira es y será lo que niega a cualquier esencia (vida, razón o disciplina vital, responsabilidad, conciencia o naturaleza) o lo que infravalora a cualquier esencia, sí, ya sea por fanatismo, por egoísmo, por manipular, por imponerse valores perversos o por idolatrías estúpidas.

En fin, que se sepa, para hacer el bien hay que estar a salvo de las mentiras o hay que estar protegido de las mentiras o, por mayor bien duradero, hay que proteger a todo bien de las mentiras.

José Repiso Moyano