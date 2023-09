La mejor paella de España se prepara en el Restaurante Reyes de Málaga

(Javier de Molina) El sueño, si se acompaña de esfuerzo obtiene resultados. Esta es la constante que siempre acompaña al prestigio chef del Restaurante Reyes, David Reyes, en cada una de sus elaboraciones e ideas gastronómicas que pone en prácticas.

Su último logro, ha sido el alzarse con el galardón de la Mejor Paella de España según el fallo del jurado de la 62 edición del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca. En la gran cita gastronómica celebrada hoy, en la que se han reunido 45 cocineros de 16 países.

Es decir, si quieres comerte la mejor paella nacional de este año, tiene que ir elaborada de la mano del chef del restaurante Reyes, al que sigue todo el equipo de este rincón gastronómico, que hace que la experiencia sea única y especial.

David, en declaraciones a este medio, se mostró satisfecho, agradecido y en cierta forma sorprendido, ya que en su primera participación “buscaba experiencia, y medirme entre los mejores en la elaboración de este tradicional plato valenciano y español que ha traspasado fronteras”. La sonrisa le ilumina la cara “a pesar de lo difícil de la nivelación, el usar leña, no encontrarte en tu entorno ….., es un premio soñado que quiero dedicar a la familia, a mi mujer Beny que me ha acompañado, en una semana que el restaurante ha quedado en un segundo plano, aunque el resto del equipo ha sabido hacer que no se noten ausencias”.

Las elaboraciones han sido puntuadas, como siempre, por un jurado de reconocido prestigio profesional con una larga trayectoria en el mundo de la gastronomía.

Enhorabuena por tan merecida distinción.