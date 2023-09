El alumno de El Pinar Pablo Ramírez, único representante andaluz en el evento internacional de la ‘European Youth Parliament’ (EYP)

Satisfecho, orgulloso y exultante por el enorme ‘feedback’ experiencial vivido durante el pasado mes de agosto junto a los más de 270 oradores de hasta 35 países que se dieron cita en el evento continental más destacado del calendario de actividades de la prestigiosa organización internacional ‘European Youth Parliament’ (EYP), con miles de colaboradores en distintos países y regiones, y de la que Pablo Ramírez forma parte desde hace varios cursos; una entidad en la que ha brillado como orador tras participar en algunos de los certámenes más representativos del circuito español. “Creo que es importante señalar que ha sido una experiencia única, que no olvidaré nunca por lo que supone en mi currículum. He podido disfrutar, divertirme y pasarlo genial compartiendo jornadas de trabajo y debate con compañeros de muchos otros países, conociendo sus inquietudes e intercambiando ideas, que es con lo que me quedo ahora”, ha explicado el brillante estudiante de la institución académica alhaurina, que estos días se prepara ya para su acceso a la Universidad.

“No puede haber mejor manera de cerrar mi paso por el Colegio El Pinar; al que agradezco el apoyo y el respaldo que me ha brindado para poder asistir a este evento, del que he vuelto con mucha confianza y con una mochila de conocimiento, anécdotas y capacidad de superación infinitas”, ha añadido.

Ramírez, que logró clasificarse para esta cita internacional tras protagonizar grandes actuaciones en rondas regionales y nacionales como la que tuvo lugar en Huesca hace un año, ha compartido espacio de trabajo durante casi una semana con los mejores oradores de toda Europa en un formato de torneo que replica las fórmulas de trabajo de grandes organizaciones diplomáticas y cuyo foro de acción principal gira en torno a una Asamblea General en la que, por comités, se discuten los temas principales que hilvanan el contenido de cada una de las citas. En este caso, el epígrafe de análisis principal fue la Educación.

Los comités trabajan durante una jornada completa para elaborar una propuesta que luego discuten en Asamblea el día de la Sesión General. El resto de comités pueden preguntar o cuestionar la propuesta y "atacar" la exposición.

<u>FINAL DE ETAPA</u>

Con este formidable logro, el ya ex alumno de El Pinar pone el broche de oro a una andadura más que notable por la institución académica que le ha visto crecer y madurar a lo largo de toda su etapa de enseñanzas obligatorias y postobligatorias. Ramírez, apasionado de la palabra y con un gran talento como orador, ha formado parte del Club de Debate del Colegio El Pinar durante varios cursos con participaciones activas y acciones muy destacadas en torneos de corte regional, nacional e internacional como el que ha tenido lugar este verano en Azerbaiyán. “Quiero seguir vinculado al mundo del debate. Empiezo ahora una nueva etapa de mi vida, pero los años vividos aquí en el centro y todas las experiencias compartidas con los compañeros y profesores las guardaré siempre”, indicó finalmente.