Pensamiento racional y fake news

Hace algún tiempo que decidí convertirme en un mero observador. Es decir, verlas venir e intentar conseguir una explicación a lo que pasa, al porqué de las cosas, a cuales pueden ser las causas por las que la gente se deje atrapar en pensamientos ajenos sin antes elaborar los suyos en función de sus propios principios.

La conceptualización de la posverdad, es decir su definición como una manipulación o falsa verdad creíble desde la emoción y la pertenencia al grupo que la elabora, nos deja en mala posición como seres pensantes. El pensante es un ser racional que no asume ideas ajenas si antes no las ha digerido racionalmente, si no las ha elaborado con arreglo a sus propias convicciones, valores y principio de realidad.

Desde la irrupción de la técnica manipulativa de Trump y su gente, usando bulos o medias verdades (por ejemplo generalizando particularidades) como elementos de influencia en la opinión de la gente, el mundo se ha visto sometido a una presión desequilibrante e irracional que ha atrapado a muchas personas con escasa capacidad para analizar los estímulos o informaciones que reciben y discernir racionalmente sobre ellos.

Es cierto, bajo mi opinión y sin animo discriminatorio sino puramente descriptivo, que los seres humanos no estamos todos en el mismo punto del camino de la vida, por tanto no podemos, ni siquiera debemos, tener la misma visión de la realidad que nos envuelve. Nuestra opinión siempre está mediatizada por nuestras experiencias, nuestro conocimiento, la capacidad y hábito de razonar, los principios y valores que se nos inculcó y, sobre todo, por lo que fuimos elaborando nosotros mismos mediante una socialización crítica. Por tanto, no todos estamos en un mismo sitio, pero sí, como seres pensantes, nos revestimos de valores humanos si entendemos que en el hombre, en sentido genérico, se ha de dar el valor del respeto y la empatía para mejor convivir. Por tanto, debemos estar en la disposición de contrastar opiniones sin acritud y con mente abierta, completar la nuestra con la de los otros si son coherente y nos enriquecen.

Llegado a este punto, es importante, establecer el escalonamiento de los valores humanos. Por encima de cualquier cosa, en un mundo dicotómico de maldad y bondad, debería prevalecer la bondad. La bondad es compartir, empatizar, cooperar desde la concepción y percepción del amor.

Pero el amor es una palabra extensa, en cierto sentido polisémica, de variada aplicación según su objeto, ya que, por ejemplo, el egoísmo es un amor propio en contraposición al amor universal. Sin embargo, considerando los 6 tipos de amor que describe el psicólogo canadiense John Alan Leen (Eros, Storge, Ludus, Pragma, Manía y Ágape… hay otras categorizaciones, pero usaré esta) deberíamos enfocar este hacia el amor a la verdad compartida, sostenido en los derecho humanos, en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación por diferencia alguna; en la potenciación del sentido evolutivo de la sociedad en su conjunto poniendo al ser humano como eje fundamental del desarrollo hacia una humanidad en justa convivencia.

Tal vez, al menos para mí, el amor ágape sea el que deberíamos cultivar, por ser el más necesario, para una mejor convivencia. "Agáp? es el término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta sólo el bien del ser amado. Algunos filósofos griegos del tiempo de Platón emplearon el término para designar, por contraposición al amor personal, el amor universal, entendido como amor a la verdad o a la humanidad". Me quedo con eso, con el amor a la verdad o a la humanidad, a los otros con los que formamos un todo en nuestra existencia inherente a la verdad cósmica.

Sin embargo, si ubicamos ese amor a la verdad y, por ende, la humanidad, no podemos olvidar que en el otro lado de la balanza, en el polo opuesto, está el odio. El odio lo define la RAE como el “sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia”. En el psicoanálisis, Sigmund Freud define el odio como un estado del yo que desea destruir la fuente de su infelicidad.

Esto nos viene a mostrar que, si en lugar de existir amor ágape por el "pobre negro" africana que viene buscando una vida digna y huye de la injusticia, la guerra o la propia muerte, arriesgando la vida en una patera, sentimos odio porque él nos va a traer la infelicidad al quitarnos el trabajo (falsedad), o poner en peligro el dominio de la cultura imperante (falsedad), estaremos renunciando al valor positivo del amor para centrarnos en el valor negativo que es el odio.

En este sentido, antes de seguir el camino que nos marca el odio y el rechazo, es bueno pensar, desde los valores que nos definen como humanos, si hemos de manifestar amor u odio, según nuestros principios internos, sabiendo que la vida es un espejo donde recibes aquello que emites; si emites odio recibirás odio, porque es lo que cultivas.

En estos tiempos nos inundan de propaganda y falsedad, que generalizan la anécdota elevándola a categoría, que crean fake news al estilo americano (es muy interesante el libro 2Fake News. La verdad de las noticias falsas” del periodista Marc Amorós). Una fake new es una noticia falsa que se difunde con una voluntad deliberada de engañar y que tiene dos características fundamentales: tener un objetivo claro y adquirir una apariencia de noticia real, precisamente para conseguir engañarnos. En todo caso se topa con los principios y la credulidad del receptor, además de su capacidad de pensar por sí mismo y de analizar, coherentemente, la falsa noticia hasta descubrir el engaño y el interés que lo provoca. Eso sí, como es determinante su percepción y valoración emocional, en función de la procedencia y la consonancia con su credo ideológico o de valores sociales, el sujeto no solo puede ser un buen receptor, sino ejercer de eco de la misma en una cadena propagandística aliado con el objetivo de crear desencuentro y confrontación por puro convencimiento de alienado.

Concluyo que el primer y principal objetivo del ser humano es convivir en paz para crecer saludablemente en su triple dimensión biopsicosocial. Si pierde de vista ese objetivo o misión principal y se deja llevar por cuestiones secundarias o contrarias al propio principio esencial, andará cavando su tumba y la de su propia sociedad a medio o largo plazo. Y es aquí donde se ha de dar la alarma ante el uso desmedido e intencionado de los medios de comunicación y las redes sociales que, con engañifa, falsas noticias, sin fundamentos estadísticos ni consistencia ideológica de contenido humanista, nos agobian con discursos que hablan de reconquistar el pasado. Por desgracia, en un proceso anterior y reciente (no sé si meditado y orquestado) han ido perdiendo los políticos la credibilidad y no han sido capaces de reafirmar una ideología social de valores humanos dedicándose a la confusión y corrupción y venta de sus servicios.

Por otro lado, cada día recibimos WhatsApp o información en Facebook o Twiter con noticias alarmantes que pretenden encogernos el corazón y llevarnos al lado de los mesías que las denuncian pero que no dicen cómo las solucionarían o, en todo caso, plantean soluciones ya vistas en el pasado de resultado catastrófico. Lean con criterio, desconfianza y cuestionamiento ese tsunami de noticias, de medias verdades, de bulos interesados, de fake news, de mentiras repetidas para hacerlas ver como verdad (para Göbbels, «una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad», aunque hay quien también le atribuye la frase a Vladimir Lenin), que pretende el desencanto y la confusión, la sensación de indefensión e injusticia, la desconfianza con el sistema democrático cuando lo que fallan son los políticos y quienes los elegimos gracias a ese sistema. En todo caso, hay que mantener la mente clara para no dejarse llevar por falsedades y soluciones que coarten los derechos que, como ciudadanos libres, hemos ido ganando desde la transición.

“Cuidadín” con la brillantina a caballo de la reconquista, pues, si se ha de conquistar algo, es la igualdad entre los seres humanos, los derechos humanos universalizados, la protección y amparo de los estados a sus ciudadanos, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la asistencia sanitaria, a la ayuda solidaria a los dependientes, etc. pero, sobre todo, el derecho a un trabajo digno que nos comprometa a todos para mejorar la sociedad desde un desarrollo sostenido.

Antonio Porras Cabrera