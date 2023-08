Felicidades campeonas

He de reconocer que no soy muy “butbolero”. Me cuesta mantener la atención ante el televisor para ver un partido y acabo haciendo zapping. Pero el hecho de que no sea aficionado no exime de admirar a las artífices cuando se consigue un triunfo épico, como ha sido el de las integrantes de la selección española de futbol femenino, nada menos que ante la Pérfida Albión de la eterna cantinela patria.

Estas jóvenes han conformado un equipo que ha logrado un mundial histórico en su corta experiencia como selección. Me satisface su éxito y gozo con ello.

Han hecho más por el prestigio internacional de España que cualquiera de esos “pecholata” que andan pregonando la patria de banderita y anacrónicos valores, considerando enemigo de la Patria a quien no comparta su ideario. La gesta, de estas jugadoras, ha situado a nuestro país a la cabeza del mundo en este difícil y complicado juego tan competitivo y de tanta difusión, que les otorga reconocimiento universal.

Pero lo que más me satisface es la diversidad de las mujeres (no quiero usar la palabra chicas) que integran el equipo: 5 catalanas, 4 andaluzas, 2 vascas, 2 valencianas, 2 madrileñas, 2 baleares, 1 canaria, 1 gallega, 1 aragonesa, 1 cántabra, 1 murciana y 1 manchega conforman las 23 futbolistas integrantes de la selección, en este caso.

Ellas nos han demostrado cómo se puede articular, desde la diversidad, el pueblo español, cuando hay un objetivo común. Han establecido sinergias y conjugado esfuerzos para remar en la misma dirección, para hacer un bloque compacto que ha permitido un triunfo histórico ante una Inglaterra, en teoría, favorita.

Ahora le queda al seleccionador, o sea a los políticos, tomar nota y ponerse a la faena de conseguir ilusionar a la ciudadanía española con un proyecto de país articulado donde cada uno, desde su diversidad, aporte su esfuerzo conjugado con el de los demás, sintiéndose respetado y miembro del mismo equipo. Un equipo sin distinción de raza, color de piel, credo o ideología política o tendencia sexual… donde las diferencias sumen para enriquecer al conjunto y no para ejercer la exclusión.

Mi felicitación a ese equipo, a esas mujeres que rompen moldes, que desarrollan sus potencialidades, para sembrar el futuro desde la igualdad que pregona el feminismo, tal como define el diccionario de la RAE el concepto.

Hoy, 20 de agosto, el color rojo, ha brillado como nunca en el pecho de cada jugadora convertido en pasión por el empeño en ganar este mundial. Se lo han merecido y debemos estar contentos… y con ellas y su esfuerzo. ¡FELICIDADES CAMPEONAS!

Antonio Porras Cabrera