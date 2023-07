Kurt Elling cierra este próximo viernes la XXVI edición del Portón del Jazz

La XXVI edición del aclamado Portón del Jazz llega este viernes, 21 de julio, a su fin después de los tres exitosos conciertos anteriores y con la visita de dos de los músicos más aclamados del género: Kurt Elling y Charlie Hunter. Las localidades para este concierto están disponibles al precio de 20 € en las oficinas de la Finca El Portón y en la web www.mientrada.net.

Desde el Área de Eventos, Conciertos y Actividades en el Portón, que dirige Andrés García, se anima a disfrutar de este último cartucho del Portón del Jazz y poner el broche a un ciclo que ya prepara su edición de 2024. Son muchos los que consideran a Kurt Elling, junto a Kevin Mahogany, la mejor voz masculina de los últimos años en el jazz.

Sin embargo, tiene más que ver con una línea histórica, que le conectaría, a través de una línea directa, con Jon Hendricks y Mark Murphy, y, en lo aterciopelado de su voz de barítono, con Johnny Hartman igualmente. Elling, por añadidura, sabe conectar con el público, y esa capacidad, aunque no tuviese más virtudes -que, por supuesto, las tiene-, ya bastaría para hacer que figure en los primeros puestos de las listas de las publicaciones especializadas, y para captar incondicionales en cada concierto que ofrece.

Kurt Elling nació en Chicago en el año 1967 y su relación con la música se produjo, como en tantos otros vocalistas, cantando en la iglesia y en los coros de la escuela. No había cumplido los treinta cuando fue contratado por la prestigiosa fonográfica Blue Note, que publicó su primer disco, 'Close your eyes', en 1995. Dos años más tarde aparecía 'The messenger' y la prensa especializada se deshizo en elogios con el artista llevándolo hasta el lugar de privilegio que, veinticinco años más tarde, ocupa merecidamente.

En este concierto comparte cartel con el guitarrista Charlie Hunter, un músico que, por edad, ha tenido dos influencias muy marcadas en su quehacer: En Joe Pass se sustentan sus referencias academicistas; su incontestable modernidad estuvo durante mucho tiempo respaldada por la sutil y vertiginosa técnica de Tuck Andress, el guitarrista californiano que formó dúo con la cantante Patti Cathcart.

Esa noche se disfrutará con el temario del álbum grabado por Kurt Elling y Charlie Hunter: 'Super Blue', en el que hay un poco de todo: homenajes a Jack Kerouac y al poeta Charles Twinchell, y evocaciones de la creación de Freddie Hubbard, Cody Chesnut, Wayne Shorter y Manhattan Transfer, entre otras sorpresas.