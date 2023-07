Inventario

Cumplido con creces el decimoquinto año escribiendo en “El Faro…” con su antecedente “Diariolatorre”, ágora rediviva en la “nube” malagueña, con cerca de 500 columnas escritas y no sé cuantos comentarios.

En estas páginas, remanso de libertad, libertad proclamada por Cervantes en boca de D, Quijote, (2ª parte LVIII): “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.

Esa es la libertad reclamada, insistentemente por mí, para los sistemas educativo y sanitario, por ejemplo. Esa libertad que permite la propiedad privada y tantas y tantas cosas más. En suma, la libertad que te hace ser dueño de tu propio destino.

Con esa libertad, he escrito sobre lo que he querido, con mayor o menor fortuna; he mantenido debates por contraposición de ideas, dentro de la dignidad que el decoro y el rigor exige. He experimentado el intenso placer de ver publicados mis escritos que no solo expresan mi pensar, sino parte de mis sentimientos, también.

Al escribir, desnudas tu alma y, de alguna forma, admites escorzos no deseados.

Los años vividos me hacen mirar retrospectivamente y contemplo la senda seguida y veo: mi niñez, en un entorno rural, feliz y formativa. Zapata sólida donde se asienta mi vida toda. Una adolescencia dura, escuela recia donde se forja el carácter. Una juventud ilusionante y esperanzada que da paso a una madurez feliz y realizada donde se cumplen con creces todas nuestras expectativas. Sigue una jubilación larga, intensa y jubilosa en plenitud de facultades que culmina en una senectud, con alguna que otra gotera física pero la mente lúcida y creativa.

Gracias Señor por los bienes concedidos y por haberme mantenido la fe.

Parafraseando a Cervantes, de nuevo diré: “Lejos el pie del estribo, espero, gran lector, esta te escribo”. MR.