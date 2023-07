La prestigiosa cantante Sazzmeia Horn abre la XXVI edición del Portón de Jazz

Este viernes ha dado comienzo una nueva edición del prestigioso Portón del Jazz de Alhaurín de la Torre, el festival dedicado a este género que cumple en este año su XXVI edición, y lo ha vuelto a hacer con un gran éxito de crítica y público.

Cientos de personas han podido disfrutar de la actuación de la reconocida cantante estadounidense Jazzmeia Horn, que atesora varios e importantes premios en su carrera. Horn ha actuado en algunos de los míticos clubes de Estados Unidos y en reputados festivales internacionales de jazz. Nacida en Dallas (Texas, Estados Unidos) en 1991, fue ganadora en 2015 del Thelonious Monk International Vocal Jazz Competition y en 2013 del Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition.

El festival, que forma parte de la programación Estivalh del Ayuntamiento en el auditorio al aire libre de El Portón durante el verano, suma un total de cuatro espectáculos los siguientes viernes por la noche, por lo que aún restan las citas con Brooklyn Funk Essentials (7 de julio), Dorantes (14 de julio) y Kurt Elling feat Charlie Hunter (21 de julio). En todos los casos, las localidades están a la venta en las mismas oficinas de El Portón y en la web www.mientrada.net.

Este año, los espectadores vuelven a contar con un servicio gratuito de ludoteca musical para niños y niñas de 3 a 9 años con un doble objetivo: facilitar por un lado que los padres puedan disfrutar de los conciertos y, por otro, fomentar la afición y el amor por la música entre los más jóvenes. Además, este servicio también funcionará para el espectáculo de Diego 'El Cigala' el día 28 de julio, también en El Portón.

Desde el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se hizo una valoración muy positiva del arranque de esta edición y se animó a todos los amantes del jazz a disfrutar de los próximos espectáculos "de reputados artistas y grupos internacionales". Asimismo se agradeció la utilización del servicio de ludoteca que permite a los padres disfrutar del concierto y a los pequeños de socializar con otros niños y aprovechar este servicio que les ofrece una experiencia musical y educativa nueva para ellos.

SOBRE JAZZMEIA HORN

Jazzmeia posee un nombre que habla por sí mismo sobre su auténtica esencia. Desde Dallas (Texas), su reputación de artista emergente (“Rising Star) no tardó en llegar a Nueva York. Deseosa de iniciar su carrera como solista se trasladó a Nueva York en 2009 para graduarse en The New School for Jazz and Contemporary Music, y pronto comenzó a actuar como sidewoman con destacados músicos: Winard Harper, Junior Mance, Billy Harper, alumnos del Lincoln Center, Vincent Gardner, Delfeayo Marsalis, Mike LeDonne, Peter Bernstein, Johnny O”Neal, Vincent Herring, Kirk Lightsey, Frank Wess y Ellis Marsalis.

Al poco empezó a aparecer en importantes festivales internacionales de jazz y en míticos clubes como Lenox Lounge o Bill”s Place. Además de los premios citados ha recibido otras distinciones como los premios concedidos por la revista Downbeat (Student Music Award Recipient 2008 y 2009); el Best Vocal Jazz Soloist Winner 2010; en 2013 el Betty Carter Jazz Ahead Program at The Kennedy Center (Washington D.C.), en 2012 el Rising Star Award de la Sarah Vaughan International Vocal Jazz Competition, fue finalista de la MidAtlantic Jazz Vocal Competition en 2014 y en 2015 el premio de la XVI Annual Central Brooklyn Jazz Consortium”s Young Lioness. En la actualidad imparte clases de jazz en el NJPAC Well’s Fargo (Programa de Jazz para jóvenes) y en Jazz In The Schools Program in Newark (New Jersey).