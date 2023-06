Joaquín Villanova es proclamado alcalde de Alhaurín de la Torre por octava vez consecutiva

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para el periodo 2023/2027 ha quedado constituida oficialmente este mediodía en un solemne y emotivo Pleno extraordinario en el que Joaquín Villanova ha sido investido como alcalde electo, por séptima vez consecutiva con mayoría absoluta emanada de las urnas, a lo que hay que añadir una octava, correspondiente al Mandato 1995-99, ya que fue investido regidor en octubre de 1996. La sesión se ha desarrollado con total normalidad y sin incidentes, en un Salón de Plenos completamente lleno y en el que han jurado o prometido sus puestos los 21 concejales y concejalas, tras las Elecciones Municipales celebradas el pasado 28 de mayo.

Seis de ellos se estrenan como ediles: Por el Grupo Popular, Rafael Sergio Cortes Garrido; Iraya Cristina Villalba Moreno; José Manuel de Molina Bautista; Rodrigo Jiménez Torres, y Miguel Pacheco Fernández, este último, en sustitución de Prudencio J. Ruiz, quien renunció hace unos días a asumir el cargo por razones personales y profesionales sobrevenidas. Por el Grupo Socialista, se da la circunstancia de que las dos ‘nuevas caras’ de este Mandato Municipal ya habían sido ediles en años anteriores: se trata de Pura Moreno Moreno (que en 1991 se había presentado por Izquierda Unida-Los Verdes y obtuvo acta de concejal), y José Fernando Pérez Osorio, que en algunos tramos de otras legislaturas formó parte de la Corporación en sustitución de algún compañero dimitido. Por último, José Luis Jiménez Gámez, de VOX, también entra por primera vez.

Como es sabido, el Grupo Popular, que ocupará el Equipo de Gobierno por octavo mandato consecutivo, cuenta con 13 concejales, el Grupo Socialista, con 6, el Grupo Con Andalucía, heredero de Adelante Alhaurín de la Torre, con 1, mismo número que el debutante VOX.

Durante su discurso, Joaquín Villanova se ha comprometido a “seguir siendo referencia de la provincia, siendo imparables en el progreso y la creación de empleo… Y seguir gobernando para las personas, gobernando con alma y sabiendo escuchar” (ver discurso íntegro al final).

El Pleno ha arrancado poco después del mediodía, cuando la secretaria del Consistorio, María Auxiliadora Gómez, ha procedido a la lectura del artículo 195.1 de la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio del Régimen Electoral General. En base a esta norma, se ha constituido la Mesa de Edad, formada por los concejales de mayor y menor edad: Pura Moreno e Iraya Villalba, respectivamente. En un salón plenario con numeroso público, formado principalmente por familiares y amigos de los ediles, autoridades, antiguos alcaldes y representantes de asociaciones, cofradías y colectivos, Moreno, como presidenta de la Mesa, ha nombrado uno por uno a todos los representantes, que han prestado su juramento o promesa. Tras la lectura de la norma que regula la elección del alcalde o alcaldesa, los concejales ha procedido a expresar su voto.

Como se esperaba, los miembros de cada grupo municipal han votado al número uno de sus respectivas candidaturas electorales, por lo que Joaquín Villanova ha obtenido 13 votos y ha sido investido nuevamente como alcalde electo de Alhaurín de la Torre por octava vez, las siete últimas, con mayoría absoluta de forma consecutiva. Tras recibir la vara de mando de manos de la vocal de la Mesa de Edad, el primer edil ha entregado las medallas corporativas uno a uno a los concejales.

A continuación, con arreglo a la normativa, se dio paso a la formalidad de recibir, de manos del tesorero, José Ignacio Espinosa; del interventor, Roberto Bueno, y de la secretaria, el arqueo de la caja de la Corporación y de los depósitos en las entidades bancarias (32,5 millones de euros y 10,4 millones de euros, respectivamente) y patrimonio municipal (más de 556,5 millones en bienes y equipamientos) del Ayuntamiento a fecha de hoy.

Y justo después, Villanova ha pronunciado un solemne discurso de investidura en el que ha desgranado buena parte de lo que será su acción de Gobierno.

Poco antes de la una y diez de la tarde, se ha levantado la sesión, que ha finalizado con la tradicional foto de familia de todos los concejales y concejalas.

CORPORACIÓN DE ALHAURÍN DE LA TORRE 2023/2027

-Joaquín Villanova Rueda (Partido Popular)

-Manuel López Mestanza (Partido Popular)

-Jéssica Trujillo Pérez (Partido Popular)

-María del Carmen Molina Heredia (Partido Popular)

-Andrés García García (Partido Popular)

-Abel Perea Sierra (Partido Popular)

-María del Mar Martínez González (Partido Popular)

-Rafael Sergio Cortés Garrido (Partido Popular)

-Iraya Cristina Villalba Moreno (Partido Popular)

-José Manuel de Molina Bautista (Partido Popular)

-Rodrigo Jiménez Torres (Partido Popular)

-María del Pilar Conde Maldonado (Partido Popular)

-Miguel Pacheco Fernández (Partido Popular)

-David Márquez García (Partido Socialista Obrero Español)

-Patricia Alba Luque (Partido Socialista Obrero Español)

-José Fernando Pérez Osorio (Partido Socialista Obrero Español)

-Purificación Moreno Moreno (Partido Socialista Obrero Español)

-Mustafá Bouadi Lieftj (Partido Socialista Obrero Español)

-Micaela García Márquez (Partido Socialista Obrero Español)

-Francisco Javier Caravias Chaves (Con Andalucía: Izquierda Unida-Verdes Equo-Iniciativa del Pueblo Andaluz con Alhaurin de la Torre)

-José Luis Jiménez Gámez (VOX)

DISCURSO DE INVESTIDURA COMPLETO

Acabamos de celebrar el pleno de Constitución del Ayuntamiento en su Mandato 2023-2027, el duodécimo de la era Democrática iniciada allá por el lejano 1979, es decir, hace la friolera de 44 años.

Hoy me dirijo a todos ustedes con un profundo honor y un alto sentido de la gratitud y la felicitación. Gracias a su apoyo y respaldo en las pasadas elecciones municipales, he sido elegido alcalde de nuestro querido municipio. Con casi el 57% de los votos y un crecimiento significativo en número de representantes, hasta 13, y más de 10.100 votos, lo que supone una cantidad superior a los 1.300 sufragios más que en 2019, hemos demostrado que hemos hecho las cosas bien y que nuestro trabajo ha sido reconocido por una abrumadora mayoría de la ciudadanía, en todos los distritos, mesas y circunscripciones electorales. Por ello, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Alhaurín de la Torre. Su confianza en mí y en nuestro equipo es un honor que asumo con humildad y responsabilidad. Además, quiero felicitar a los nuevos concejales y concejalas que, a partir de hoy, comienzan un nuevo mandato cargado de proyectos y compromisos que han sido respaldados democráticamente a través de las urnas.

A cuantos habéis tomado posesión del cargo como integrantes de esta honorable Cámara de representación local, máximo órgano de nuestra ciudad, os deseo lo mejor en esta etapa de estreno en tareas de servicio público, tanto en vuestra calidad de veteranos, como en la de nuevos ediles.

Ser concejal de tu pueblo debe ser vocacional dada la gran entrega y sacrificio que supone realizar este trabajo durante todos los días del año. Ser concejal implica dedicarse de lleno al servicio de la comunidad, trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos y estar constantemente atento a sus necesidades y preocupaciones. Esto implica largas jornadas de trabajo, reuniones interminables, asistir a los eventos de nuestro municipio que son bastantes numerosos, también implica una carga emocional considerable.

Aunque el tiempo dedicado al trabajo puede restar tiempo para estar con la familia y generar estrés, la satisfacción de contribuir al progreso de tu pueblo y ayudar a resolver los problemas de la comunidad puede ser enormemente gratificante. Aquellos que asumen el cargo de concejal lo hacen movidos por un profundo sentido de servicio a su comunidad y un deseo genuino de mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. A pesar de los sacrificios y las dificultades, ser concejal también es gratificante en muchos aspectos. A pesar de los sacrificios y las dificultades, aquellos que asumen este rol desempeñan un papel fundamental en la construcción de una sociedad mejor y más justa para todos. Los concejales deben enfrentar críticas, presiones y demandas de diferentes sectores de la sociedad, lo que puede ser abrumador y desgastante. Si bien es cierto que ser concejal no siempre es reconocido y agradecido por todos, la satisfacción personal de poder marcar la diferencia y ayudar a los demás es un incentivo invaluable.

Y a quienes estáis como invitados en esta ceremonia, que hasta ahora habéis desempeñado vuestra labor de concejal y no repetís, os deseo la mayor de las suertes y venturas en vuestra vida.

Señoras y señores: El programa con el que me presenté a estas elecciones es mi guía, mi columna vertebral para la gestión que llevaré a cabo durante estos 4 años. Un programa que ha sido masivamente apoyado y que pido a todos los grupos y concejales que se unan como un proyecto de todos. Mi intención es recoger apoyos y sugerencias para que, al final del Mandato, el éxito sea de todos, buscando la unión y armonización de todas las posturas políticas o ideológicas, con la máxima pluralidad y transparencia y respetando la representatividad, al servicio del proyecto respaldado por el pueblo.

En estos últimos años, hemos logrado consolidar nuestro salto de calidad y situarnos entre los primeros municipios de la provincia en diversos registros. Hemos trabajado arduamente para fortalecer nuestra economía, ser líderes en calidad en la prestación de servicios públicos, dinamizar el tejido empresarial y destacar en la excelencia medioambiental, proporcionando muchos más espacios verdes, de la máxima calidad, para el disfrute de todos los ciudadanos y visitantes.

Hemos sentado las bases del Alhaurín del futuro, con proyectos como la Ciudad Aeroportuaria, que está a punto de comenzar, la construcción de un teatro municipal, nuevas instalaciones hidráulicas y deportivas, y una fuerte apuesta por la movilidad metropolitana, entre otros. Esta legislatura recién terminada ha destacado también por constituir período de concordia, acuerdo, consenso y participación ciudadana. El 90% de los acuerdos plenarios han obtenido unanimidad o mayorías altamente cualificadas, y los consejos sectoriales vecinales han tenido un papel importante en la toma de decisiones.

Nuestro Ayuntamiento funciona de manera eficiente, brindando servicios administrativos de calidad que, entre otras cosas, nos sitúan en el primer puesto de la provincia en la expedición de licencias, por poner un solo ejemplo. Esto nos ofrece más oportunidades para el desarrollo de nuestro municipio y para atraer inversiones que impulsen nuestra economía.

Estamos convencidos de que nuestra gestión, nuestro buen hacer, nuestra apuesta por el crecimiento sostenible pero imparable de Alhaurín de la Torre, nuestros proyectos, nuestros servicios públicos, nuestros equipamientos, nuestra calidad de vida, nuestros parques y jardines, nuestro modelo de convivencia, de innovación, de emprendimiento, de deporte y cultura para todos, de participación ciudadana, de protección de los que más lo necesitan, de solvencia económica y rigor presupuestario y de vertebración social, son directamente responsables del éxito obtenido.

Y todo ello, no lo olviden, hemos sido capaces de mantenerlo y aumentarlo coincidiendo con uno de los Mandatos municipales más complicados de cuantos nos han tocado vivir, con una traumática pandemia global que nos cogió a todos con el pie cambiado y nos obligó a reaccionar de forma rápida como administración. No voy a insistir en el drama que inundó las vidas de tantas y tantas familias, ni es buena idea recrearnos en los tristes momentos en que no pudimos despedir a los seres queridos que fallecieron como consecuencia del terrible virus o que afectaron a la salud de tanta gente. Pero sí es verdad que la pandemia del coronavirus y causó estragos golpeó nuestras vidas como nunca antes habíamos sufrido, tanto en lo económico como en lo social, laboral, humano y psicológico.

Por tanto, quiero volver a reivindicar que, entre todos y en aquellos terribles días, fuimos capaces de remar juntos, de ponernos el mono de trabajo y dar lo mejor de nosotros mismos con idea de no dejar a nadie atrás. Y cuando digo a nadie, lo reitero en mayúsculas y en negrita: Este Ayuntamiento fue capaz de dar respuesta a las nuevas exigencias surgidas de la pandemia y adoptó más de 80 medidas, decisiones y resoluciones para combatir la crisis que desencadenó. Se congelaron tributos, se aumentaron las bonificaciones, se mejoró la administración electrónica, se potenció el comercio online, se maximizó la limpieza, desinfección y fumigación de vías públicas, centros comerciales, etc, y, en suma, no se desatendió ningún servicio público esencial en ningún momento.

A nivel social, el Ayuntamiento contó con la impagable labor de voluntariados, ONG, Protección Civil, etcétera, para poder ayudar a personas y familias en situación vulnerable, por edad, por movilidad, por residir en zonas alejadas o por tener gente enferma en casa. En eso, Alhaurín de la Torre volvió a dar otra lección de solidaridad, empatía y máxima resiliencia.

Con todo ello, fuimos capaces de compatibilizar el estar a la altura de lo que se nos exigía como administración en esos duros momentos, con la idea de seguir trabajando en todos los ámbitos, sin endeudarnos, sin dejar de afrontar proyectos y cuidando al máximo la industria cultural y de ocio, otra cosa en la que fuimos ejemplo a seguir en toda España: Pudimos ir organizando eventos y actividades con aforos controlados y todas las medidas anti-Covid (los actos multitudinarios fueron todos cancelados), en cuanto se fueron relajando las restricciones y siempre velando por la salud pública general.

En resumen, estoy convencido de que afrontamos con fortaleza un periodo para olvidar y dimos la cara en todo momento, unidos tanto en lo institucional como en lo social.

Por ello, quiero dar las gracias y hacer en este discurso mi más sincero reconocimiento y gratitud a todos los trabajadores municipales por su incansable entrega y excelente desempeño durante esta legislatura. En los momentos tan complicados que hemos atravesado, su dedicación y compromiso han sido fundamentales para mantener el funcionamiento eficiente y el bienestar de nuestra querido municipio.

Vuestra labor incansable y profesionalismo han sido ejemplares y habéis demostrado una dedicación inquebrantable en cada tarea que habéis emprendido.

Habéis demostrado una gran capacidad de adaptación ante situaciones imprevistas y habéis brindado soluciones efectivas incluso en los momentos más desafiantes. Vuestra pasión por servir a nuestro municipio y vuestro compromiso con la excelencia son dignos de admiración.

Y vuelvo a dar las gracias a todos los partidos políticos, tejido económico y productivo y las asociaciones y colectivos por apoyarnos en todas las decisiones que tuvimos que adoptar.

Señoras y señores:

Hoy, 17 de junio de 2023, echa a andar este nuevo Mandato Municipal, en la que vuelvo a ser alcalde-presidente por séptima vez después de siete mayorías absolutas consecutivas. Quienes me conocen saben que en ningún momento, a pesar del masivo apoyo en las urnas a nuestro proyecto, he perdido de vista las señas de identidad que deben caracterizar una buena gobernanza: honradez, honestidad, humildad, esfuerzo, capacidad, ilusión, dedicación, trabajo en equipo, eficiencia… Y todo ello, sabiendo escuchar a la calle, a los adversarios, y sabiendo gestionar la economía con destreza y responsabilidad, para tener las cuentas saneadas y no hipotecar el futuro de los alhaurinos.

Lo que vengo a decir es que no me voy a separar ni un solo milímetro de esos valores y esas señas de identidad. Voy a trabajar de la misma forma, porque, además, es la única forma que conozco para contribuir a que mi pueblo, nuestro pueblo, llegue a la excelencia, con su Ayuntamiento como gran locomotora y generadora de empleo, prosperidad y riqueza.

Eso sí, queridos amigos y amigas, lo mejor está aún por venir.

Desde 1996 hasta 2023, progresivamente, hemos sido capaces de ir consolidando nuestro salto de calidad entre los primeros municipios de la provincia; hemos sido capaces de apuntalar nuestra pujanza económica y nuestra capacidad de ser motor del municipio, lideramos la calidad en la prestación de servicios públicos, en la oferta lúdico-cultural-deportiva, en la dinamización empresarial, y en la excelencia medioambiental; somos campeones en espacios verdes e infraestructuras de todo tipo disponibles para la ciudadanía; hemos consolidado nuestro valor estratégico como lugar donde vivir, trabajar, invertir y disfrutar del ocio en familia; hemos sentado las bases del Alhaurín del futuro, con el proyecto de la Ciudad Aeroportuaria ya prácticamente a punto de comenzar, con un teatro municipal en marcha, con más suelo para uso hotelero, industrial y comercial, nuevas instalaciones hidráulicas y deportivas de alta capacidad, una fuerte apuesta por la movilidad metropolitana, y un larguísimo etcétera que no caben en estas líneas.

Ahora toca trabajar en los nuevos retos que se nos avecinan, con mucha altura de miras y mucha previsión y planificación. Así que, además de potenciar las obras de proximidad, el cuidado del barrio, de los núcleos periféricos, del centro; además de hacer un seguimiento más estrecho de las pequeñas actuaciones para tener al día el municipio y resolver de forma inmediata lo que más demanda la ciudadanía en el día a día…

Además de todo eso, seguiremos trabajando en alcanzar grandes acuerdos con otras instituciones, debido a su alta cuantía, con inversiones compartidas y plurianuales, con idea de garantizar el suministro de agua para el consumo humano y para el campo, mejorar el transporte y la movilidad para rebajar el uso del coche privado -más aparcamientos, nuevas conexiones viales, desdoblamiento de la variante-, implementar las acciones para una ciudad más sostenible, amable y accesible, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y dar otro salto en la modernización de la administración local. Tenemos el firme objetivo de seguir siendo referencia de la provincia, siendo imparables en el progreso y la creación de empleo… Y seguir gobernando para las personas, gobernando con alma y sabiendo escuchar.

Por ello, quiero compartir con ustedes algunos de los emocionantes proyectos en los que estamos trabajando y que irán dando sus frutos en los próximos 4 años:

1. Mejora de las comunicaciones: Desdoblamiento de la variante de la A-404 desde la rotonda de Viveros Guzmán hasta la rotonda del Encuentro; construcción del Vial Distribuidor; nueva conexión desde la urbanización Santa Clara con la carretera de Churriana (A-7052) y que beneficiará a los vecinos de Santa Clara, Tabico, El Lagar, Casas Blancas y Retamar, nuevas conexiones con el Aeropuerto mediante el Metro Ligero o el Tren de Cercanías.

2. Garantizar el abastecimiento de agua y asegurarlo durante décadas, tanto para el consumo humano como para el campo.

3. Reclamar la inmediata construcción del cuartel de la Guardia Civil y la ampliación de la plantilla de agentes del instituto armado.

4. Promover la construcción de 200 VPO en varios lugares del municipio, para venta y alquiler para jóvenes y personas en riesgo de exclusión.

5.- Construir dos nuevos pabellones polideportivos en los extremos Este y Oeste del municipio.

6.- Estimular la construcción de nuevos centros comerciales en la zona de los polígonos.

7.- Ampliar la superficie de suelo público para áreas ajardinadas, parques y zonas de recreo.

8.- Establecer un corredor verde con áreas de senderismo y deportes de aventura a lo largo del arroyo del Valle.

9.- Construir un nuevo aparcamiento subterráneo en la avenida Isaac Peral y reurbanizar toda la zona para dar más protagonismo al peatón y la revitalización comercial del sector.

10.- Ejecutar la conexión de la calle Juan Carlos I con la plaza de San José calle Ermita-Plaza de Santa Ana.

11.- Reconstrucción del antiguo edificio de la plaza del Conde para convertirlo en el Museo Andaluz de la Educación.

12.- Exigir la ampliación del Centro de Salud y cesión del suelo para la construcción del segundo.

13.- Aprobar el Plan Especial de Restauración y Reforestación de la Sierra, con la obtención de mas de 600 hectáreas de terrenos tras un periodo de 11 años.

14.-Finalizar la construcción del Teatro Municipal y proyecto de un nuevo Auditorio al aire libre con gran capacidad de espectadores.

15.- Proyecto para Ampliar la Plaza de la Concepción en más de 1.500 m², con mirador, zonas abiertas de recreo y un Museo de las Cofradías.

16.- Construcción del nuevo IES de Pinos de Alhaurin.

17.- Ampliar la infraestructura turística de nuestro municipio con tres nuevos hoteles.

18.- Potenciar la oferta de ocio alternativo para los adolescentes y extender la actividad cultural a todo el término municipal .

19.- Nueva Ciudad Deportiva y nuevo Estadio de Fútbol.

20.- Ejecutar el Sendero fluvial Guadalhorce-Jarapalos.

21.- Aprobar definitivamente la innovación de la Ciudad Aeroportuaria y el inicio de la fase de ejecución numero 1.

22.- Proyecto para ejecutar la circunvalación del casco urbano, Reales Alcázares, Camino de la Zorrera, Huerta Alta-El Limón.

23.- Ampliación del Centro de Tráfico con el aumento de cámaras para las entradas de urbanizaciones y barriadas rurales.

24.- Obtener el suelo para el nuevo Parque central del municipio con un mirador en el cerro del Barrio Viejo- El Cordobés.

25.- Continuar con la mejora y ampliación de los Centros Sociales de las Barriadas rurales y urbanizaciones.

Llegados a este punto y en el tramo final de mi intervención, me gustaría decir que jamás habría imaginado llegar hasta aquí, rozando ya los 27 años como alcalde de Alhaurín de la Torre, y eso se lo debo exclusivamente a los miles de ciudadanos que a lo largo de los años han venido ratificando su crédito y afecto hacia mi persona, un cariño que siento en la calle, por parte de vecinos que me paran y me felicitan o me reprenden, siempre desde la cercanía y el respeto. Y yo aprendo de todos ellos. Agradezco las felicitaciones, pero más agradezco la crítica constructiva. Me alimento más con lo segundo que con lo primero.

Por eso, quiero decirles a todos y cada uno de los alhaurinos, me hayan votado o no, que no voy a fallarles. Mi aval es mi capacidad de trabajo y así seguiré. Que no les quepa ninguna duda. Y tampoco duden de que contaré con la opinión y las propuestas que nos lleguen desde la ciudadanía, bien a través de la Oposición, bien a través de los Consejos Sectoriales de Participación Ciudadana, o por cualquiera de los canales y herramientas que tenemos disponibles con el propósito de involucrar a todos los vecinos en el proceso de toma de decisiones para un mejor gobierno local.

Vamos a trabajar para ser dignos de la suerte que tenemos de representar a todos y a cada uno de los Alhaurinos y Alharinas; la suerte de ser de Alhaurín de la Torre, y para mí hoy, la suerte y el orgullo de ser Alcalde de mi pueblo.

Trabajaré para liderar el proyecto colectivo que es Alhaurín de la Torre, y lo haremos escuchando a todos, estando al lado de las personas para ayudar a solucionar sus problemas.

Gracias a todos, gentes de bien, por su confianza, muchas gracias de corazón de este humilde Alcalde.

Muchas gracias a todos por su atención.

Se levanta la sesión”.