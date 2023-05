Más de un tercio de la población de Nerja es extranjera debido al auge del turismo residencial

La localidad turística de Nerja, ubicada al este de nuestra provincia, es conocida internacionalmente como el Balcón de Europa por estar situada sobre un promontorio. Sus playas son muy deseadas por miles de turistas europeos, que año tras año eligen este municipio para pasar sus vacaciones. Se trata de un destino turístico tanto para turistas nacionales como británicos, irlandeses y nórdicos.

De hecho, en las últimas décadas, muchos extranjeros, sobre todo procedentes del Reino Unido, Irlanda o países nórdico, están adquiriendo en esta bella localidad malagueña, también conocida por sus Cuevas, su segunda residencia. Es lo que se ha dado en llamar turismo residencial, y no es otra cosa más que aprovechar los años de jubilación para venirse a vivir a España por largas temporadas, e incluso, de forma definitiva.

Concretamente, en la localidad de Nerja aproximadamente el 30% de su población censada son ciudadanos extranjeros residentes habituales, jubilados en su gran mayoría y con edades comprendidas entre los 60 y los 80 años casi todos. En suma, se trata de buscar la jubilación dorada lejos de sus países con climas fríos y húmedos, y disfrutar de una zona de clima privilegiado y con los mejores servicios.

Crecimiento de las ventas de vivienda a extranjeros

El negocio inmobiliario ha crecido mucho en los últimos años, precisamente aupado por el interés de estos extranjeros que vienen para pasar temporadas y que finalmente acaban quedándose a vivir en la Costa del Sol. Según los profesionales de SMNerja, inmobiliaria veterana en el municipio malagueño, se trata, en la mayor parte de los casos, de parejas que buscan la suavidad del clima, los precios más económicos y asequibles que en sus países y una calidad de vida sin igual, además de una gran cantidad de servicios que le permiten vivir de una manera muy agradable y con tranquilidad.

Hablando el idioma de los clientes

Además, el idioma ni siquiera es problema para ellos, gracias a la gran cantidad de locales, servicios y negocios en los que se habla inglés, por lo que pueden comunicarse sin problema en su día a día. Precisamente en esta Real Estate Nerja ofrecen todos sus servicios en inglés, de forma que su clientela pueda buscar vivienda o inmuebles u otro tipo para invertir. Se trata de un negocio con más de 20 años de experiencia en el sector y cuyo objetivo fundamental es conseguir a sus clientes la vivienda de sus sueños, la que más se adecúe a sus necesidades y en la que se puedan permitir vivir una jubilación ideal.

Amplia cartera de inmuebles para segunda residencia

Cuentan con una cartera de inmuebles muy extensa y de diferentes características para poder ofrecer distintas opciones dependiendo de cada cliente. Desde encantadoras villas con vistas al mediterráneo hasta apartamentos pequeños y acogedores en el centro de Nerja. Cada uno de los inmuebles que ofrecen tienen algún detalle o particularidad que los hace únicos. Solo tiene que llegar el comprador que se enamore de ellos.

Además de disponer de una excelente cartera de propiedades para vender en Nerja, también se encargan de informar detalladamente y de asesorar a los clientes en cada uno de los pasos que tengan que dar una vez se decidan por una vivienda y quieran adquirirla.

Asesoran y tramitan toda la documentación necesaria

SMNerja es una inmobiliaria cuyos profesionales conocen el municipio y toda la zona de los alrededores. Se trata de especialistas que tienen los conocimientos y las herramientas para tramitar todos los papeles necesarios a la hora de realizar la compra, y que, además, lo hacen en el idioma del cliente.

Esto último no es baladí, se trata de comprar un inmueble en un país que no es el tuyo, por lo que todo debe quedar muy claro y entenderse desde el primer momento, para que no haya malentendidos ni problemas de comunicación a lo largo del proceso de compraventa.