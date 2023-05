Joaquín Villanova. No creamos que está todo hecho, el domingo hay que ir a votar.

(Javier de Molina) Entrevista al candidato por el PP y actual alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.

¿A pesar de los años la ilusión y la responsabilidad siguen intactos? Ya van seis legislaturas consecutivas

Intactos y yo creo que estoy mejor, emocionalmente muy bien muy estable, muy muy fuerte y no tengo en mi interior problemas que incidan en mí, en mi día a día. Me encuentro muy feliz, me encuentro bien y además también con las facultades psíquicas en perfecto estado, de mucho equilibrio. Estoy leyendo mucho y escribo. Ahora estoy haciendo un guión de un cortometraje que espero lo podamos estrenar el año que viene y el guión es bastante interesante porque está muy muy al día, del que permíteme no te adelante más.

Me siento feliz haciendo mi trabajo que es lo principal, por lo que estoy aquí, porque creo he demostrador siempre un gran sentido de responsabilidad y gran coherencia. He mantenido una línea de trabajo siempre al servicio a los demás.

¿Esos valores son los que has trasladado a la hora de formar el equipo con el que se presentan a las elecciones?

El esfuerzo, el sacrificio, la entrega, la constancia y la perseverancia son cualidades que han de tener. Yo no decido, hay un comité que los entrevista, incluidos los nombres que yo propongo, pero creo deben de ser personas que enriquezcan y aporten. De hecho quiero que para esta legislatura haya más de una portavocía que defiendan y argumenten los temas que se traten.

¿El eslogan de “Alhaurín imparable” es como sueña el municipio?

Yo lo veo así, es la tendencia de los últimos años. Alhaurín se supera cada año, lo hacemos entre todos con un tejido social muy potente muy participativo, y al final Alhaurín es imparable en todas las líneas donde se trabaja, en calidad de vida, en renta per capitas, en creación de empleos, en apertura de nuevos negocios, en demandas de los ciudadanos de más servicios. Al final el Ayuntamiento de Alhaurín funciona y funciona bien, es un ejemplo a seguir en la provincia, en los servicios públicos que se presta y yo creo que es Alhaurín es imparable porque ya no somos un pueblo somos una ciudad, ya tenemos 44.000 y pico habitantes empadronados, con 24 parques, el parque último, el de Retamar es el más grande, creo que con 80.000 metros.

¿La comunicación de la ciudad es una premisa irrenunciable?

Las comunicaciones están mejorando mucho, y en los dos próximos años van a estar perfectas, es decir vamos a tener el desdoblamiento de la A-404 hasta la rotonda del Encuentro, vamos a tener un acceso nuevo por la antigua vía del tren hasta lo que es la A 7052 Churriana-Cártama que al final va a tener una salida directa a la A-7.

De los veintitantos mil coches que salen cada día, la mitad se van a ir para la 7052 y la mitad se van a ir para la 404, por lo cual va a mejorar muchísimo la circulación siempre y cuando también se haga el vial distribuidor que será ya perfecto. El vial distribuidor es una autovía que nacerá desde la rotonda esta nueva que se va a hacer ahí en la 7052 y que irá directamente a Málaga, esa será nuestra autovía, la autovía de Churriana y la autovía de Alhaurín de la Torre.

¿En su programa dice que el 100% de las obras de servicios de agua son medioambientalmente sostenibles?

Las avenidas de agua ya están muy controladas ya que hemos hecho presas en la zona de la sierra en todos los arroyos que tiene la sierra, son como una especie de pozos grandes gigantes que son como presas para que el agua que viene de la montaña al final baje limpia clara. El arrastre propio de chino, piedra o barro, se decanta, son presas de decantación y al final estos se limpian, el proceso es muy laborioso y se limpian dos veces al año así el agua normalmente baja clara, la que sobra porque muchas se filtran, así que nosotros estamos recargando la acuíferos con todas estas pequeñas presitas. Hemos conseguido controlar mucho la fuerza del agua, la fuerza torrencial del agua, hemos hecho más de 27 presas

Vamos a hacer una en San Joaquín para hacer una especie de lago que llegará hasta Zamorillo que nos servirá para piragua y para hacer deportes acuáticos y eso va a ser una de las cosas que creo que van a hacer más transformadoras, se va a hacer a la altura del puente de San Joaquín, tendrá unos dos metros de altura y acumulará agua a todo lo largo y va a hacer una imagen completamente de lo que será un parque fluvial con rutas senderistas pegado al litoral y a los arroyos con árboles sembrados a ambos lados que nos llevará prácticamente hasta Jarapalo

Por otro lado vamos a conseguir 6 millones de metros cuadrados de las canteras cuando se restauren, pasarán a ser de equipamiento público para hacer un parque natural de 6 millones de metros cuadrados, más un millón que tenemos por encima de Pinos, vamos a tener un parque natural de 7 millones de metros cuadrados todo eso al final qué duda cabe que son proyectos de inversión y de conseguir y de consecución medioambiental que van a ser muy muy productivo para la calidad de vida de los ciudadanos de Alhaurín Torres.

Otra de las propuestas que veo es la creación de doscientas viviendas VPO. Permítame que sea aquí un poco escéptico. ¿Porque no se han hecho antes?

Es verdad que en esta legislatura no se han hecho viviendas de VPO, pero no las ha hecho nadie, las competencias son de la Comunidad Autónoma y del Estado. Nosotros llevamos 600 y pico de viviendas construidas desde que soy alcalde, pero tenemos un problema muy grande, no tenemos ayudas para la construcción y así es imposible hacer una vivienda que sean competitivas, asequibles, pues una VPO no puede superar los 140-150.000 euros de costo y en el momento presente se ponen 200-220.000 euros lo que las hace inviables porque salen a un alquiler de 650-700 € y entonces ya no son sociales.

Tenemos el suelo y llevamos esperando la ley de la vivienda 5 años y no llega, y parece ahora podemos tener fondos de Europa. Yo no puedo destinar tantos fondos municipales a esa construcción si no hay ayuda

¿Es nuestra renta per cápita la que atrae las inversiones? Un proyecto que parece bastante interesante son los nuevos parques comerciales

No es la renta per cápita de los residentes que estamos aquí, vienen porque somos un polo atractivo, la calidad de vida, los buenos servicios públicos el buen funcionamiento de la administración del Ayuntamiento, número uno según el colegio de arquitecto de Málaga en otorgar licencia, sea para una obra para una edificación de vivienda o para una edificación de una nave o el tema de apertura. Es decir hay más de 130 procedimientos administrativos desde hace ya unos pocos de años se pueden hacer vía electrónica a través de las nuevas tecnologías.

Alhaurín es un polo atractivo por su proximidad del aeropuerto está 5 minutos, por su proximidad al Parque Tecnológico, por su proximidad a los polígonos industriales por su proximidad que al puerto de Málaga, por su proximidad a la costa, pero fundamentalmente por el aeropuerto, esto es lo que está haciendo un polo de atracción de inversores.

Lo último que hemos tenido es una inversión de 25 millones de euros, pero nos vamos a poner la mano en la cabeza, posiblemente con algo muy gordo, de más de 1.000 millones de euros de inversión que puede venir en los próximos meses que ya se dará a conocer, pero igual puedo adelantarlo de aquí a dos días. Tenemos información de otros inversores importantes pero no llega a esa cifra.

Somos como un imán que atrae grandes inversiones y van a venir aquí porque creen en la estabilidad política, en el liderazgo del alcalde que ha sido capaz de transformar esta este pueblo a ciudad, creen en el equipo que va con el alcalde y creen en un Gobierno Andaluz que apoya a Joaquín Villanova y apoya esta alcaldía y que tenemos un proyecto de ciudad a medio y largo plazo

En su programa vuelve a aparecer la Ciudad Aeroportuaria

Por desgracia nunca ha dejado de aparecer lo que pasa es que ha estado bloqueada. Alhaurín tiene el mayor y el mejor futuro y del área metropolitana de Málaga y la ciudad aeroportuaria en comparación con el Parque Tecnológico va a crear el mismo empleo pero menos tiempo y con más calidad de los servicios, porque va a tener mejores avenidas, va a tener aparcamiento va a tener una conexión directa con el aeropuerto, va a tener un espacio reservado para que el plan intermodal de transporte metropolitano funcione, donde puede venir el tren litoral y donde pueden venir los autobuses para ello está reservada 70.000 metros pegado al aeropuerto.

No me atrevo a decir que la ciudad aeroportuaria se aprobará en doce o catorce meses definitivamente, me está frenando ahora mismo el Estado. Es importante destacar que la servidumbre es aeronáutica, yo creo que tú sabes ya que ha salido en la prensa que se han cambiado la servidumbre para mala suerte, siempre que aparecen los socialistas en algo se frena. Solo me falta que AENA, el Estado, Fomento del estado dé el visto bueno a la Ciudad Aeroportuaria yo creo que lo van a dar de aquí a Julio, a ver si es verdad y después me falta carretera del estado también. Lo demás lo tengo, lo demás que depende de la Junta de Andalucía está ya resuelto

Parece que el voto joven ya no está ni con PP ni con PSOE, está con VOX ¿Por qué tienen que votar a Joaquín Villanova?

Porque en mi tienen a una persona cercana, a una persona que le gusta la juventud, que ha trabajado por la juventud no con palabras. Yo he trabajado con la juventud, fui concejal de Juventud 8 años. Las estructuras del trabajo que se hace con los jóvenes está todavía cimentado en lo que yo hice hace más de 24 años, y que voy a seguir trabajando con los jóvenes porque creo en la juventud, de hecho me sigue muchos por el TikTok, yo creo que ahora mismo no hay ningún líder político que tenga tantos jóvenes detrás.

Los de VOX no aportan nada nuevo, tienen 10 medidas y una de ellas es que se quieren cargar a subvenciones del tejido asociativo de aquí de Alhaurín, además se lo dije al líder, ya habéis metido la pata, os vais a carga las cofradías, el deporte y demás. Esta gente no sabe ni por dónde van ni lo que ofrecer.

¿Tiene ya todos los votos que necesita? Cree que ya los tiene con tantos partidos y el sistema D’Hondt?

Estos partidos a mí no me beneficia, son de centro-derecha y me restan votos, distinto sería si fuesen de izquierda, aunque recordar que el sistema D’Hondt beneficia a los dos partidos más grandes. Creo no van a alcanzar ni un concejal.

Yo me conformo con la mayoría que tengo, creo que la mayoría que tenemos es una mayoría suficiente para poder trabajar y para poder gobernar con estabilidad, con seguridad, pero vamos, que me creo que puedo aumentar y yo creo que el aumento puede estar entre uno o dos concejales.

Pero claro tiene que ir la gente a votar, no vale el exceso de confianza, no creamos que está todo hecho, el domingo hay que ir a votar. Tenemos que estar responsables, al igual que yo he trabajado por vosotros durante cuatro años, día a día, he estado con vosotros en todos los eventos, en todos los actos, en todos los problemas que me he encontrado y nos hemos encontrado en Alhaurín de la Torre en estos cuatro años, yo lo único que os pido es un ratito, que perdáis 10 minutos un cuarto de hora por mí, y por el equipo que llevo al lado que es maravilloso.