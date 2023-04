Aprendizaje e inteligencia

La cultura, la escritura, el pensamiento... están relacionadas con la socialización del ser humano y tienen que ver con el trabajo. No nacemos hechos ni completos, nada es innato en el ser humano, ni siquiera la inteligencia. Nunca fuimos perfectos ni completos. cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo que aún no conocemos.

Históricamente tuvimos que llegar a la posibilidad de producir un pensamiento científico. Primero en el ser humano está el pensamiento mágico, donde hay una omnipotencia del pensamiento. Se cree que su deseo se va a realizar en la realidad exterior sin mediar trabajo.

Después acontece el periodo mágico-animista donde se cree en los espíritus y se les hace responsables de los males o las cosas buenas que acontecen en el sujeto. En realidad son proyecciones de las tendencias afectivas humanas.

Después acontece el pensamiento religioso, que es un avance al pensamiento mágico anterior. La figura de Dios viene a sustituir a la figura paterna.

Después se desarrolla el pensamiento científico, que desentraña las leyes de la naturaleza.

Todo este recorrido del primitivo y el ser civilizado lo realiza el humano cada vez que nace. la inteligencia va a estar en relación con los otros y el aprendizaje también.

Debemos saber que es en la repetición y el olvido (lees y olvidas, lees y olvidas), la personas que se va transformando, ahí es donde se a adquiriendo un saber. Tiene que ver con los procesos inconsciente la memoria y está estructurada como lenguaje. Vemos que es en la reiteración donde se aprende, y también es una cuestión de transmisión de deseo. no se transmite exactamente conocimiento, sino el deseo de aprender, de investigar, y eso tiene que ver también con la relación con el otro, con los otros. Va a ser un proceso de transmisión y transferencial, por ejemplo, con la figura de los padres, del profesor...

No se enseña al otro, sino que se deja que aprenda. no es aprenderse una lección de memoria, sino que tiene que ver con la transformación del sujeto, se tiene que poner en juego su libido, hay una implicación, se deja tocar por lo que lee, si no no hay saber. Si no se transforma, es que no ha habido aprendizaje. Se desean deseos y si toleramos esa presencia del otro, si escuchamos, hablamos, leemos, escribimos, trabajamos, amamos, se podrá crecer.

La primera investigación del niño va a ser preguntarse sobre su origen: ¿de dónde vienen los niños?

Esta primera investigación es fruto de ver su lugar de privilegio amenazado, es decir, cuando está por nacer un hermanito, o cuando ante la presencia de otros, pueda contemplar esa posibilidad. Esta va a ser la base de investigaciones posteriores.

Una represión fuerte en el pensamiento acerca de lo sexual (eso no se pregunta, tratarlo como algo vicioso o que no corresponde) conlleva a una represión en el pensamiento, porque el espíritu de la curiosidad y la inteligencia tiene su base en esa primera investigación y posteriores abstracciones, así como la identificación con los progenitores, el paso a lo simbólico con el hecho de instaurar la ley del padre.

El proceso de aprendizaje no es lineal, no es una línea recta, sino que pueden haber detenciones. Tiene que ver con dejarse "prender" en el lenguaje, dejarse atravesar para producir su humanidad. Es una posición en un saber . En ese aprendizaje hay cosas que uno no sabe hasta después, no hay que intentar comprenderlo todo, porque sólo se articularán después, como en el proceso afectivo sexual en las etapas del niño. tuvo que venir un periodo de latencia donde parece que a los niños se le olvida todo, están más lentos en su proceso para que luego acontezca la metamorfosis de la pubertad, que se van a articular conceptos como la sexualidad y la muerte. Hay una incertidumbre en el saber y un hambre que no hay que calmar. El saber se produce cada vez y el aprendizaje va a ser singular en cada persona.

Los procesos del pensamiento son inconscientes. Aprender, la inteligencia, implica al sujeto estar en una red social.

Tenemos también que hablar del principio del placer, que tiende al menor gasto posible de energía, a la ley del mínimo esfuerzo, y que huye de cualquier tensión que aleje a la persona del reposo. Hay una tendencia a la parálisis, y puede llegar a ser peligroso pues nos lleva a enfermar y a la muerte. El principio de realidad nos va a puntuar y promover a crecer y huir del confort.

Necesitamos de compromisos para continuar, para andar, para ponerse en marcha y en el proceso de la inteligencia y el aprendizaje, es necesario esta ocupado en la tarea, en lugar de preocuparse, porque cuando uno se preocupa o se inquieta, ahí se ahorra el trabajo de hacerlo.

Debemos tener en cuenta que la memoria es un instrumento perfecto e inconsciente al que hay que ponerle disciplina, trabajo, lectura, método y orden. Siempre se van a producir efectos. Desde el efecto vamos a dar cuenta de la labor en el proceso de aprendizaje.

El deseo de estudiar sólo aparece después de estudiar. Nada es natural en el ser humano. Nada es natural en el ser humano, nada es sin trabajo

Aprender siempre va a conllevar trasnformaciones en la manera de pensar, en la ideología, cada concepto nuevo que aprendemos supone derrumbar una convicción, una noción precientífica y puede haber dificultades para separarnos de ello.

¿Serás, amor un largo adiós que no se acaba? Vivir, desde el principio, es separarse.

Nos dice Pedro Salinas, es que en todo proceso van a haber resistencias y va a ser una cuestión libidinal, de la mayor o menor cantidad de energía a desplazar en esa sustitución

Hay que tener paciencia, porque es un proceso inconsciente, uno nunca sabe cuando va a aprender. En el hacer va a venir el resultado, pero uno tiene que estar dispuesto a trabajar, a entregarse a la tarea , que pruebe, haga, se equivoque... es haciendo que uno aprende

No puedes aprender si no haces, el aprendizaje esta basado en la repetición, rodearlo con mi libido, amarlo, es el goce del verbo. Querer entender te dificulta la tarea, porque es compararlo a algo ya conocido. El aprendizaje está relacionado con la capacidad de trabajo.

Por ejemplo en el caso del hombre de las ratas, de Sigmund Freud, que padeció problemas de rendimiento académico, era parte de su sintomatología.

En las sesiones habla de cuestiones de culpa por no haber estado en el momento de la muerte de su padre. Inconscientemente no lo aceptaba , hablaba de su padre como si estuviera vivo. Después en el velatorio de una tía suya el paciente oye a su tío quejarse de que otros hombres, que al contrario que él, sé habían sido infieles a sus mujeres. El piensa que se refiera a su padre y ahí es cuando empieza a dirigirse duros reproches y comienza a tener imaginaciones. y un pensamiento obsesivo.

Se esconden sentimientos hostiles, reproches inconscientes hacia el padre, que el efecto son los síntomas obsesivos. La culpa es un odio hacia su padre y tiene que ver con el entramado del Complejo de Edipo, con ese pasaje donde nos hacemos humanos, aceptamos la ley y hay un juego de identificaciones hasta hacernos sociales. En este caso, tuvo una grave incapacidad para los estudios, para el trabajo. Vemos que los procesos de la inteligencias están bañados y generados por nuestra realidad inconscientes. Cuando corresponde hacer lo que corresponde y hay inhibiciones, corresponde a al dificultad de dar pasos en la vida. La inteligencia y el aprendizaje, como vemos, supone otra complejidad más allá de test, mediciones y de genética. Todo es desarrollable en el ser humano, comience su psicoanálisis.

Laura López, Psicóloga y psicoanalista

en formación continua con Grupo Cero.

Www.lauralopezgarcia.com