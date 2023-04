Pérez: “David es el alcalde que necesita Alhaurín de la Torre para iniciar su proceso de cambio social y de progreso”

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, defiende que el candidato socialista David Márquez liderará un gobierno “plegado a las necesidades de vivienda y empleo de los alhaurinos, frente a los 30 años en el sillón de Joaquín Villanova, que ha perdido la capacidad de escuchar” “David es un cambio que no deja a nadie atrás, un proyecto para hacer de Alhaurín un municipio abierto, plural y con igualdad de oportunidades. Un municipio que genere empleo de calidad, con servicios públicos eficientes, un municipio seguro, solidario, diverso y ecologista. La ciudad de la igualdad de género, la ciudad de la igualdad social”, ha manifestado sobre Márquez la secretaria general de la agrupación socialista local, Patricia Alba El candidato socialista, David Márquez se compromete a un límite de mandato de 8 años. “Tras 36 años en el gobierno, uno puede tener la sensación de sentirse el amo del cortijo y actuar como un cacique. Eso no es sano para la democracia, pero tampoco para la persona. La política no puede ser una forma de vida”.

Arropado por medio millar de personas en el Portón de Alhaurín de la Torre, el candidato socialista a la alcaldía de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha sido acompañado por el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, junto a la secretaria general de la agrupación local, Patricia Alba, y los alcaldes de Benalmádena y Marbella, Víctor Navas y Pepe Bernal, en la presentación oficial de su candidatura. “David es el alcalde que Alhaurín de la Torre necesita para iniciar su proceso de cambio social, de transformación y de progreso. Un alcalde que escucha, que se preocupa por sus vecinos, que trabajará plegado a las necesidades de los alhaurinos para resolver la falta de vivienda asequible y de oportunidades laborales, frente a otro alcalde, Joaquín Villanova, que lleva más de 30 años en la alcaldía y que ha perdido la capacidad de escuchar, 30 años son muchos ya”, ha manifestado Daniel Pérez. "Si hay un partido comprometido con la vivienda es el PSOE y eso solo se logrará con la alternancia, porque la alternancia es importante en democracia, en Alhaurín de la Torre y en Málaga capital", ha añadido.

Pérez ha señalado a Márquez como “un municipalista convencido. Porque la política local es un instrumento de transformación y de progreso de nuestra sociedad. Y ese progreso en nuestro país no se entiende sin la acción de los ayuntamientos. Eso es el municipalismo”. Porque “la política local es la que te permite mirar a la cara de tus vecinos, conocer los problemas en la calle, dialogando en los barrios. Y el ayuntamiento es la casa de todos, donde se resuelven los problemas de la ciudadanía, como han demostrado en los últimos dos años afrontando las consecuencias de la pandemia por Covid y la guerra de Ucrania”.

Daniel Pérez, que al igual que David Márquez es candidato socialista a una alcaldía, la de la capital, ha señalado que “él y yo compartimos el mismo planteamiento: aspiramos a mejorar la vida de nuestros vecinos, a gobernar de forma cercana y eficaz, a gobernar con la gente y para la gente. David Márquez es el cambio a mejor que Alhaurín de la Torre necesita, representa lo positivo de la alternancia política y un proyecto que da lo mejor de sí con un magnífico equipo empujando desde atrás”, ha agregado el líder del PSOE. “David, sé que vas a trabajar para construir viviendas asequibles para jóvenes y familias, para traer a tu ciudad la segunda ambulancia, para mejorar el acceso desde la Hiperronda. Sé que vas a luchar contra la instalación de la depuradora en la vega de Mestanza, un vergel de cítricos que está en peligro por culpa de la Junta de Andalucía. Se abre un nuevo tiempo para Alhaurín de la Torre con David Márquez como alcalde”, ha zanjado.

La secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, que señalado que “hoy se presenta una candidatura ganadora para nuestra ciudad, un grupo de hombres y mujeres que representarán al próximo gobierno de nuestro pueblo, los hombres y mujeres que abrirán las puertas y ventanas de este ayuntamiento”. Alba ha coincidido con Pérez en que “no se puede entender el socialismo sin el municipalismo, ni el municipalismo sin el socialismo. Ese socialismo que ha transformado este país, que ha construido este estado, un socialismo que nos ha dotado de derechos y oportunidades, y sin el que no existiría este presente en el que nosotros vivimos. Un socialismo que ha cambiado la vida de las personas en cientos de pueblos de nuestro país”.

“El cambio que representa David es un cambio que no deja a nadie atrás, un proyecto para hacer de Alhaurín un municipio abierto, plural y con igualdad de oportunidades. Un municipio que genere empleo de calidad, con servicios públicos eficientes, un municipio seguro, solidario, diverso y ecologista. La ciudad de la igualdad de género, la ciudad de la igualdad social”, ha apuntado la socialista en referencia a las propuestas del candidato. “David será un alcalde que mira a los ojos de su pueblo, que atenderá a los anejos, los diseminados rurales y las barriadas del municipio para que nadie se quede atrás. Una candidatura que va a abrir un nuevo tiempo de mejoras, avances y bienestar. Un nuevo tiempo de mejores servicios para todos: más transparencia, más participación y más democracia”.

“Frente a un proyecto caduco, agotado, que no puede dar más de sí porque las ideas se agotan después de pasar más de un cuarto de siglo sentado en el mismo sillón”, ha defendido Patricia Alba en referencia al actual alcalde, “David Márquez se presenta con un currículum que ha traído a Alhaurín grandes avances en materia educativa. Desde nuestro trabajo en la Delegación de Educación”, porque Patricia Alba fue delegada territorial de la Junta, “trajimos muchas las inversiones para ampliamos el IES Huerta Alta y Galileo, hicimos en gimnasio en el IES Gerald Brenan, mejoras importantes en el CEIP San Sebastián, Clara Campoamor, Isaac Peral, San Juan Torrijos, y dejamos planificada la ampliación del IES Capellania”, ha explicado la también diputada provincial. “¿Y sabéis lo que ha hecho el PP de Moreno Bonilla en estos casi 5 años? Absolutamente nada: ni materia educativa, ni en materia sanitaria, ni en materia de infraestructuras, ni una sola inversión. Y mientras, Villanova mirando para otro lado, sin exigir aquello que si nos exigía a los socialistas. Ahora no vemos ningún cartel pidiendo lo que nos corresponde a los alhaurinos y alhaurinas”, defiende Patricia Alba. De esta manera, la socialista insiste en que “en Alhaurín necesitamos a un alcalde sin ataduras con el pasado, con valentía para exigir a la Junta cada céntimo que nos pertenece, que apueste por la juventud creando oportunidades de empleo, trayendo nuevas empresas, construyendo vivienda social para que se puedan emancipar; que apueste por las familias y por nuestros mayores para ponerles en el centro de nuestra acción política. El próximo 28 de mayo es el momento de actuar, de levantarnos y votar por el futuro alcalde de Alhaurín de la Torre, David Márquez”, ha finalizado Alba.

El candidato socialista a la alcaldía de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha recordado que “justo aquí hace siete meses fui proclamado por mis compañeros y compañeras para hacer prosperar a nuestro pueblo con un proyecto socialista. Quiero ganar las elecciones, pero este camino no lo hago solo. Necesito vuestra ayuda, vuestro voto”. Márquez ha defendido su programa electoral, “realista, pero ambicioso, en el que reflejamos las aspiraciones de nuestro pueblo de ahora y del futuro, con personas comprometidas y con ganas de trabajar por el futuro de Alhaurín de la Torre”.

David Márquez ha explicado que se enfrenta “a 36 años de gobiernos personalistas, que han tejido una red de intereses, favores y clientelas nada fácil de deshacer. Pero ya toca que esto cambie. Gracias, Dani, por estar aquí”, se ha referido al secretario general del PSOE de Málaga, que también libra en la capital la batalla “contra un alcalde con demasiados años en el cargo. Gracias también a los alcaldes y candidatos de Benalmádena y Marbella, Victor y Pepe, que sois un espejo en el que mirarse. Los dos habéis sido capaces de alcanzar el gobierno en plazas muy complicadas, y lo volveréis a hacer. Y vuestra presencia aquí, denota la importancia que el PSOE le da al cambio que tanto necesita Alhaurín de la Torre”. Márquez se ha dirigido en especial a Patricia Alba, “una de las personas con las que más estrechamente he trabajado en mi vida, y de cuya generosidad sólo puedo estar agradecido. Nos entendemos con solo mirarnos. Por eso vas a ser la primera teniente de alcaldía del futuro gobierno municipal de Alhaurín de la Torre”, ha desvelado Márquez arrancando el aplauso del medio millar de asistentes.

“Ya es hora de que la transparencia y la legalidad imperen en Alhaurín de la Torre. La contratación pública no dependerá de quién conozcas, sino que prevalecerá los principios de igualdad, mérito y capacidad, para dar oportunidades a todos y todas. Hay que acabar ya con el enchufismo. Y lo que digo no es ningún secreto oculto, sólo hace falta mirar las listas del PP para ver personas que llevan años contratados a dedo antes de ser concejales, o que cuando lo dejan se les da un puesto. Ese no puede ser el modelo de una ciudad de 44.000 habitantes en el siglo XXI”, ha defendido Márquez.

“Por eso tenemos que favorecer la transparencia y no confundir lo público con lo privado, ni los intereses del pueblo con los personales. Porque tras 36 años en el gobierno, uno puede tener la sensación de sentirse el amo del cortijo y actuar como un cacique. Eso no se puede consentir”, ha reiterado el candidato socialista. “Así que mi primer compromiso que quiero asumir con la ciudadanía es la limitación de mi mandato. No seré alcalde más de ocho años. No es sano para la democracia, pero tampoco para la persona. La política no puede ser una forma de vida”.

Sobre movilidad, Márquez se ha comprometido a “acabar con el aislamiento que sienten los residentes de las barriadas y diseminados. Mejoraremos las conexiones de líneas de autobuses dentro del pueblo, pero también con Málaga, la Universidad, el Hospital del Guadalhorce y la Costa. Pero sobre todo haremos que el tren de cercanías llegue a Alhaurín de la Torre de una vez por todas, reservando el suelo para la línea férrea que conecte con el aeropuerto. Si lo tuvimos cuando éramos 2.000 habitantes, ahora con 44.000 es más que obligatorio.”

El socialista se ha comprometido también con la sierra alhaurina “a la que hay que devolverle su esplendor. Restauraremos las canteras, borrando es fea cicatriz que devora nuestros montes, y será una oportunidad de generar nuevos empleos y actividades en la naturaleza”. Márquez ha tendido la mano a la producción agrícola de la ciudad. “Para que Alhaurín sea sostenible, tenemos que conseguir que sea un pueblo agradable, y no solo una ciudad dormitorio, apostando por el comercio de proximidad, con productos del terreno, de nuestros agricultores. Que los alhaurinos consuman y compren en Alhaurín de la Torre. Y abriremos una línea de subvenciones para ayudar a empresas, pymes y autónomos, tanto para abrir sus negocios, como para modernizarlos y hacerlos más atractivos”.

Así, “haremos que Alhaurín de la Torre deje de ser el quinto municipio con la tasa de paro más alta de la provincia, con un 15,71% de desempleo, que significa 3.217 alhaurinos y alhaurinas no encuentran trabajo. No nos podemos permitir estas cifras. Ya toca que esto cambie. Queremos convertir al casco histórico en un centro comercial abierto, negociaremos con Mercadona para que no cierre su tienda de calle San Juan, y reformaremos el Mercado Municipal como foco de atracción. Porque hay que darle vida al pueblo”, ha continuado el candidato socialista.

En este punto, Márquez ha señalado a los jóvenes como “el motor del cambio, los 5.689 jóvenes que vivís en Alhaurín de la Torre. Si vosotros votáis cambiará todo. Y es que en vuestra mano está la fuerza electoral. Pero no os pido un cheque en blanco. Me comprometo que, como alcalde, ya no se os dará más la espalda, como se ha hecho en las últimas décadas. Vuestras necesidades serán tenidas en cuenta para el diseño de nuestro pueblo, porque el presente y el futuro es vuestro”.

“Haremos que los jóvenes tengáis ocio aquí en Alhaurín sin tener que salir fuera, más zonas deportivas y de esparcimiento, más formación profesional pública y gratuita, oportunidades de empleo o una vivienda digna, porque vosotros sois la esperanza de Alhaurín, y vuestro momento es ahora”. Con ellos, David Márquez se ha comprometido en construir pistas de Atletismo en San Joaquín. “Apostaremos por los deportes minoritarios, renovaremos el gimnasio municipal, llevaremos instalaciones deportivas más allá del casco urbano y carriles bici”.

En las barriadas, “comunicaremos peatonalmente Zapata con Puerta Alhaurín y el Peñón, el Romeral y Torrealquería con el casco urbano. Apostaremos por aumentar la iluminación y la seguridad en todas las barriadas, y mejoraremos los servicios públicos mirando con cariño también a la Alquería, Santa Amalia y a Mestanza”. Sobre seguridad, “aumentaremos la dotación y las condiciones de la Policía Local. Respecto a los funcionarios, al personal laboral y contratados por empresas externas, os trataremos con la dignidad que os merecéis. Conocemos vuestras condiciones laborales, y no dudéis que las mejoraremos”, ha añadido.

Márquez quiere convertir al municipio en un “Alhaurín animalista, porque protegeremos a los animales con los que convivimos, implantaremos el método CER y crearemos un refugio municipal de animales. Haremos que la igualdad y la diversidad no sean unas palabras para celebrar un día al año, sino un pilar en nuestra acción de gobierno, y en ello me va mi propia razón de ser. Y en cultura, apostaremos por los rasgos que singularizan a Alhaurín de la Torre, y celebraremos en 2027 el año del III Centenario del inicio de las obras de los Arcos de Zapata, para ponernos en el mapa patrimonial español”.

David Márquez ha optado “por pensar en un Alhaurín de las personas, no en el del cemento y hormigón. En el de los 44.000 vecinos que somos hoy, y no en intentar llegar a 80.000 en quince años. Tenemos que seguir creciendo, pero en proporción a nuestro tamaño, especialmente para poder dar cabida a nuestros jóvenes que quieren vivir aquí con viviendas asequibles. Por eso, para dar respuesta a nuestros vecinos que tienen problemas para acceder a una vivienda, os anuncio que desde el gobierno de Alhaurín de la Torre crearemos la Oficina Municipal de la Vivienda, donde el Ayuntamiento mediará entre propietarios e inquilinos para ser la garantía de los pagos y de mantener alquileres razonables”.

“Construiremos 370 viviendas en régimen de alquiler y compra. Porque el objetivo de un ayuntamiento debe ser facilitar la vida de sus vecinos y vecinas. Basta ya de darles la espalda, de no poner en marcha medidas pensando en su bienestar, en su presente y en su futuro. Juntos lo cambiaremos, no lo dudéis, si damos conmigo el paso el 28 de mayo hacia un Alhaurín mejor”, ha zanjado el candidato socialista.