Siempre hay que tener oídos al grito de la verdad

La guerra no estaba en el mundo ni en la Naturaleza, luego se ha hecho o, en claro, la han hecho algunos por ahí que están entretenidos en “buenizarse” de noche y de día. Si no están entretenidos en el programa de Ana Rosa que calla más que miente o miente más indigna que la misma mentira. Sí, al menos que vean la verdad (o alguna que no les baile el agua).

La corrupción y tantas manipulaciones sociales tampoco estaban ni en el mundo ni en la Naturaleza; ¡ah!, pero, lo que de ninguna forma posible estaba antes, es el hambre (o la falta de recursos de supervivencia) que la sociedad niega una y otra vez a muchos seres humanos, por cara dura, sí, por inmoralidad, por sangre fría y por no ayudar a lo equilibrado (a lo racional) que siempre “se fusila”, se desprotege, en desgracia.

Hablando en clarito, lo que no ayuda al bien realizado por todos es casi todo lo que se despega de no ayudar a lo que desarrolla lo racional esté donde esté o venga de donde venga, a no ser que todos caigan en un servilismo colectivo-“inconsciente” (siempre irresponsable) a lo contrario, o sea, a lo no ético o inmoral.

Yo sigo y seguiré insistiendo que sólo la luz (que permite un camino de bien) es, en verdad, un proceder: el que siempre no se niegue lo que ya se ha hecho, incluyéndose ahí cualquier complicidad con la sinrazón que se haya ayudado-alimentado de manera individual o colectiva. Es muy sencillo de comprenderlo: lo que se haya hecho (en complicidad con la inmoralidad-falsedad) que no se niegue.

Exacto, sobre todo que no se niegue ahora mismo, que no se niegue en la cabeza de cada tuitero, o en la cabeza de Inda, o en la cabeza de un idiota de Telecinco, o en la cabeza de Negre, o en la cabeza de un engreído seguidor de medios de comunicación exclusivamente manipuladores.

Y tal negación (no deseable por ética) que no se haga con nada válido o con ninguna truculencia; es decir, que no se haga con excusas posibles, ni con omisiones, ni con pasividad tan en boga, ni con cinismo, ni con cortinas de humo astutas o miserables, ni con “lemas de bondad” siquiera.

Bien, todo lo que ha realizado (directa o indirectamente) cada individuo de la sociedad, que no se niegue, que no se esconda, que no se disimule, ¡al fin!, y más si eso que ha realizado ha sido protector de alguna injusticia atroz o imparable, como silenciar, vejar o confundir los derechos de las mujeres o de los niños.

Siempre he sido racional, equilibrado y claro, y por bien sigo así: Todo lo que ha ayudado quien sea a que la Naturaleza o la sociedad no progrese en reconocer las libertades y dignidad de los animales, de las mujeres, de los trabajadores, de los homosexuales, etc., que no se tape, que no se aparque (éticamente), que no se frivolice y que no se olvide.

José Repiso Moyano