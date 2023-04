Semana Santa 2023

El orbe católico, en estos días, conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Nº Sr. Jesucristo. Estas fechas son conocidas, popularmente, como “Semana Santa” que, como es sabido, recoge el periodo comprendido entre el domingo pasado, Domingo de Ramos, en el cual la Iglesia celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuyo relato se encuentra en los evangelios de San Mateo y San Juan, hasta su Resurrección, al “tercero día”, como antaño se recitaba, Domingo de Resurrección, que describen todos los evangelistas.

El tremendo impacto que provoca en el ánimo la descripción de los Evangelios de tan terribles y desgarradoras escenas, que ha inspirado a tanto artista. Sirva de ejemplo: El Nazareno de Benlliure, los Crucificados de Velázquez y Pedro de Mena. Y cómo no: La Piedad de Miguel Ángel. Y tantas advocaciones que la imaginería, a través de los siglos, ha ideado.

La tragedia que representan las imágenes portadas en las procesiones: Los Nazarenos coronados de espinas cargando con la cruz seguidos del sayón que los azota. Los Crucificados con la herida abierta en su costado por la hábil lanzada del romano de la que mana la última Sangre que le queda en el Cuerpo. Las Vírgenes que expresan en sus rostros el dolor, profundo dolor, de la Madre por el cruel martirio del Hijo. Esa dolorosa tragedia nubla la esencia de la fe cristiana que se asienta en: El Mandamiento Nuevo “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”. La institución de la Eucaristía: “Esto es mi Cuerpo…. Esta es mi Sangre…Haced esto eb conmemoración mía…” y la Resurrección. “Si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe”, diría San Pablo (1 Cor. 5,14). Nuestra fe no es vana:¡Ha resucitado!

Ese trípode, sostén de nuestro Credo junto al Sermón del Monte contiene toda la doctrina cristiana. Y como diría el Señor: “Quién tenga oídos para oír que oiga”