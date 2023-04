El Ayuntamiento pide extremar las precauciones por el riesgo de incendio forestal

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha instalado una serie de carteles con consejos, información y recomendaciones dirigidas a los senderistas y personas que se acercan a disfrutar de nuestra Sierra y zonas forestales, con la finalidad de que extremen las precauciones. Según han informado desde la Concejalía de Medio Ambiente que dirige Jéssica Trujillo, las altas temperaturas, que han sorprendido en el inicio de la primavera, y falta de lluvias han hecho necesario adelantar la campaña de concienciación.

“Como todos saben, la sierra de circunda la zona Sur de Alhaurín de la Torre ardió en julio del año pasado. Afortunadamente, no se lamentaron víctimas mortales pero sí hubo una gran pérdida de masa forestal, gran pérdida de ecosistemas, de fauna y, en definitiva, de biodiversidad, aspecto de un inmenso valor ecológico en nuestra sierra que, sin ser titularidad municipal, la consideramos nuestra y para uso y disfrute de vecinos y amantes de la naturaleza”, ha explicado la edil.

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Área de Medio Ambiente y en colaboración con la Concejalía de Servicios Operativos, se desea concienciar a la ciudadanía para que colabore en la protección del medio natural y en la prevención de incendios forestales. Para ello, se han colocado tres carteles al inicio de los senderos por donde habitualmente acceden los usuarios a pie a la zona forestal, recordando una serie de consejos para disfrutar de la naturaleza desde el respeto al medio ambiente y con las precauciones discrecionales para la prevención de incendio.

Además de las prohibiciones habituales en los terrenos forestales como no acceder con vehículos a motor a las pistas forestales o no aparcar en zonas que impidan el acceso a vehículos de emergencia, se subraya la necesidad de respetar el entorno natural, no generar residuos o evitar acciones que supongan riesgo de fuego.