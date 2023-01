¿Cómo realizar una mudanza rápida en Málaga?

Las mudanzas son unos momentos traumáticos debido al hecho de ver todas nuestras cosas en un lugar de caos, muy lejos de su sitio. Por esta razón, necesitamos que las mudanzas sean rápidas para que pasen cuanto antes, aunque esto no quiere decir que se puedan hacer de cualquier manera.

Ca Mudanzas en Málaga nos ayudan con nuestra mudanza. Se trata de una entidad con mucha experiencia en el sector, compuesta por una plantilla profesional que cuidará todas nuestras cosas con el detalle que se merecen.

Sin más dilación, hemos preparado una lista de consejos que te ayudarán con la mudanza.

Los mejores consejos para hacer una mudanza rápida en Málaga:

Organizar bien la mudanza

La organización es el pilar clave de una mudanza rápida y de éxito. Es de vital importancia que todas nuestras cosas estén debidamente organizadas antes de que empiece la mudanza; no solo ayudará a que sea más rápida, sino que también te ayudará a ahorrar tiempo cuando estés en el nuevo destino.

Empieza consiguiendo cajas que se adapten a lo que vayas a introducir dentro; por ejemplo, olvídate de añadir muchos libros en una gran caja, ya que posiblemente pesará mucho y las posibilidades de que se rompa serán elevadas.

De igual manera, no te recomendamos elegir cajas demasiado grandes porque son las más difíciles de mover.

Utiliza papel de burbuja para proteger los objetos más delicados, como podría ser la vajilla.

Realizar un correcto inventario de todas tus pertenencias

Un error muy habitual es no preparar un inventario sobre todo lo que incluye tu mudanza: es decir, una lista en la que se detallarán todas las cosas que vamos a llevarnos, así como la caja o bolsa en donde se van a incluir.

Esto resulta muy interesante por dos razones:

1) Contribuye a la posterior organización, ya que no tendremos que abrir todas las cajas para encontrar algo muy concreto.

2) En el caso de que falte alguna caja, tendremos la certeza de que ha desaparecido y podremos iniciar la reclamación pertinente.

Cuidar el embalaje

Como ya te hemos indicado, el embalaje es muy importante.

Siempre puedes pedir algunas cajas en los comercios de los alrededores, aunque puede que las disponibles no te sirvan. No valen ni demasiado grandes ni aquellas que sean muy débiles (por ejemplo, no se recomiendan las del pan congelado que usan en los supermercados).

Si tienes dudas sobre dónde encontrar el embalaje correspondiente, puedes preguntar en una empresa de mudanzas de confianza.

Contratar una empresa de mudanzas con buena reputación

Podemos tener la tentación de hacer la mudanza por nuestra cuenta, pero tampoco es algo muy recomendable.

Una empresa de mudanzas tendrá todo los recursos y personal necesario como para ayudarnos con lo que necesitamos. Si haces los cálculos, y tienes en cuenta todo el tiempo y el esfuerzo que tendrás que dedicarle a la mudanza, es más interesante confiar en profesionales.

Ten en cuenta estos consejos y verás cómo puedes tener éxito con tu mudanza rápida en Málaga.