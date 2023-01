La alumna de El Pinar Lara Rodríguez; ‘Mejor Oradora’ malagueña en el torneo de debate ‘Igualdad de Género’ disputado en la capital

La cantera de oradores del Colegio El Pinar continúa aportando buenas noticias a la institución educativa de Alhaurín de la Torre en el presente curso académico. Lara Rodríguez, una de las jóvenes que forman parte del Club de Debate del centro, ha culminado 2022 anotándose un importante triunfo en el torneo malagueño de ‘Igualdad de Género’; donde ha sido distinguida con el galardón de ‘Mejor Oradora’ en una cita en la que tuvo que medirse a decenas de estudiantes de distintos institutos de la capital y del área metropolitana de Málaga.

De la misma forma; Rodríguez, para la que esta actividad es una auténtica pasión, acaba de completar también una notable participación en el torneo de Simulación Parlamentaria Escolar (SIPE) organizado por la prestigiosa Fundación Cánovas, en colaboración con la Cátedra ‘Torrijos de Liderazgo, Debate y Valores Constitucionales’ de la UMA, desarrollado en esta recta inicial de año en el Rectorado de la institución de Enseñanza Superior de Málaga.

<u>Valioso reconocimiento</u>

“El premio me hace mucha ilusión y haberlo ganado como alumna de El Pinar lo hace aún más valioso”, asegura Lara Rodríguez, que ha sido distinguida en un exigente certamen en el que se ha medido a más de medio centenar de oradores y oradoras y en el que su capacidad como refutadora, la solidez de sus argumentos y su dominio del tema propuesto – ‘¿Contribuye la acción de los medios de comunicación a sensibilizar sobre la Igualdad de Género?’- le han servido para llevarse un galardón que, como ella misma cuenta, conlleva mucha dedicación y tiempo. “Hay que trabajar mucho sobre la materia porque de esta labor va a depender después la solidez de tu exposición y tu dominio frente a los compañeros. Por esto es necesario prepararse a conciencia; una elaboración a la que hay que dedicar tiempo”, explica.

“La oratoria me ha ayudado mucho. Me ha permitido madurar, comprender mejor otros puntos de vista, ser más empática; desarrollar la capacidad de razonar y pensar. La actividad de debate es un gran entrenamiento para la menta y además es divertida. Pienso que es un plus en mi formación como estudiante; además de que me encanta. Me gustaría seguir con ella porque mi vocación es hacer una carrera relacionada con este campo y seguir creciendo en él”, siguió comentando Rodríguez, quien ya tiene un nuevo reto marcado en rojo en el calendario de cara a la recta inicial del próximo mes de febrero.

Será en la localidad de Mollina, en el X Torneo Nacional de Debate Escolar de ‘Cánovas Fundación’, que se celebrará en las instalaciones del CEULAJ del municipio. Allí decenas de oradores de toda Málaga debatirán sobre la influencia de la cultura clásica en la civilización occidental. Se trata de la fase preliminar de un torneo de carácter nacional en el que tiene depositadas unas grandes expectativas y que la podría llevar a disputar una nueva final en las próximas semanas.