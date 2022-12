Obituario: Fallece Ángel Doctor, referente fotográfico, periodístico y social de Alhaurín de la Torre

(Javier de Molina) Mi amigo Esteban me llama solo para felicitarme o para darme malas noticias, y la de hoy pasada las nueve de la noche ha sido de las peores. Ha fallecido Ángel Doctor, mi amigo, mi colega, mi cómplice de interminables y latosos actos sociales, el irónico y ocurrente Ángel.

No muy lejos de su casa, tras la vuelta de una zambombá, con lo poco que le gustaban, su tierra de adopción ha reclamado su cuerpo, sobre el que se ha postrado, para como él diría, para ver la pericia de los médicos, y por supuesto ganarles, que coño, mi amigo no pierde, o sí nuestro último café y nuestro último wisky, ese nos lo perdemos. No te lo perdono querido cabrón aunque tu corazón haya dicho basta.

Te libras de las próximas elecciones, de fin de año, de otras zambombá (pero así no), pero sobre todo de no ver crecer a tu nieto so cabrón, de envejecer junto a Neus, de compartir con los que te queremos, que somos legión, tu impronta, tu grandeza de espíritu y gran sapiencia de las cosas de la vida, esa que hoy ha dejado tu cuerpo y a los que te quieren, huérfanos de ti.

Te califiqué públicamente como el mejor fotógrafo de Alhaurín de la Torre y en privado alabé cada uno de sagaces editoriales, y como acertadamente llamaste a tu periódico, hoy el Ágora de Alhaurín de la Torre se ha quedado frio y vacío, como el objetivo de una cámara sin batería.

Alhaurín de la torre ha perdido a uno de sus grandes baluartes.

Te añoraré siempre Ángel!!!!

Sus restos mortales estás siendo velado en la sala 1 del Parque Cementerio Virgen del Carmen de Alhaurín de la Torre, en espera de la inhumación que previsiblemente será el próximo lunes 19.