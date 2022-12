Comunicado de respuesta al grupo Adelante Alhaurín de la Torre

En respuesta a las informaciones difundidas por el grupo municipal de Adelante Alhaurín de la Torre sobre la denuncia que ha presentado en referencia a la actividad de un club de tiro, el alcalde, Joaquín Villanova, desea manifestar lo siguiente:

<li><p> Lamentamos profundamente que este partido político haya recuperado el lamentable camino de Izquierda Unida de judicializar la política municipal en Alhaurín de la Torre presentando una denuncia falsa que estamos seguros de que seguirá el camino de todas las anteriores, siendo sobreseída y archivada como ha pasado con las 68 denuncias anteriores. Solo recordar que durante años y años estuvieron haciendo ruido con el supuesto delito ambiental de las canteras hasta que los juzgados fueron archivando uno por uno cada uno de estos casos.</p> </li><li><p> No tenemos ningún problema en explicar, esclarecer y demostrar que ni yo ni ninguno de nuestros concejales ha cometido ilegalidad alguna y mucho menos ningún delito en lo que se refiere a la actividad de este campo de tiro, que lleva abierto cerca de 60 años en nuestro término municipal. Cuando abrió aquello yo tenía 5 años, en España gobernaba Franco y las licencias para esas actividades las daba el gobernador civil.</p></li><li><p> La denuncia presentada por este grupo contra los concejales de esta Corporación no tiene ninguna base. Lo que han hecho es denunciar el voto en contra de unas mociones políticas presentadas en el Pleno, sin que se haya demostrado ninguna irregularidad administrativa y mucho menos ninguna infracción penal. A los concejales de Adelante Alhaurín de la Torre no le importa ni la activad del campo de tiro, ni el daño medioambiental, sino que simplemente intentan dañar mi imagen y la de mi equipo de gobierno por la cercanía de la campaña electoral.</p> </li><li><p> Queremos recordar que las competencias del Ayuntamiento en este tema son muy limitadas, ya que la supuesta contaminación afectaría a un arroyo y a terrenos de dominio público hidráulico que dependen de la Junta de Andalucía, mientras que la actividad de tiro y el uso de armas está directamente controlada y debe ser autorizada por la Guardia Civil como marca la legislación vigente.</p> </li><li><p> En cualquier caso, este Ayuntamiento está dispuesto a colaborar y recabar toda la documentación e información que sea necesaria y remitirla a los órganos judiciales que así nos lo requieran, teniendo en cuenta que el campo de tiro de Jarapalo que nos ocupa tiene una antigüedad considerable y que el Consistorio ha cambiado varias veces de ubicación en estos años, con las consiguientes dificultades para acceder a los archivos y expedientes de la época.</p> </li><li><p> Pese a la limitación de competencias por nuestra parte, sí que hemos recabado la información, la documentación y la justificación acreditada de todo el trabajo que realizan los responsables en cuanto a control, descontaminación periódica y retirada del plomo y a uso de material biodegradable en platos de tiro y demás elementos, información toda ella que estamos seguros de que harán llegar al juzgado. </p> </li><li><p>Como decimos, estamos convencidos de que esta denuncia seguirá el camino de las anteriores y lamentamos profundamente la campaña de descrédito y de falsedades en la que se ha embarcado la antigua Izquierda Unida, que en todas las campañas electorales se busca una denuncia falsa para hacer ruido y salir en las noticias. Es el señor portavoz Javier Caravias el que debería dimitir de su puesto por llevar años inmerso en esta campaña de denuncias (todas archivadas), de hacer perder el tiempo a jueces y fiscales y de haber fracasado en todas y cada una de las citas electorales, demostrando que no son ni una oposición útil ni constructiva.</p> <p> </p> </li>