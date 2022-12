Nos dijo Antonio Machado que "Todo necio / confunde valor y precio". Sólo una vez emplea el poeta la palabra precio y es, como dicen sus versos, para llamar necios a los que confunden el valor con lo que nos cuesta comprar el producto, servicio o elemento. El aire es gratis, como la luz del sol. No tienen precio pero su valor es inmenso, inconmensurable, incontable, ilimitado. No se plantean los versos de Machado que el precio de las cosas está sometido a la ley de la oferta y la demanda; no se plantean que los hay espabilados que toman a los demás por necios sometidos a su dictamen de subir y subir los precios, con independencia del valor de lo que ponen por la nubes en los días soleados. Y apago ya el ordenador y la luz, que el gran valor de la electricidad nos lo tienen a desorbitado precio.

