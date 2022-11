Los mejores barrios de Málaga en los que vivir en 2023

Málaga es una ciudad encantadora, con un buen clima a lo largo del año y capaz de ofrecer una calidad de vida imposible de conseguir en otras grandes ciudades. ¿Te has animado a mudarte aquí? En ese caso, seguro que te interesará saber cuáles son los mejores barrios de Málaga en los que vivir.

La parte positiva es que hay muchos, la negativa es que hay tantos que es posible que no puedas decidirte. Pero no te preocupes, te vamos a ayudar recopilando lo mejor de lo mejor.

Los barrios de Málaga más recomendables para vivir

No hay mejor forma de empezar una nueva vida que mudándose a una nueva ciudad. Aquí vamos a ver los mejores barrios para vivir en Málaga a partir del año que viene.

Aclarado esto, ¿cuáles son los barrios más recomendables en los que empezar esa vida? Vamos a verlos:

Aclarado esto, ¿cuáles son los barrios más recomendables en los que empezar esa vida? Vamos a verlos:

La Malagueta

Uno de los grandes favoritos de la ciudad malagueña, entre otras cosas, por dar cobijo a la playa de su mismo nombre. El barrio de la Malagueta es perfecto para los que disfrutan con la arena y el mar, pero también para quienes buscan disfrutar de una buena variedad de propuestas de ocio, gastronomía y servicios, y por supuesto de una calidad de vida de primera.

Está cerca del centro, pero lo suficientemente lejos como para no sufrir su masificación. Eso sí, el precio de la vivienda en esta zona no es barato. Aunque, si buscas algo con lo que poder vivir tranquilamente en familia y disfrutar de una de las mejores partes de toda Málaga, es el precio que debes pagar. Lo bueno no sale barato, es algo que todos hemos aprendido ya.

Huelin

También cerca de la playa, aunque no tanto como la mismísima Malagueta y sus viviendas, está el barrio de Huelin. Es una zona con orígenes obreros que, con el paso de los años, se ha ido convirtiendo en una de las zonas más importantse de la ciudad. ¿Lo mejor? Que, a pesar de esa evolución, sus precios no se han ido por las nubes. De hecho, son precisamente sus bajos precios los que convierten a este barrio en uno de los más recomendables para vivir.

Ideal para los más jóvenes, en Huelin no falta de nada, ni bares, ni restaurantes, ni tiendas, ni servicios en general. Suma a eso unos alquileres e inmuebles con precios asequibles y tienes el cóctel perfecto. ¿La guinda? Su aire tradicional. Puede que pasen los años, pero el espíritu de Huelin sigue destilando lo mejor de Málaga, lo que la hizo y la hace tan especial a ojos de todo el mundo.

El Limonar

Ahora nos trasladamos a una de las zonas más exclusivas y caras de Málaga. El Limonar es un barrio residencial repleto de casas unifamiliares, rodeado de naturaleza y con algunos enclaves realmente icónicos. En él se encuentran el Palacio Miramar y el Castillo de Santa Catalina de Málaga, por mencionar un par.

Tiene un buen abanico de colegios, varios de ellos privados, y está bastante cerca de La Malagueta y de las conexiones en tren. Lo cierto es que su ubicación es realmente buena por su proximidad a servicios, pero sobre todo para quienes quieran montar un negocio. Ahora bien, el precio de la vivienda aquí es incluso más caro que en La Malagueta. Ya lo hemos dicho, es una de las zonas más caras de toda la ciudad.

El Palo

Si realmente quieres vivir la cara más tradicional de Málaga y no pagar unos precios de locos, puedes echar un vistazo al barrio de El Palo. Dentro de él hay un buen puñado de playas que te van a venir genial de cara al verano, con unas puestas de sol que parecen sacadas de películas. De hecho, aquí también se encuentran los Baños del Carmen, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Está bien comunicado con el centro, aunque algo lejos de este, y también bien equipado con toda clase de servicios y actividades de ocio a lo largo del año. Sin duda, otro lugar imprescindible que tantear para vivir en 2023, sea en solitario o con toda una familia.

Málaga abre sus brazos a todo el mundo que quiera vivir en una ciudad con las calidades de las grandes urbes, pero también con ese aire entrañable y acogedor de los pueblos. Es tan grande que tiene sitio para todos, así que no dudes en tantear estos barrios para disfrutar de una nueva vida a partir de 2023.