Exitoso arranque del Ciclo de Teatro de Otoño del Área de Cultura

Este fin de semana ha arrancado una nueva edición del Ciclo de Teatro de Otoño, una de las citas clásicas de la agenda del Área de Cultura del Ayuntamiento por estas fechas. El programa comenzó el sábado con el espectáculo de magia titulado 'Adrenaline', a cargo de la compañía de Ernesto Pico y Andrea Illusionist. El ciclo abrió con un éxito rotundo, con la asitencia de numerosas personas que quisieron disfrutar de la obra. Esta edición está pensada para que todo el mundo puedan optar por alguna de las representaciones teatrales, ya que apuesta por diversos géneros donde tienen espacio el humor o la música, entre otros. Los protagonistas de la representación fueron Ernesto y Andrea. Ernesto es un ilusionista malagueño que actualmente se encuentra actuando por todo el territorio nacional. Este mago televisivo ha sorprendido con sus actuaciones en conocidos programas como son Got Talent en Telecinco, Pura Magia y Hora Punta en Televisión Española o Menuda Noche y Gente Maravillosa en Canal Sur. Por otro lado, Andrea, graduada en magisterio, bailarina profesional y especialista en grandes ilusiones ha conseguido aportar un toque didáctico, visual y moderno al 'show'. Juntos en el escenario son capaces de demostrar absolutas maravillas que la mente no pueda llegar a imaginar. El edil de Cultura, Andrés García, afirmó que en este ciclo de teatro no solamente se apuesta por la cultura, sino también por el turismo, ya que son muchas las personas que acuden desde otros puntos de la provincia para asistir a esta cita. El mismo espacio volvió a llenarse en la jornada del domingo con la obra 'Carrot cake',. La representación corrió a cargo de la compañía Teatro de los Menesteres y contó con actores alhaurinos como Lucas Mora, además de Nueve, Pablo Beltrán y Bárbara Álvarez. La historia parte cuando, jugando en el parque, Hugo le ha reventado las dos paletas a Walid. Sus familias se reúnen para rellenar la póliza del seguro y armonizar la situación. Una carrot cake abre paso a una comedia salvaje en la que o acaban llegando a un acuerdo o matándose unos a otros. Los asiduos a los ciclos de teatro de Alhaurín, destacaron las buenas instalaciones y la preparación del recinto, además de valorar la gran variedad de géneros que se pueden disfrutar y a un precio muy módico. El ciclo prosigue el próximo sábado 12 con la obra 'Impro Reality 2.0' y las entradas se pueden adquirir en Mientrada.net y en la Finca El Portón. Los espectadores de todas las obras podrán degustar una copa de vino durante la función.