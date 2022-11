Es muy difícil evitar el encuentro con el libro de un amigo sin releer sus versos. Mi amigo, nuestro amigo Carlos Benítez Villodres ya no está con nosotros, pero su obra siempre estará a nuestro alcance. Abro su libro de décimas Por los derroteros de la luz. Me aparece la siguiente -y es como lo cuento, sin rebuscos que también serían válidos, sin duda-: “Precios al Consumo Armonizado: Río y río a carcajadas / con los Precios al Consumo / Armonizado con humo / de distintas llamaradas. / Otra de tantas cornadas / que recibe el ciudadano / del político villano, / quien aumenta la pobreza / a favor de su riqueza / y su sistema inhumano”. El libro data de 2011, pero el poema -redondo, conseguido, expresivo, rítmico- parece escrito para los días actuales en los que ¡ay que el sueldo, la pensión, el subsidio no me alcanza para el fin de mes!