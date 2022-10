Alhaurín de la Torre se vuelca en la novena marcha contra el cáncer

La mañana de este domingo 23 de octubre ha vuelto a teñirse de rosa en Alhaurín de la Torre. Y es que por noveno año numerosos alhaurinos han llevado a cabo la tradicional marcha solidaria contra el cáncer que organiza el área de Juventud del Ayuntamiento dirigida por Francisco José Sánchez y la Asociación de Vecinos Viñagrande con su presidenta Jesús Morales a la cabeza. Una marcha que partía desde la sede social de Viñagrande y que ha recorrido con mucho colorido la calle Juan Carlos I, finalizando ante la Parroquia de San Sebastián en la Plaza de la Concepción.

Entre los numerosos participantes se encontraban el alcalde, Joaquín Villanova, y concejales de la Corporación Municipal, así como los miembros de la asociación de Viñagrande, decenas de colectivos y de la asociación Abrazo Amigo. Esta última entidad es la organización benéfica a la que se ha hecho entrega de la mitad de lo recaudado con la venta de las camisetas rosas solidarias y que se podían adquirir al precio de 5 €.

La otra mitad ha ido a parar a ayudar a sufragar el costoso tratamiento de una niña afectada de quemaduras graves en todo el cuerpo. En la plaza de la Iglesia se ha leído un manifiesto final y se ha producido la suelta de globos con la que ha finalizado el acto. En sus palabras, Joaquín Villanova ha animado a vivir el día a día. Afirmó que los enfermos de cáncer "sois héroes capaces de superar las crisis peores". Agradeció a todos los colectivos presentes y, especialmente, a Viñagrande por su iniciativa y lanzó un mensaje de esperanza que "el 85% de las mujeres atendidas se salvan. Hay que seguir trabajando para más investigación".

La presidenta de la asociación organizadora, Jesús Morales, recordó que lo recaudado es para Abrazo Amigo, que aglutina a enfermos y familia de gente con autismo, tdh, alzhéimer, fibromialgia, ELA , enfermedades raras y familias sin recursos y,la otra mitad para una pequeña con quemaduras graves y un tratamiento muy costoso. Agradeció al ayuntamiento y la gente que han participado.

Iván, un niño con Tdh afirmó que no es una enfermedad si no una condición. Y dijo "no buscamos lástima solo respeto". Inma, familiar de enfermos de cáncer, agradeció toda la colaboración y contó su vivencia. Y término con un mensaje a los que están sufriendo ahora la enfermedad: "ser positivo y pensar que se sale de esta".