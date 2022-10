El Ciclo de Teatro de Otoño apuesta por el humor, la música y la magia con un programa para todos los gustos

El Ciclo de Teatro de Otoño vuelve a Alhaurín de la Torre en noviembre con un programa para todos los gustos que apuesta por la variedad de géneros y en el no faltarán la comedia, la parodia y hasta la magia. El edil delegado de Cultura, Turismo y Fiestas y la técnica cultural Mamen Heredia, junto con el resto del equipo del área, presentaron la actividad, que es la propuesta estelar de la agenda Culturalh para el próximo mes.

Las localidades ya han salido a la venta a través de la web Mientrada.net al económico precio de 5 euros por función. También pueden adquirirse físicamente en El Portón. El salón de actos de la Casa de la Juventud volverá a acoger cada una de las seis representaciones, los días 5, 6, 12, 13, 20 y 27 de noviembre. Todas comenzarán a partir de las 12.00 horas.

El ciclo lo abrirá el día 5 el espectáculo de magia 'Adrenaline', a cargo de la compañía de Ernesto Pico y Andrea Illusionist; el domingo 6 se pondrá en escena 'Carrot Cake', del grupo Teatro de los Menesteres; el 12 de noviembre será el turno de 'Impro Reality 2.0', de la compañía Alikindoi Impro; el 13 le tocará a Malaje Sólo, que recreará 'Cave Canem?'; 'Bacanal, de la Compañía La Líquida Teatro, será la obra del día 20 y el ciclo lo cerrará el domingo 27 de noviembre 'La isla', a cargo de Histrión Teatro.

Andrés García hizo hincapié en que esta edición incluye diversos géneros para que todo el mundo pueda acudir al menos a una función, con apuestas innovadoras como el ilusionismo o el teatro improvisado, además de dar cabida a grupos y artistas locales. El precio de las entradas incluye una consumición de vino.

<u>PROGRAMA CICLO DE TEATRO DE OTOÑO</u>

05 DE NOVIEMBRE: 'ADRENALINE'

Ernesto, ilusionista malagueño que actualmente se encuentra actuando por todo el territorio nacional. Este mago televisivo ha conseguido actuar en los mejores programas de TV como son Got Talent en Telecinco, Pura Magia y Hora Punta en TVE1 o Menuda Noche y Gente Maravillosa en Canal Sur.

Andrea, graduada en magisterio, bailarina profesional y especialista en grandes ilusiones ha conseguido aportar un toque didáctico, visual y moderno al show. Juntos forman el tándem perfecto, en sus espectáculos, son capaces de asombrar a sus espectadores con las más absolutas maravillas que la mente pueda llegar a imaginar. Teaser trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IFTIIIC1Jzw

Venta de entradas: https://www.mientrada.net/evento/adrenaline/

06 DE NOVIEMBRE: 'CARROT CAKE'

Jugando en el parque, Hugo le ha reventado las dos paletas a Walid. Sus familias se reúnen para rellenar la póliza del seguro y armonizar la situación. Una carrot cake abre paso a una comedia salvaje: ¿acabarán llegando a un acuerdo o matándose unos a otros?

Venta de entradas: https://www.mientrada.net/evento/carrot-cake/

12 DE NOVIEMBRE: 'IMPRO REALITY 2.0'

Año 2500. Exconcursantes de los mejores realities del mundo en el pasado, fueron criogenizados para enfrentarse mediante escenas improvisadas, creadas en el momento y basadas en las sugerencias de los espectadores, y conseguir ganar el Impro Reality de Alikindoi Impro. Con la victoria conseguirán una plaza en la «Time Machine» con la que regresar a cualquier momento del pasado que elijan. Porque ya se sabe que cualquier tiempo pasado, fue mejor. O no. Los participantes pondrán a prueba sus habilidades, ingenio y creatividad para ganarse la simpatía del público, quién con sus votos tras cada escena, decidirá quién es el ganador o ganadora. Un espectáculo diferente, gamberro y fresco, basado en juegos de improvisación teatral, con diferentes estructuras, que cuenta en todo momento con la participación del público, por lo que la diversión está asegurada. Nadie sabe lo que ocurrirá en escena. Sólo está claro que no habrá edredoning… Aunque bueno, tampoco podemos confirmarlo

Venta de entradas: https://www.mientrada.net/evento/impro-reality-2-0/

13 DE NOVIEMBRE: 'CAVE CANEM?'

Seguimos afirmando: Los sacamos con una cadenita de paseo, los enjaulamos, experimentamos con ellos, los explotamos, los cazamos, los cocinamos, acabamos con sus hábitats, los extinguimos, los abandonamos… Y encima, cuando queremos insultar, sin el menor reparo, vociferamos: ¡burro!, ¡reptil!, ¡cerdo!, ¡buitre!, ¡perro!, ¡besugo!, ¡víbora!… ¡animal! ¡QUÉ INGRATOS, VERDAD! *Nosotros, los racionales, con nuestra actividad provocamos el calentamiento global, un problema que quizás no tenga solución. Sin embargo, los animales, los más perjudicados (el riesgo de extinción para buena parte de ellos está muy relacionado con el cambio climático), con su sinrazón obtienen hábitats muy razonables…

A veces un rótulo en una puerta nos advierte que tengamos cuidado con el perro ¿Y a ellos quién les previene del desastre? En mitad de este callejón de complicada salida, en “Cave Canem?” abrimos un paréntesis divertido que quiere homenajear el universo animal. Para ello, junto a números nuevos, revisamos sketches con esta temática de guiones anteriores: Cave Canem, Artefacto, Por si las moscas, Animalaje, Fiesta… a la par que festejamos nuestros 25 años de trayectoria (1997-2022) con guiños muy personales a todos nuestros trabajos de sala previos… Teaser trailer: https://www.youtube.com/watch?v=odgSm7OcsPc&feature=youtu.be

Venta de entradas: https://www.mientrada.net/evento/cave-canem/

20 DE NOVIEMBRE: 'BACANAL'

Humor, teatro, música en directo, improvisación, historia y mucha interacción con el público…

Una sorprendente BACANAL teatral que no dejará indiferente a nadie. Si te gustó OH VINO imagínatelo con música en directo… Aristóteles ya mencionaba en su Poética que la tragedia y la comedia nacían de los ditirambos y cantos fálicos en honor a Dionysos, dios del vino, interpretados por una especie de actores solistas primitivos llamados Exacortes. Podemos afirmar que vino y teatro son hijos de un mismo Dios… descubrámoslo de la mano de un Exacorte contemporáneo cuyo objetivo es la máxima del humor: hacer pensar a la gente.

El culto mistérico dionisiaco de la antigua Grecia se instala con fuerza en el imperio bajo la figura del mismo dios helénico ya romanizado; Baco. Y sus antiguas sacerdotisas, las Ménades, se transforman en Bacantes que inmediatamente entran bajo sospecha. No era para menos; eran mujeres poderosas que escapaban del férreo control masculino. BACANAL es también una mirada cómplice y emocionante a todas las mujeres que se han sentido libres desde el principio de los tiempos. BACANAL: Un divertidísimo y didáctico recorrido por el origen y la historia del arte escénico, del vino, sus dioses y aquellas Bacantes libres que lo acompañaban. Teatro de humor y música en directo para el deleite de los sentidos.

Venta de entradas: https://www.mientrada.net/evento/bacanal/

27 DE NOVIEMBRE: 'LA ISLA'

LA ISLA, nuestra particular manera de entender la vida propia y la de los demás. Una pareja que se habla sin escucharse y una distancia que se agranda sin pretenderlo. Cada vez que me muevo me alejo más y cada vez que me acerco te mueves más. Todos tenemos en el pecho un charco de agua salada rodeado de carne. Todos sacamos la cabeza para gritar cuando el agua nos llega al cuello. “¿Por qué siempre ves lo que yo no veo?”, cuestiona en escena uno de los personajes. Tal vez porque el teatro es ese lugar maravilloso que nos permite ver todo aquello que no nos perdonamos y que está enmascarado en culpas, juicios o acaso sueños. ¿Qué sucede cuando el dolor nos sobrepasa y queremos huir de él? ¿Nos convertimos en depredadores, conectamos con el lado más salvaje de nuestra naturaleza, con ese animal cargado de instintos primarios que somos? ¿Deseamos sobrevivir a cualquier precio? Teaser trailer: https://vimeo.com/325832013

Venta de entradas: https://www.mientrada.net/evento/la-isla/