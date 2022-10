Pérez: “Nadie mejor que David Márquez para el futuro de Alhaurín de la Torre”

El socialista David Márquez ha dado el pistoletazo de salida hacia la alcaldía de Alhaurín de la Torre en un acto. Arropado por los secretarios general del PSOE de Málaga y de Alhaurín de la Torre, Daniel Pérez y Patricia Alba, Márquez se ha presentado ante sus ciudadanos “con humildad, con ganas de trabajar por nuestro pueblo”, para enfrentarse “a 27 años de gobierno del actual alcalde, que ha dado la espalda a la educación y a los jóvenes”, ha señalado el candidato.

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha manifestado que “nadie mejor que David Márquez para garantizar el futuro de Alhaurín de la Torre, desde un gobierno que dé respuesta a las necesidades de las clases medias y trabajadoras, en vez de beneficiar a los más ricos”, tras poner en marcha el Gobierno regional la rebaja del impuesto de patrimonio para rentas altas. “Frente a un socialista que está dando la cara, el presidente Pedro Sánchez, Juanma Moreno Bonilla, que desde la Junta da la espalda a la mayoría de los andaluces. Ahora el PP ha abierto una competición entre las comunidades donde gobiernan para ver quién le baja más los impuestos a los ricos”.

“Y nosotros, los y las socialistas, le exigimos que gobiernen para las personas, como hacemos desde el Gobierno de España, con una reforma del modelo tributario, más justo y más progresivo, con una bajada del IRPF para la mitad de los trabajadores, los que ganan de 14.000 a 21.000 euros, con una rebaja de dos puntos hasta el 23% el tipo del Impuesto de Sociedades a las empresas que facturan menos de un millón de euros, entre otras medidas”, ha apuntado el líder socialista antes de dirigirse directamente a David Márquez, “la mejor persona para llevar a Alhaurín de la Torre al cambio social, al futuro de transformación que necesitan sus vecinos y vecinas”.

“Tras 25 años de gobiernos consecutivos del PP y del señor Villanova, Alhaurín necesita un nuevo impulso, aire fresco e ideas renovadas. Quien mejor puede liderar ese cambio eres tú, David. Porque al alcalde de Alhaurín le pasa como al alcalde de Málaga: su tiempo ya ha pasado”, ha defendido Pérez, que ostenta la alcaldía de la capital. “De la Torre y Villanova ya han dado lo mejor que tenían para sus municipios. Después de tantos años, han perdido la realidad de la calle, han desconectado de la ciudadanía. Alhaurín de la Torre necesita un nuevo proyecto municipal que ilusione y que atienda a loa retos presentes y futuros que tienen nuestros vecinos. Y David representa mejor que nadie ese proyecto de cambio, ese proyecto integrador, que no deje a nadie atrás. Es otra manera de hacer las cosas, es nuestra manera de hacer las cosas”, ha agregado el secretario general de los socialistas de la provincia.

“En plena emergencia climática, Alhaurin de la Torre necesita un proyecto sostenible como el que defiende David. Más verde y menos cemento. Al igual que oportunidades para los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda por los precios disparados, y oportunidades para los alhaurinos y alhaurinas que no encuentran un trabajo”. Pérez ha recordado que Alhaurín de la Torre “está atascada, como su entrada y salida del municipio en las horas punta. ¿Dónde está el desdoblamiento del acceso al municipio desde la Hiperronda?”, se ha preguntado. “El PP en la Junta y en el Ayuntamiento nos han intentado vender ya varias veces que esta obra está más cerca, pero la realidad es que sigue igual de lejos desde que gobiernan”, ha añadido.

Daniel Pérez ha zanjado que “cuando en 25 años no has sido capaz de dar respuesta a problemas que llevan tanto tiempo enquistados, ya no lo vas a solucionar. Es el momento de abrir un nuevo tiempo en Alhaurín de la Torre. Y este nuevo tiempo lo representa David Márquez”.

La secretaria general de los socialistas de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, ha arrancado su intervención reconociendo “el impagable trabajo de los y las militantes socialistas de nuestra provincia, quienes con una magnífica labor callada abren las puertas de las agrupaciones y le quitan horas a la familia para que actos como éste se hagan realidad”. Acto seguido se ha referido a Micaela García, la candidata en las últimas elecciones municipales. “Muchas gracias, por tu esfuerzo, por tu dedicación, por tu compromiso y trabajo durante estos últimos años. Gracias por tu generosidad en mayúsculas para favorecer en todo momento un relevo en la candidatura”.

Ante una multitud donde no han faltado representantes de las fuerzas sindicales, organizaciones sociales, hermandades y cofradías, y alcaldes de varias localidades como Benalmádena, Alba ha señalado a David Márquez, “incansable amigo y compañero”, como “la persona que puede garantizar un cambio a mejor en nuestro municipio. David se compromete con todo lo que hace y lo hace bien. Firme en sus principios y en sus valores, defensor de la gente, y amante de las tradiciones de su pueblo”, ha dicho de quien la acompañó como jefe de Servicio en Orientación Educativa en la Delegación Territorial de Educación en el año 2012. “Ahí comprobé la sensibilidad de David con la Educación, con un Gobierno central en manos del Partido Popular que asestaba los mayores tijeretazos en la historia de la Educación Pública de nuestro país”.

“David Márquez es profesor de Historia. Sus alumnos y alumnas pueden hablar de su gestión, del trato con la gente, de su pasión por la enseñanza. Porque pone nombre a los problemas y defiende a las personas metiéndose en su piel, algo muy importante cuando vas a gestionar un ayuntamiento con más de 40.000 ciudadanos”. Con David Márquez, “Alhaurín de la Torre va a ganar en igualdad, en libertad, viviremos en un municipio mejor de la mano de un gobierno socialista. Porque al PP se le acaba el tiempo de gobierno, su política de la confrontación ya no tiene lugar aquí, ya no tiene a una Junta socialista a la que culpar de nuestros problemas y cada vez se le ven más las costuras”, ha agregado la responsable socialista.

“Por eso, frente a ese proyecto viejo y trasnochado ahora es el momento de cambiar, es el momento de un proyecto ilusionante, de cambiar por un proyecto refrescante con la firma roja de un socialismo inclusivo, de un socialismo moderno que firmó la construcción de todos los colegios e institutos públicos de este pueblo, como en rojo fue la primera Ley de Educación Pública, que nos permitió a todos tener la educación que tenemos”, ha defendido Patricia Alba. “En rojo se escribió la ley de matrimonio igualitario, la Ley de la Dependencia que ayuda a todas las personas que lo necesitan, la gratuidad de las matrículas universitarias, para que nuestros hijos e hijas puedan estudiar sin que importe la billetera de sus padres; en rojo se construyó nuestro centro de salud, ese que ahora dejan languidecer para favorecer a los espurios intereses de las aseguradoras privadas. Porque por supuesto en rojo se escribió la ley de sanidad pública universal y gratuita”, ha exclamado Alba.

Por todo esto, Patricia Alba pide “el apoyo para escribir en rojo el futuro de Alhaurín de la Torre, que tengamos el firme convencimiento de que es el momento de un Alhaurín socialista, que se suba al tren del progreso y la innovación, del cambio y de la evolución y todo eso sólo se puede hacer de la mano de David. Queremos futuro, compromiso, decencia, todo lo que representa David”, ha manifestado la responsable socialista. “El próximo 28 de mayo, tienen que ganar los jóvenes, las mujeres, los mayores, el futuro, porque si tú ganas, David, ganaremos todos y todas”.

David Márquez, candidato a la alcaldía de Alhaurín de la Torre por el PSOE, ha pedido “la confianza de mis vecinos y vecinas, porque no os voy a fallar. Porque nuestro programa electoral va a ser realista, el más ambicioso para vuestra calidad de vida, en el que reflejemos las aspiraciones de nuestro pueblo de ahora y del futuro, con una campaña que va a ser abierta, donde todos y todas quepamos”.

“Enfrente tenemos a 36 años de gobiernos personalistas, que han tejido una red clientelar nada fácil de deshacer. Vamos a trabajar por un trabajo para toda la ciudadanía, la victoria será de todos y de todas”, ha manifestado Márquez tras la intervención de dos jóvenes alumnos, Daniela y Samuel, que han interpretado una entrañable semblanza sobre el candidato socialista. Precisamente, sobre Educación Márquez la señala “como el ascensor social que debemos promulgar. Mientras que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre destina más de un millón de euros a un centro privado, los colegios públicos de nuestro municipio no reciben más de 100.000 euros para obras y mantenimiento, no hay apuesta por la creación de entornos seguros, ni ánimo para negociar la llegada de nuevos ciclos de Formación Profesional. Este gobierno de Villanova no es ambicioso con la Educación pública”.

Márquez ha denunciado que “el gobierno de Villanova le ha dado la espalda a más de 15.000 jóvenes de nuestra localidad. Les dicen que son el futuro, pero vuestro futuro es ahora, sin oportunidades de ocio y cultura en Alhaurín, con problemas de movilidad por la mala gestión del transporte con un difícil acceso a la vivienda por los precios de alquiler y de compra y sin VPO para satisfacer la demanda”. El transporte también es la cuenta pendiente con los más de 5.500 mayores y pensionistas de Alhaurín de la Torre. “Debe haber una linea circular y eficaz que conecte las distintas partes de Alhaurín, y daremos todos los pasos necesarios para conseguir un transporte público hacia el Hospital de Guadalhorce”.

Se ha dirigido también a docentes que han asistido al acto de presentación de su candidatura, “compañeros y compañeras de San Sebastián, Huerta Alta, de los distintos centros educativos de Alhaurín, a mis compañeros de Estepona, Martirícos, Romero Esteo, Antonio Gala, Gerald Brenan y de Huerta Alta, a quienes echo de menos en el día a día”.

A los funcionarios municipales les ha dicho que “para dirigir un equipo no hay que ser déspota, ni cortijero”. Se ha comprometido a “trabajar desde el consenso, el acuerdo y la negación. Porque acompañado se llega más lejos que solo”. Y “con un gobierno socialista, vuestra situación mejora. Muchos de vosotros y de vosotras me habéis comentado que lleváis 17, 19 o 20 años y los han tenido que hacer fijos gracias a la Reforma Laboral del Gobierno de España. Que es una vergüenza que hace 20 años empezaran de peones y que lo sigan siendo, aunque sus funciones ya no lo son y tienen equipos a su cargo”.

El candidato socialista se ha comprometido a “acabar con la discriminación hacia las trabajadoras municipales, especialmente las limpiadoras, ya que son las únicas contratadas al 80 % de jornada laboral y no cobran un sueldo integro. Ese argumento machista y paternalista de que si trabajan menos horas se pueden contratar a más mujeres ¿Porque sólo se aplica a mujeres?”, se ha preguntado. “Esto se va a acabar, porque vamos a garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Nuestro ayuntamiento dará ejemplo con un. Gobierno del PSOE”.

Entre esos funcionarios “unos agentes de la Policía Local que están desbordados por la pugna que durante años ha tenido este equipo de gobierno con ellos. No llegan a 30 agentes para una población de casi 43.000, cuando la FAMP o la UE recomiendan de 68 a 74, según nuestra población. Y es que los mismos policías son los que cuentan la penosidad de su trabajo sin poder hacer acciones preventivas, e incluso educativas. Es más, si hubiera más agentes seguro que no harían falta los radares en la travesía, que a 30 kilómetros por hora solo tienen afán recaudatorio. Os aseguro que cuando gobernemos los quitaremos y aumentaremos la plantilla de la Policía Local”.

El patrimonio alhaurino está en la agenda del candidato. “La cultura es la esencia de lo que somos, y hay que mantenerla. Y en Alhaurín de la Torre la vamos perdiendo, en estos 35 años, nuestro pueblo desgraciadamente se ha convertido en una ciudad dormitorio. Vamos a poner en valor los arcos de Zapata, la Alquería de Mollina en Torrealquería de Torrijos, convertiremos la Casa del Conde en museo etnográfico, tenemos que potenciar nuestros escaparates culturales como la Torre del Cante o el Portón del Jazz y fomentar los espacios de creación artística actuales, también con el mundo cofrade”.