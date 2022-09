El Deportivo Alhaurín logra una victoria histórica contra el equipo de Leyendas de España

Alhaurín de la Torre ha vivido este viernes otra cita deportiva histórica con motivo del partido de fútbol amistoso que ha enfrentado al Deportivo Alhaurín, el equipo local de veteranos, contra las Leyendas de España, la asociación que agrupa a varios ex jugadores internacionales de la selección de varias generaciones. El Estadio de Los Manantiales se ha llenado con cerca de dos mil espectadores que han disfrutado de este espectáculo y del extraordinario ambiente que ha presidido todo el encuentro, en el que los locales se han impuesto por 3 goles a 1.

Numerosos aficionados han acudido para no perderse esta gran oportunidad para ver a los futbolistas de su localidad jugar contra grandes figuras y rostros bien conocidos como Marchena, Lobo Carrasco, Amavisca, Munitis, Fernando Giner, Juanfran, Raúl Bravo y varios ex malaguistas: Catanha, Contreras, Salva Ballesta, Albert Luque y el que fuera entrenador del Málaga C. F., Víctor Sánchez del Amo. Ricardo, Quique Romero, Engonga, Iván Campo, Juan Sánchez, Juanito y Quique Setién, que ha ejercido de técnico y jugador, completaban el cuadro rival.

La convocatoria del Club Deportivo Alhaurín la formaban: Mario, Hilario, Jesús, Pruden, Julio, Salvita, Ahmed, Nano, Curro, Seb, Robin, Lilly, Prados, Alfon, Carlos, Claudio, Diego, Cazorla, Antoñito, Felipe, Butra, Juako, Abel, Melón, Hugo y Edu. El entrenador ha sido Moreno, con 'El Zurdo' como segundo.

Entre el numeroso público que ha asistido al amistoso, para el que se colgó el cartel de 'no hay billetes' días atrás, se encontraba una representación de la Corporación Municipal con el alcalde, Joaquín Villanova, a la cabeza. Antes del pitido inicial hubo un intercambio de presentes en el centro del campo y un merecido homenaje al equipo malagueño de la ONCE que este año se ha proclamado campeón de España de fútbol sala adaptado para personas con discapacidad visual.

Aunque ha imperado la deportividad y el buen rollo, ha sido un partido intenso y muy disputado, con algún que otro 'pique' sano. La motivación y la calidad del equipo local han terminado por imponerse, con un marcador final de 3 a 1. Los goles del Deportivo Alhaurín han corrido a cargo de Antoñito, Cazorla y Felipe, mientras que por los veteranos de España ha marcado Marchena. Los jugadores del equipo local se mostraron muy contentos por el resultado, por haber competido con rivales de esta calidad y por la acogida que habían tenido por parte de la afición alhaurina.

Previamente al partido, durante la mañana, el alcalde ha recibido en el salón de plenos de la casa consistorial a varios de los componentes del equipo de la selección. El presidente de la asociación, Fernando Giner, ha entregado al regidor y a la concejala de Deportes, María del Mar Martínez, dos camisetas de España dedicadas al propio Villanova y al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Algunos de ellos también han acudido al centro penitenciario, donde han protagonizado una charla frente a los reclusos.