Cómo aplicar la Ley de Segunda Oportunidad

Si necesitas más detalles sobre en qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad, cómo se puede aplicar y en qué momento debes recurrir a la ayuda de un abogado especializado como es el caso de Galan Palmero Abogados, tus abogados de referencia en Málaga, presta atención.

Qué es la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo que está en marcha desde el año 2015, y viene regulada por la Ley 25/2015. Mediante esta legislación se permite eliminar las deudas pendientes para que las personas que tienen la deuda en cuestión puedan empezar una nueva vida a nivel económico.

Se trata de una ley a la que pueden acogerse todo el mundo; desde particulares, autónomos y/o empresarios. Con esta ley se pueden eliminar todo tipo de deudas, ya sean préstamos bancarios, hipotecas, pago de facturas a proveedores, deudas con Hacienda o la Seguridad Social, etc.

Para ello se tiene en cuenta el historial financiero de la persona que busca acogerse a este mecanismo y que siempre haya sido un buen pagador, pero con la particularidad de que en ese momento se encuentra en una mala situación económica. De ahí que para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, el deudor tenga que cumplir unos requisitos concretos, puesto que esta ley también determina el derecho del acreedor a recuperar su dinero.

Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Respecto a los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad vemos que los principales son los siguientes.

Tener una situación de insolvencia

Por un lado, es importante que el deudor esté en una situación de insolvencia. Para ello, la situación puede estar siendo ya una realidad o que se convierta en real de manera inminente. Además, la deuda total no puede superar los cinco millones de euros.

Buena fe

Además ha de ser un deudor en el que exista la buena fe. Para ello, como decíamos, debe de ser un buen pagador que en ese momento no pasa por un buen momento. Para ello, la persona que busca acogerse a este mecanismo tendrá que demostrar que es una persona que siempre ha tenido total disposición para pagar. A todo esto van asociadas una serie de buenas prácticas que pasan por no vender o esconder bienes durante el procedimiento, no endeudarse más, etc.

El tiempo

Del mismo modo, si una persona ya se ha acogido a este mecanismo en los últimos 10 años no podrá volver a hacerlo. En el caso de que el deudor haya sido objeto de otro concurso de acreedores, será fundamental que no se declare culpable. En la medida de lo posible también ayudará lograr un Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Pasos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

En cuanto a los pasos que se han de seguir para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad vemos que las fases en cuestión son las siguientes.

Recopilación de documentación

La primera fase es la recopilación de documentación relevante precisamente para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. El objetivo es que estos documentos permitan justificar la situación económica en la que se encuentra el deudor, en definitiva, poder justificar su estado de insolvencia. Dependiendo de cada caso, la documentación necesaria podrá variar y por ello es importante ponerse en manos de abogados especialistas en la materia.

Intentar llegar a un acuerdo extrajudicial

La segunda fase busca, ante todo, llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos. De este modo, se logra evitar el abono de una parte de la deuda y para esto solo es posible llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos. Es un procedimiento que se hace bajo la tutela de un juez y en el que puede llegar a intervenir un mediador concursal. Esta fase sirve para proponer a los acreedores una quita de la deuda, mientras que otra parte de la misma se acordará que se abone de manera fraccionada.

Fase judicial

Cuando no se llega a un acuerdo extrajudicial, se pasará a una tercera fase en la que ya sí se buscará eliminar el 100% de la deuda existente a través de una fase judicial, en la que se llevará a cabo la liquidación del concurso, en la que será ya el juez el que decida. Si sale a favor, una vez terminado el proceso, ya no existirá deuda con impagos y si se está también se saldrá del fichero de morosos.