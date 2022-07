El Club de Debate El Pinar tendrá un representante en la sesión Internacional del prestigioso ‘European Youth Parliament’ (EYP)

De Huesca a Bakú pasando por Málaga. El calendario de 2023 vendrá con una fecha marcada en rojo para el Club de Debate del Colegio El Pinar que, tras un intenso año en el que los jóvenes oradores de la institución académica alhaurina han logrado éxitos como la victoria en el Torneo Diputación -por segunda ocasión- e importantes menciones en el ámbito nacional; tendrá un representante en la Conferencia Internacional del ‘European Youth Parliament’ (EYP) que tendrá lugar en la capital del Estado de Azarbaiyán. Pablo Ramírez ha logrado el pase a la cita mundial de esta organización sin ánimo de lucro (EYP) tras su brillante actuación en la conferencia nacional de Huesca que ha tenido lugar entre el 12 y el 17 de julio y cuyos resultados acaban de hacerse públicos.

Tras varias jornadas de intenso trabajo en un formato participativo organizado en torno a comités de acción en los que los jóvenes han debatido temas de actualidad, consensuando resoluciones que tienen que ver con las fuentes de energía del futuro, entre ellas el Hidrógeno; los acontecimientos que rodean a la OTAN, la influencia de la tecnología o la ingeniería electrónica; el representante del Colegio El Pinar, que ha confesado que no esperaba este resultado, ha sido elegido por la organización, “por su sobresaliente actuación”, para formar parte del grupo de estudiantes que participarán en la cita internacional que tendrá lugar en Bakú durante el próximo año.

Ramírez llegó a esta sesión nacional que ha tenido lugar en la ciudad aragonesa y a la que solo acceden los mejores participantes de las fases regionales -la andaluza tuvo lugar en Marbella-, con el objetivo de realizar un buen papel y encontrarse con compañeros de otras comunidades educativas de ámbito nacional; si bien su selección para la cita internacional le sirve, según cuenta, “como un plus de motivación y como un impulso para seguir adelante” en un campo, el del debate y la oratoria, que le apasiona.

“Aunque uno acude con todas las opciones abiertas, en ningún momento me planteé seriamente que me seleccionaran por encima de los 40 de 130 delegados. Estar entre los trece mejores que mandan a sesiones internacionales, en mi caso Azerbaiyán, me sigue pareciendo una noticia increíble”, explica Ramírez, alumno de Primero de Bachillerato del centro, quien añade, en referencia a su grupo del Club de Debate de El Pinar que “llevamos ya tres años participando en eventos de todo tipo y siempre lo hemos dado todo para ganar algún torneo regional; o clasificarnos para alguno nacional haciéndolo muy bien. Conseguir algo así, aunque sea individual, es un enorme logro para el Club de Debate de El Pinar, algo que no hubiera sido posible sin la preparación y el apoyo de los profesores, compañeros y amigos que forman parte de este gran equipo”.

EYP

El ‘European Youth Parliament’ es una destacada organización sin ánimo de lucro del ámbito del debate estudiantil internacional que involucra a 50.000 personas en 40 países y cuyo objetivo es promover la iniciativa de los jóvenes europeos por los intereses políticos, socioeconómicos y culturales que conciernen a la construcción comunitaria.

Se trata de un torneo de debate en asamblea; en el que discuten sobre temas como el cambio climático, las drogas, la carrera espacial entre países, las energías renovables... y un sinfín de ítems más que deben solucionar por comités.

Los comités trabajan durante una jornada completa para elaborar una propuesta que luego discuten en Asamblea el día de la Sesión General. El resto de comités pueden preguntar o cuestionar la propuesta y "atacar" la exposición. Pablo Ramírez fue elegido como ‘Wildcard’, es decir, una mención especial como alumno que brilló en la sesión regional. Ahora, su próximo destino será Bakú; una cita internacional de gran calado en esta área de actuación.