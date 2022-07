El Alhaurín Rock regresa con fuerza y mucho ritmo tras dos años de parón

Después de dos años de inoportuno parón como consecuencia de la pandemia, por fin volvió la cita musical más ‘cañera’ del verano, el Alhaurín Rock. Este festival cumplió este viernes su decimotercera edición con un formato aún más ambicioso respecto a los anteriores conciertos, con hasta cinco grupos participantes y una gran novedad: la presentación de un disco con 18 temas originales de las bandas presentes y de otros grupos legendarios de los 80 y 90 en Alhaurín de la Torre.

Hubo entrada-donativo y el total de los fondos recaudados iban destinados a la acción social y benéfica de dos colectivos: la Asociación Eo Eo y la Fundación Vites (formación, empleo y vida). Existió servicio de bar con comida y bebida a precios populares y también ludoteca para los más pequeños, que estuvo gestionada por voluntarios de Eo Eo.

Durante la velada actuaron Velacruz and Friends, Malavé, Stone Nipples, Basileia Revolution y Leeloo Music and Miles y Más. Se trataba de grupos genuinamente alhaurinos, en algunos casos con más de 30 años de experiencia musical a sus espaldas y una sólida base de rock, blues, jazz y letras de calado social, además de contar con un alcance no solo provincial sino también regional y nacional.

El concejal de Cultura, Andrés García, hizo una valoración muy positiva de la actividad y recalcó que es importante seguir apostando por la cultura y por eventos como este donde se fomentaba este género musical.

El escenario elegido fue el del Parque Municipal Mirador de Bellavista -popularmente conocido como el ‘Parque de los patos’-. El disco presentado está compuesto por dos temas de cada banda invitada, que se han volcado en el proyecto de forma desinteresada y entusiasta. En la primera parte figuran las canciones de Velacruz, Bauer, Malavé, Stone Niplles y Basileia Revolution, que se encuentran en plena ebullición creativa y profesional, algunas de ellas, con trabajos propios en el mercado.

Posteriormente, se incluyen las piezas de tres grupos de los años 90: Beba Agua, Miles y Más y Rorro & Friends, los cuales no están en activo, pero se ha querido dejar evidencia sonora de su aportación. Finaliza con dos canciones de regalo, una de Velacruz, llamada ‘Yo soy feliz’ y ‘Hoy te vi pasar’, de Los Pacheco, testimonio sonoro de una banda mítica de los 80, que ha sido remasterizada.

El XIII Alhaurín Rock estaba llamado a hacer historia por ser nexo de unión de varias generaciones de artistas locales, de ayer, hoy y siempre, y propiciar la reunificación de muchos músicos, además de prever algunas sorpresas con otros cantantes invitados.

TRAYECTORIA DE ALHAURÍN ROCK Tras su nacimiento en 2008, Alhaurín Rock ha tenido como seña de identidad la presencia de grupos y bandas del panorama ‘indie’ y de circuitos menos comerciales, mayoritariamente andaluces, dirigidos a un público joven, abarcando todos los estilos del rock, que incluye la fusión con otros géneros. En toda su trayectoria han acudido a la llamada bandas recién creadas y de aspiraciones más modestas y también grupos más consolidados, una mezcla que siempre ha deparado magníficas respuestas de los espectadores.

Las primeras ediciones tuvieron lugar en el Auditorio de la Finca El Portón, si bien más adelante se escogió el escenario del Parque, al aportar mayor cercanía, calidez y complicidad con el público. Formaciones de largo recorrido como El Puchero del Hortelano, Distrito 10 o Estirpe pasaron por las tablas de Alhaurín de la Torre, pero también multitud de grupos menos conocidos que tuvieron oportunidad de darse a conocer.

En 2019 fue la anterior edición, mientras que las de 2020 y 2021 no pudieron llevarse a cabo por la pandemia. El proyecto musical fue iniciado desde la Concejalía de Juventud, después se unió el Área de Cultura y, tras varios años de co-organización, finalmente quedó ésta última en solitario al frente.