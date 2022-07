Finalizan los trabajos de prevención de la campaña 2022 contra incendios forestales

Dentro de la campaña 2022 de prevención contra incendios forestales, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha llevado a cabo una serie de trabajos de desbroce y limpieza en todas aquellas zonas municipales de riesgo o susceptibles de desencadenar un fuego no deseado. El alcalde, Joaquín Villanova, ha encargado como cada año estas labores, que coordinan las concejalías de Medio Ambiente y Servicios Operativos, que dirigen Jéssica Trujillo y Prudencio J. Ruiz respectivamente.

Por un lado, los Servicios Operativos se han ocupado de la limpieza de arroyos que discurren por suelo urbano, pasando por las urbanizaciones de sur a norte, tales como el arroyo del Pinar, el del Cura, Blanquillo, Zambrana o Bienquerido, etcétera. Además se encargan de la limpieza de todas las parcelas no edificadas, de titularidad municipal, en las cuales también hay peligro de iniciarse un incendio.

Aproximadamente, se ha limpiado una superficie mínima de 400.000 metros cuadrados, todo ello sin contar los trabajos de desbroce de márgenes de carreteras, caminos y cunetas, que suponen otro tanto de superficie y que son también zonas de alto riesgo por la interacción del ser humano.

Desde el Área de Medio Ambiente, cada año se desbroza y limpia la zona de interfaz urbano-forestal (cortafuegos), con orientación sur que conecta cada una de las urbanizaciones con el terreno forestal. “Entendemos que es imprescindible como medida preventiva de incendios forestales, en las zonas de mayor riesgo”, explican desde el departamento que dirige Jéssica Trujillo.

En concreto, se realiza un cortafuegos perimetral constituyendo una franja de protección de 25 metros de anchura, y se actúa sobre una superficie mínima de 110.000 m², en la orientación sur de las urbanizaciones Pinos de Alhaurín, Fuensanguínea, Manantiales, Tomillares, Pueblo Cortijo, Bellavista de Zambrana, El Lagar, Terrazas del Valle, Casas Blancas y el depósito municipal de agua de calle El Pozo, etcétera.

Mediante estas dos macroactuaciones, el Consistorio pone en práctica las medidas de prevención de incendios forestales recogidas, entre otras, en el Plan Local de Emergencia contra Incendios Forestales (PLEIF), aprobado por el Pleno Municipal en diciembre de 2020, al mismo tiempo que se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana a participar en las medidas de prevención, según la legislación vigente, que pasan por la limpieza de parcelas no edificadas privadas, evitar acumular residuos en solares y no quemar residuos ni hacer fuego en áreas no habilitadas.

RECUERDE:

- EN SUELO URBANO.-Queda terminantemente prohibido quemar residuos en cualquier época del año. (Art. 92.3 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos). Suelo urbano son todas las urbanizaciones con orientación Sur.

- En SUELO AGRÍCOLA, queda prohibido, salvo autorización expresa en Época de Peligro alto: de 1 de junio a 15 de octubre.

- En SUELO FORESTAL.- Se prohíbe el uso del fuego, del 1 de junio al 15 de octubre, ambos inclusive, en zonas de influencia forestal, (400 metros de la zona forestal), ya sea para quema de rastrojos, preparación de alimentos o cualquier otra actividad. El resto del año, mediante autorización de la Junta de Andalucía.