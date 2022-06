Recuer2 la nueva canción de SanchezC

Hoy queremos conocer un poco más del cantante SánchezC tras lanzar su última creación Recuer2 el día de su cumpleaños.

¿Eso es hacerse un autoregalo y lo demás son tonterías?

Nunca mejor dicho, es la creación a la que más tiempo he dedicado y en la que más personas han estado involucradas. En un principio no tenía pensado sacarla el día de mi cumpleaños, pero por motivos de edición y para dejar la canción impoluta la fecha de estreno se fue posponiendo y el destino quiso que saliera ese día.

¿Por qué esta fecha, este año. Que representa?

Pues como he dicho antes, la fecha de estreno era algo que estaba en el aire, pero me enorgullece mucho haberla sacado el día de mi cumpleaños, es un regalo para mí y para todos mis oyentes.

¿Por qué SanchezC, ahora que todos los cantantes usan apodos o nombres abreviados?

Es verdad que cada día se ven más cantantes que no usan su nombre y buscan algún apodo, sobre todo en el género urbano. Yo con mi apodo lo que intenté es que a pesar de usar uno, mi nombre estuviera presente, así que usé mis dos apellidos, Sánchez, y la C de Cervantes.

Como preludio a esta canción has publicados algunas a dúo. ¿Qué me dices de ellas?

En estos dúos me he codeado con artistas de géneros distintos al mío para explorar en ese mundo. En este caso ha sido el rap y me voy bastante satisfecho. Disfruté mucho tanto en el estudio grabando como luego en el rodaje del videoclip, y espero que más adelante salgan más creaciones con artistas como ellos. Antes de sacar mi último dúo con RLG ya tenía casi terminada Recuer2, pero pensé que tenía que dejar su estreno para fechas posteriores porque venía algo grande.

En esta, el que a mí me parece tu mejor trabajo hasta hora, tú haces las dos voces, ¿verdad?

Sí, es algo que el público me ha preguntado mucho ya que llama mucho la atención. Es la primera vez que canto forzando mucho la voz y sacando las notas más agudas a las que puedo llegar, además en esta canción hago uso también del conocido Autotune para poco a poco ir sonando como los grandes de la música urbana.

Otro aspecto que destaca mucho para los que te hemos seguido, es una evolución muy positiva en rimas y una música más redonda. ¿Esto es resultado de un mayor deseo de hacer una canción mucho más elaboradas o de la experiencia?

Es un poco de todo, mientras más tiempo y empeño dediques a algo está claro que vas a hacer una creación mucho más redonda como comentas, pero también funciona a modo de aprendizaje para que lo que a hoy has dedicado horas para dejarlo pulido, mañana lo hagas en minutos. Recuer2 ha sido la canción a la que más tiempo he dedicado, hablamos de casi cinco meses desde que se grabó en el estudio hasta que se publicó, y si contamos el escribir la letra pues otra semana más. Pero el tiempo y el trabajo dan sus frutos y con mi productor Mihö al lado ha salido lo que es el mejor lanzamiento de mi carrera musical por ahora.

¿Es el paso previo a la profesionalización?

Eso sería un sueño para mí y pienso que para todos los artistas. En este mundo dependes de muchos factores para llegar al éxito, pero con constancia y ganas espero llegar algún día.

¿Te ves cantando tus temas y escribiendo éxitos para otros, como Tainy por citar alguno?

Cuando escucho canciones de artistas grandes como él siempre pienso que ojalá tener la oportunidad de compartir estudio o escenario con ellos y poder demostrar el potencial que se puede llegar a tener. Si ese día llegara, podría decir que soy influyente en la música internacionalmente como lo son ellos.

¿Qué proceso creativos sigues?, ¿en quién te inspiras?

Tengo muchísimos influyentes ya que escucho todo tipo de música y trato de coger un poco de todo. En artistas del género urbano me gustan mucho los trabajos de Eladio Carrión o Bad Bunny. Cuando pienso en rap mi mayor influyente es Delaossa o SpaceHammu. Y luego por otro lado escucho mucho pop y trap inglés que pienso que también influye, además de la música que he escuchado con mi padre desde pequeño, Rock, Reggae, etc.

¿En que trabajas ahora, par cuando el próximo tema??

Tengo varios proyectos a medias a la espera de acabar los exámenes universitarios. Espero sacar adelante al menos uno de ellos ahora en verano.

¿Cuándo te veremos en un escenario?

Es una idea que pasa frecuentemente por mi cabeza, y la verdad que me gustaría mucho y sería una experiencia inolvidable. Todavía no he buscado eventos donde participar porque pienso que aún es un poco pronto, cuando ya tenga un público más consolidado empezaré a buscar. Pero si ese día llega antes de que yo lo busque, yo participaría encantadísimo.

Gracias y suerte.