Urbanismo atiende ya a los propietarios del suelo de la Ciudad Aeroportuaria

Los técnicos del Departamento de Urbanismo han empezado a atender ya a los propietarios del suelo que ha sido objeto de la innovación del Plan General para la creación de la futura Ciudad Aeroportuaria, con la finalidad de favorecer al máximo la transparencia y la información para los afectados antes incluso de que se publique el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y se abra el periodo de alegaciones de 45 días.

Las personas interesadas pueden solicitar cita en el teléfono 952 41 71 57 o enviar un correo electrónico a la dirección urbanismo@alhaurindelatorre.es. El alcalde, Joaquín Villanova, ha recordado que, tras la aprobación inicial en el pasado Pleno, "todavía queda mucho trabajo por delante", para mejorar el proyecto y favorecer por igual a todos los afectados.

De hecho, la innovación tendrá que ser objeto ahora de una serie de informes y revisiones antes de otra aprobación provisional y de la definitiva. Villanova ha pedido a los vecinos que "no se dejen intoxicar" por "informaciones malintencionadas" que no se corresponden con la realidad. "No vamos a echar ninguna casa abajo ni vamos a expropiar a nadie. Los propietarios de los suelos son los mayores beneficiados junto con los miles de puestos de trabajo que vamos a crear", ha explicado el alcalde.