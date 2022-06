La histeria : esa gran desconocida

La histeria fue descrita por Platón y también por Hipócrates en la antigüedad, aunque ya se encontraba recogida antes en papiros egipcios. Había incluso un mito de la antigua Grecia que decía que el útero deambulaba por el cuerpo de la mujer, causándole enfermedades. se creía que era el útero el que, por falta de fluidos, se trasladaba por el cuerpo de la paciente hacia lugares más húmedos. en la edad media se le atribuyó a poderes demoníacos.

Es ya dentro del siglo XX que toma una dimensión médica, gracias a los estudios de Charcot y sobre todo de Sigmund Freud, que la estudia en detalle.

En la época victoriana el abanico de síntomas que se desplegaban en al histeria eran algunos como: desfallecimientos, insomnio, retención de fluidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, irritabilidad, fuertes dolores de cabeza, pérdida de apetito... El tratamiento que recibían las pacientes diagnosticadas con histeria era el "masaje pélvico", que consistía en una estimulación manual de los genitales, y también el denominado "lavaje vaginal", al considerar el deseo sexual reprimido de las mujeres el responsable de la enfermedad . Incluso se llevaban a cabo medidas muy encarnizadas, como la cauterización del útero.

En la histeria había y aún en la actualidad (si no se ha accedido al pensamiento psicoanalítico) una gran incomprensión. Por ejemplo la fibromialgia tiene esta estructura psíquica. Los síntomas eran inexplicables a los ojos de la medicina. como no había fallas a nivel orgánico, y no se tenía la dimensión que después el psicoanálisis aportó de la complejidad inconsciente, se creía que eran simuladoras.

También ha sido considerada como una patología degenerativa del sistema nervioso. la medicina intentaba hallar una lesión orgánica cerebral que pudiera justificar los síntomas. Pero Freud va a indicar lo psíquico como producción el histeria, donde va a ser un sujeto habitado por el lenguaje. un síntoma histérico siempre está sostenido por una frase. La estructura histérica es una psiconeurosis de defensa, donde la afección es vivida como una metáfora.

Freud publica su primer estudio preliminar en 1893, que firma con Breuer sobre le mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos y en 1895 aparece el primer historial de Enmy, una paciente histérica.

Freud separó la palabra histérica de mujer, una gran conquista social. la mujer, en su diferencia con el hombre, se la ha tachado de loca, histérica. Es una palabra con una connotación diferente. No debemos confundir la histeria con ser una persona histriónica, que tiene que ver con un comportamiento en lo social. la histeria es una estructura psíquica compleja.

El discurso de un paciente con histeria siempre está implicado un otro y es un discurso donde expresa sus sensaciones y emociones, cosa que no ocurre en la estructura psicosomática. Es una historia de deseos, donde los síntomas son satisfacciones sustitutivas de deseos reprimidos. en el síntoma está la realización del deseo y su castigo. Los síntomas histéricos están sostenidos por frases, que es lo que se le llama "fantasma", por ejemplo: me sentó como si me dieran una bofetada (en la persona hay una parálisis en la cara), no puedo dar un paso (hay en la persona una parálisis de la pierna), esto no hay quien lo trague (no puede tragar)... Su cuerpo "habla", a través del mecanismo de conversión. Lo que se debiera simbolizar por vía psíquica se hace a través del cuerpo. pero no hay una lesión de órgano, sino que es de la función. Por eso es tan incomprensible. Según las leyes de la biología no se puede entender y se puede llegar a tildar que lo están simulando, que no es real. Es real, pero del orden psíquico, y su tratamiento es el psicoanálisis.

Freud creía en una primera época que en la etiología de la histeria estaba en juego una escena traumática de contenido sexual que era vivida de forma displacentera en los primeros años de vida. Era una escena de seducción en relación al Complejo de Edipo .

Pero no tenía que ver con una experiencia vivida, sino que el "trauma infantil" es algo que todas las personas atraviesan y que tiene que ver con el pasaje del complejo de Edipo, con nuestra entrada al lenguaje. puede incluso tener que ver con fantasías inconscientes y no con una experiencia en lo real.

En el Edipo hay una identificación y una elección de objeto, al padre, a la madre, que hace referencia a cómo quiero ser, o a ese que quiero tener. El complejo de castración es un concepto teórico que también se pone en juego y hace referencia a desatribuir a la madre el falo, esa totipotencia, esa ilusión de completud, renunciar a esos primeros amores que están en el orden de lo incestuoso. en esta operación deviene inconsciente la relación con ellos, interviene la ley del padre y se divide nuestro aparato psíquico. como no renunciamos a aquello que nos hizo gozar, esas relaciones, esa sexualidad infantil se reprime y permanece en nosotros produciendo efectos. se constituye el inconsciente

Todas las neurosis son posiciones en este pasaje, en el Complejo de Edipo y de castración. la estructura es una pregunta acerca de su propia existencia, una pregunta cerrada para el sujeto donde los síntomas van a ser esos elementos vivos y sin que el sujeto sepa de ello, de la articulación que hace, habla de su realidad psíquica, y en la estructura histérica, tanto en el hombre como en la mujer es ¿qué es una mujer?

La represión fundante del aparato o represión primordial es necesario distinguirla de la represión secundaria, mecanismo del aparato psíquico que en la histeria da como resultado un resultado patológico: el síntoma. Los mecanismos son normales, son los fenómenos los que son histéricos.

Se caracteriza la histeria por mantener siempre su deseo insatisfecho. Puede haber síntomas, como anestesias, cegueras, inhibiciones, dolor, llegar a producirse parálisis, pero es a nivel funcional. con relación al deseo insatisfecho, pueden llegar a protagonizar escenas de seducción y justo cuando llegan a la consumación del acto, lo rechazan, no sabiendo qué hacen ahí y cómo han llegado a ello. Es como si no hubiera una implicación de su deseo. este aspecto es muy útil como rasgo, pues para un actor, un conferenciante, es muy importante esa seducción al público.

Esta cuestión con su deseo insatisfecho tiene que ver con la represión. Cuando no se acepta esa prohibición fundante del incesto es como que todo queda prohibido. Si no renuncia a su madre, su padre, todos las mujeres y hombres quedan prohibidos. entonces como la consumación de un deseo en realidad es la consumación del incesto, el deseo no se satisface jamás. está conectado con la sexualidad infantil reprimida.

La histeria es una posición en el lenguaje, como todas las estructuras. está en relación con el complejo de Edipo y el de castración, es decir a los cuatro significantes que constituyen nuestro ser sexuado: padre, madre, hombre y mujer. que se articulan con la muerte y la procreación.

Ahí esta en juego la represión , la introversión (el sujeto percibe una realidad no satisfactoria y la libido retorna desde los objetos exteriores a la fantasía) y la regresión, que es una regresión a los objetos incestuosos.

El deseo inconsciente en juego se satisface de manera deformada e irreconocible en el síntoma.

Laura López Psicoanalista Grupo Cero

y psicóloga colegiada

