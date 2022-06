Alhaurín de la Torre se vuelca en la celebración del XI Cordón Humano de AYFEM

La Asociación de Afectados y Familiares por la Esclerosis Múltiple de Alhaurín de la Torre (AYFEM), protagonizó ayer por la tarde, en la plaza de España, el XI Cordón Humano en apoyo a la causa que defiende este colectivo, que no es otro sino visibilizar la enfermedad y abogar por una vida normal a pesar de la dolencia. Y es que cada 30 de mayo se celebra el día mundial en torno a dicha afección.

El acto congregó a numerosas personas, entre ellas, el alcalde, Joaquín Villanova, junto a otros miembros de la Corporación Municipal y a numerosos colectivos y vecinos a título particular. Además de la formación del simbólico cordón, con decenas de personas unidas de la mano en corro a lo largo de todo el espacio, la jornada contó con la presencia de las academias de baile de Mar de Rosas y de Estefanía Castañeda, que demostraron todo su arte con actuaciones de primer nivel, muy del gusto del público.

El regidor y la presidenta de AYFEM, Toñi Rubio, afirmaron que hay que concienciar a las personas sobre esta enfermedad, aún demasiado poco visible entre la ciudadanía. Rubio hizo hincapié en que la labor de esta entidad es acompañar y apoyar a los afectados y familiares y ofrecer soluciones a los que sufren este deterioro. La presidenta llegó a contar su caso particular: "Estuve 16 años ocultando la enfermedad. Temía el rechazo, me daba miedo y me sentía fracasada, porque creía que no valía para nada".

Y es por ello por lo que resulta imprescindible concienciar a la ciudadanía sobre una dolencia que, desgraciadamente, pasa a menudo desapercibida, con idea de promover la empatía social con las personas que la padecen.

La asociación AYFEM es una organización solidaria y sin ánimo de lucro, nacida en 2017, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los afectados por la esclerosis múltiple. Por ello, consideran indispensable tener distintas actividades para poder potenciar una situación de vida normalizada, como por ejemplo, talleres de grupo, fisioterapia, logopedia o atención psicológica.