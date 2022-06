Un encuentro juvenil fusiona música, baile, arte urbano y 'skate' este sábado, 4 de junio

'Alhaurín-A-Jam' es el nombre con el que se ha bautizado el II Encuentro de Creatividad Urbana para jóvenes que tendrá lugar el próximo sábado, 4 de junio, a lo largo del día en el 'skate-park' de Ermita del Cerro. El concejal de Juventud, Francisco José Sánchez, junto con las técnicas del área y representantes de las organizaciones y entidades implicadas, ha presentado este original evento, enfocado para la población juvenil no sólo de Alhaurín de la Torre, sino de otras localidades.

El Ayuntamiento, la asociación Eo Eo, la escuela de 'break dance' Each One Teach One y otros patrocinadores y colectivos han unido fuerzas para poner en marcha esta 'jam', que fusiona en una misma jornada el arte urbano, la música, el baile y el monopatín, con exhibiciones y competiciones en los que los participantes demostrarán todo su talento.

Para concursar es necesario inscribirse previamente, si bien la entrada al recinto para disfrutar del espectáculo y del buen ambiente tanto por la mañana como por la tarde es libre y gratuita. Para el certamen de 'graffiti', se seleccionarán a una decena de participantes que previamente han enviado sus bocetos. Todos ellos deberán plasmar ese diseño en unos lienzos en blanco, con unas dimensiones de dos metros de ancho y 1,5 metros de alto, y que serán proporcionados para la ocasión. Además, podrán valerse de hasta diez botes de pintura de distintos colores.

El comienzo del campeonato se ha previsto para las doce del mediodía y el público podrá admirar a lo largo de todo el día el trabajo 'in situ' de los 'grafiteros', la mayoría de ellos residentes en Alhaurín y que contarán así con un espacio habilitado para desarrollar toda su creatividad de forma legal y adecuada. Está previsto que las obras puedan exhibirse días después en la Casa de la Juventud.

En este caso, la finalidad es principalmente promover el espíritu creativo. Sí habrá premios en metálico en las otras dos 'jam' previstas: la de baile urbano y la de 'skate'. En ambos casos, el ganador se hará con un galardón de 200 euros. En lo que se refiere al concurso de monopatín, se espera contar con la presencia de participantes de varios municipios de Málaga y otras provincias. Las inscripciones serán a partir de las 11 de la mañana y una hora después arrancará la competición, concebida como varias rondas de pocos minutos, en un formato similar a un 'todos contra todos'.

En cuanto al 'break dance', habrá dos categorías: una para los más pequeños (de 6 a 13 años aproximadamente) y otra a partir de los 13. Está confirmada la participación de los cerca de 30 alumnos del taller que imparte Each One Teach One en la Casa de la Juventud, y de otros jóvenes de otras poblaciones. Por la mañana habrá una 'másterclass' impartida por la asociación EPIC, con sede en Londres, y que será la encargada de valorar el baile de los concursantes, que actuarán por la tarde.

Francisco José Sánchez ha aprovechado para animar a toda la juventud alhaurina y de otras ciudades a que acudan a la cita porque “lo vais a pasar de escándalo” en un evento que ha calificado de “muy chulo” y pensado sobre todo para incentivar la creatividad.