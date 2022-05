La psicoanalista Mariela Michelena se centra en la adicción de los jóvenes a las nuevas tecnologías

La psicoanalistaq Mariela Michelena fue ayer la protagonista de la primera de las dos sesiones previstas dentro de la quinta edición del ciclo 'El MAE se mueve', que tuvo como escenario, como viene siendo habitual, la sala María Moliner de la Biblioteca Municipal Antonio Garrido Moraga. Y es que el eje de este nuevo foro de debate, que promueve la Concejalía de Patrimonio Histórico, no es otro sino la digitalización del ser humano.

Durante la conferencia, que contó con numeroso público, la experta habló de las nuevas tecnologías y la adicción que había creado en los jóvenes, como principal consecuencia negativa, tanto a nivel personal como emocional y psicológico. Michelena puso el acento en uno de los fenómenos derivados de esta nueva realidad, como es el excesivo control de la pareja a través del uso de las redes y medios sociales y de mensajería instantánea, por no hablar de la dependencia de la aprobación externa y la necesidad de ser aceptado en este mundo casi virtual.

La conferenciante confesó que para ella era un “placer” y un “privilegio” haber sido elegida para intervenir en este ciclo. Como en cada sesión de 'El MAE se mueve', la introducción y presentación corrió a cargo de la coordinadora de las jornadas, Cristina Consuegra.

A la cita acudieron vecinos del municipio, entre ellos, el concejal de la Patrimonio Histórico, Manuel López, y la concejala de Participación Ciudadana, Susana Valero.

La siguiente sesión del ciclo será el 16 de junio con la periodista experta en tecnologías, Esther Paniagua, también en la Biblioteca Municipal, con entrada totalmente libre y gratuita hasta completar el aforo. El coloquio podrá seguirse, al igual que el de ayer, a través de la cuenta oficial del MAE en Instagram: @maeandalucia.

TRAYECTORIA DEL CICLO ‘EL MAE SE MUEVE’

Con el estallido de la pandemia, los modos de relacionarnos se han visto alterados, así como la presencialidad en los trabajos. Hemos tenido que aprender a guardar una distancia social que ha tenido su traducción emocional, especialmente, entre los más jóvenes. El alumnado tuvo que improvisar modelos y nuevos esquemas para aproximarse al conocimiento. Los adolescentes han estado encerrados durante mucho tiempo en un momento de sus vidas que resulta crucial para el correcto desarrollo del ser humano, quizá, cuando más necesitaban de los amigos. A este cóctel, hay que sumar la presencia invasiva de las pantallas. Los procesos de digitalización se han visto acelerados y las consecuencias de los mismos no están siendo consideradas. Sobre este horizonte girará la conversación con Michelena, una de las profesionales que más y mejor estudio ha dedicado a la trascendencia de la presencia de otros en nuestra cotidianidad, especialmente, entre los más jóvenes.

El I Ciclo ‘El MAE se mueve’ analizó los efectos en la experiencia educativa tras los meses de confinamiento, centrándonos muy especialmente en la brecha digital gracias a la participación de dos nombres esenciales del panorama educativo y social como son José Carlos Ruiz y Marc Masip.

La segunda edición buscó analizar las necesidades que plantea el sistema educativo ante la incertidumbre de este tiempo marcado por el ritmo de la pandemia y que se planteó a través de dos coloquios sobre Innovación Educativa, gracias a la participación de Ainara Zubillaga; y otro sobre la influencia de la Sociedad de la Comunicación, gracias a la conversación con Montserrat Domínguez.

La tercera edición quiso aproximarse a la relación entre cultura democrática y educación para profundizar en aquellos aspectos educativos que ayudan a conformar una ciudadanía activa y participativa, fortaleciendo la cultura democrática. Analizar la complejidad de una sociedad diversa y cómo se refleja y trata esa diversidad en la educación en relación con lo democrático. Se trata, en definitiva, de analizar fenómenos que afectan a la relación entre educación y democracia; cómo, desde la educación, se debe vincular al ciudadano con el ejercicio democrático. Participaron en esta edición Nativel Preciado, Lola Pons y Manuel Arias Maldonado.

La pasada edición continuó con el análisis de la cultura democrática gracias a voces consagradas como las de Luis Quevedo, Eduardo Madina y Manuel Cruz quienes reflexionaron sobre el sentido de la democracia en un momento crucial como este, la responsabilidad de la ciudadanía, las conquistas sociales, las variables del estado del bienestar. La cosa pública y la consolidación del contexto democrático.

PROGRAMA DEL V CICLO ‘EL MAE SE MUEVE’

De esta guisa, llegamos a la quinta edición que busca convertir este ciclo en una de las citas indiscutibles de la vida cultural de Alhaurín de la Torre, al tiempo que pone en valor la labor pública del Museo Andaluz de la Educación gracias a uno de los pilares de esta entidad: la transferencia de conocimiento y el fomento del ejercicio del pensamiento. La programación de esta quinta edición se divide en dos tramos: una primera parte, en la que, junto a la psicoanalista Mariela Michelena, intervendrá Esther Paniagua (16 de junio). Y una segunda parte, conformada por los diálogos con Adela Cortina, Lucía Velasco y José Antonio Marina.

Esther Paniagua

Periodista independiente y autora especializada en ciencia y tecnología, con especial interés en el análisis del impacto social de la innovación. Colabora con diarios generalistas y especializados, revistas de divulgación científica y tecnológica y otras publicaciones. Ejerce como docente y es conferencista habitual en eventos en el ámbito de la innovación, la ciencia y la tecnología.

Esther publica habitualmente en El País, El Español (D+I), tintaLibre y Muy Interesante. También colabora con otras publicaciones como Xataka, Escritura Pública o Barcelona Metrópolis. Publica asimismo en inglés (en el pasado en la revista internacional Cancer World y en Sifted, una publicación de Financial Times. Anteriormente fue colaboradora del programa televisivo ADN MAX de Discovery Max y redactora jefe de MIT Technology Review en español.

Ha sido reconocida como una de las Top 100 Mujeres Líderes de España en 2019 y 2020. También fue elegida entre las 100 Most Creative People in Business por la revista Forbes España. Ha recibido numerosos galardones en periodismo científico, tecnológico y de innovación, como el Premio Accenture de Periodismo en Inteligencia Artificial, el Premio Vodafone de Periodismo en Economía o el Premio Fundación Instituto Roche de Medicina Personalizada y de Precisión. También fue finalista al premio European Science Writer of the Year, tras ser seleccionada como la candidata española al premio.

Es autora del libro ‘Error 404’ (Debate, 2021). También es coautora del libro ‘Diferéncia(te)’ (Edebé, 2015), y autora invitada en el libro ‘No me cuentes cuentos’ (Montena, 2020). Además, ha escrito diversos informes monográficos como Inteligencia Artificial, Big Data, el poder de los datos y Modelos de Negocio Disruptivos, publicados por el Future Trends Forum de la Fundación Innovación Bankinter.