Alumnas de Flamenco de El Pinar triunfan en el campeonato de España de Danza de ANAPRODE y logran su pase al Europeo de Bélgica

En Primero de Bachillerato y a un año de cerrar su ciclo estudiantil en el Colegio El Pinar, institución académica que las ha visto crecer como niñas y jóvenes desde la etapa de Infantil; a las bailarinas Lucia Sevilla, Paula España y Ángela Esteban -junto a la joven alhaurina Victoria Sánchez, que pertenece a otro centro de la localidad- aún les cuesta digerir la emoción de su rotundo éxito en tierras catalanas en el certamen de este año de la Asociación Nacional para el Apoyo y la Promoción de la Danza en España (ANAPRODE); una de las citas más importantes del calendario y un evento en el que ansían triunfar cientos de grupos de baile de toda la geografía española y que este año y en la categoría de Flamenco, se ha adjudicado este talentoso grupo de chicas que dirige Raquel Arias desde hace más de una década. Veinte puntos, la máxima nota, y una Mención Especial del Jurado que no sólo les ha supuesto el primer premio en la disciplina de Flamenco de la competición, si no también el pase al Europeo de Bélgica que tendrá lugar a comienzos de Otoño.

Las ‘bailaoras’ de El Pinar, que bajo el nombre ‘El Coral’ han recorrido certámenes convocados en todas las regiones año tras año, han obtenido el justo premio a una década de “entrega, trabajo y esfuerzo con el que han demostrado su amor a la danza, que han tenido siempre entre sus prioridades, más allá de las circunstancias y a la que no han dado de lado”, puntualiza la profesora Arias orgullosa por el éxito de estas pupilas.

UNA PIEZA CON ESENCIA ANDALUZA

‘Resilencia’ es el nombre que han dado a la coreografía en formato bulería que han exhibido ante el público del certamen y que destaca por una puesta en escena que sintetiza algunas de las señas de identidad más importantes de las raíces flamencas de esta forma de expresión, con toques de fusión y mucha esencia andaluza. “No es fácil obtener la máxima puntuación en la competición. De hecho, llevamos varios años acudiendo y nunca habíamos logrado pasar de la segunda posición y eso que siempre hemos llevado coreografías muy elaboradas porque hay mucha competencia -este año, había más de 500 grupos- y el nivel es muy alto ”, comenta Paula, quien no oculta su satisfacción, no sólo por la primera plaza, si no por la Mención del Jurado que es aún más importante, ya que les da el paso al Europeo.

Para sus compañeras de grupo Lucía y Ángela, este triunfo supone dar un paso adelante en su trayectoria como bailarinas y flamencas; un éxito que les aporta ánimo, emoción y un impulso para seguir adelante, además de una enorme recompensa a toda una infancia y juventud dedicada al arte. “La danza lo es todo para nosotras. Requiere esfuerzo, constancia, dedicación, mucha ilusión y grandes dosis de fuerza de voluntad en los momentos difíciles porque no siempre es sencillo sacar tiempo, que hay que ‘robarlo’ de otras aficiones”, explicaron finalmente las jóvenes que ahora miran a la cita Europea con el objetivo de dejar alto el pabellón alhaurino.