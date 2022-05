Instalaciones solares fotovoltaicas, cada vez más necesarias

Málaga y toda Andalucía tienen una ubicación perfecta para aprovechar al máximo el rendimiento de una placa solar fotovoltaica. Llega el verano, el momento en que se optimiza este recurso energético, y vuelve a darse un incremento en el interés de los consumidores por la instalación de estas estructuras en los hogares, locales comerciales, empresas y naves industriales

No son pocos los motivos por los que se hace necesario, cada vez más, apostar por una instalación de autoconsumo solar en este 2022 antes de que llegue el verano. El primero de ellos, como cabe imaginar, es el ahorro económico que representa. No en vano, con la subida de las temperaturas, la factura del consumo eléctrico se dispara debido al uso constante de los aires acondicionados. Un incremento que se suma a un año de constantes y abusivas subidas por parte de las compañías proveedoras. Esta situación puede llegar a determinar que muchas familias no puedan hacer uso de estos electrodomésticos para aclimatar una vivienda por el gasto que implica.

Una empresa de confianza para una instalación optimizada

Por los motivos de subida de las tarifas eléctricas y el aumento esperado en el consumo, las instalaciones de autoconsumo solar se presentan como auténticas protagonistas de la mayoría de reformas e inversiones en los hogares malagueños, andaluces y nacionales.

En este sentido, cabe mencionar a Geesol, la empresa referente en el sector de las instalaciones de autoconsumo solar. Hasta hoy, acumulan más de 2.500 proyectos en este tipo de estructuras, tanto para particulares como para entornos empresariales. Su buen hacer está permitiendo que se cumpla su política de expansión con la apertura de una nueva delegación en Málaga.

Entre sus señas de identidad destaca el excepcional equipo humano de esta empresa, así como los componentes que usan en todas y cada una de sus instalaciones, siempre de primeras marcas. Esta conjunción de profesionalidad y calidad les permite ofrecer nada menos que 25 años de garantía en sus trabajos. Por otro lado, un motivo fundamental para entender el rápido crecimiento de esta organización es el trato con el cliente que se describe como excelente. En definitiva, es la empresa predestinada a conquistar el mercado de la energía solar en Málaga con sus instalaciones fotovoltaicas.

Razones para realizar instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo solar antes del verano

Ya se ha mencionado la capacidad de ahorro que produce este tipo de estructuras, no es extraño que, por este motivo, cerca de 12.000 andaluces se decidieran a llevar a cabo esta instalación en sus viviendas. Como norma general, si se colocan 7 placas solares, que tienen un precio estimado de 5.000 euros, si se cuenta con la ayuda del gobierno, es fácil pasar de pagar una factura de 300 euros mensuales a menos de 35.

El motivo por el que los meses anteriores a la llegada del verano es el mejor momento para hacer esta inversión es, también, el ahorro económico. A pesar de lo que pueda parecer en un principio y se piense que la mejor época es precisamente la época estival, por el aprovechamiento solar que significa, no es lo más conveniente, precisamente por la alta demanda que se produce y, por tanto, el aumento probable de los precios. Por lo tanto, es la temporada baja, los meses previos al verano, cuando es recomendable iniciar los trámites para contratar a la empresa que vaya a realizar estos trabajos.

Las instalaciones solares durante la temporada baja provocarán que se consigan precios más asequibles, pero, también, se logrará que los tiempos de entrega y montaje sean más rápidos. Hay que considerar que a medida que aumenta la demanda de estos trabajos, también es posible que se den casos de precios inflados, falta de materiales, y aumento en los tiempos de espera por el exceso de carga de estas empresas.

El otoño, el invierno o el principio de la primavera son estaciones ideales para evitar la presión de los instaladores logrando un ahorro considerable. Por otro lado, si se instala en estas fechas, se obtiene la ventaja de llegar a los meses con más horas de sol con el rendimiento de las instalaciones al 100 %.

Las instalaciones fotovoltaicas necesitan energía solar, no calor

Es una aclaración que conviene repetir para que no haya confusión, no es en verano cuando más rendimiento producen necesariamente, ya que no es el aumento de temperatura lo que las hace funcionar, sino la recepción de los rayos solares. Las placas fotovoltaicas producen más energía un mes de invierno que haya tenido días limpios y claros que cualquier mes de verano nublado y con capas de contaminación oscureciendo el cielo.

Por otro lado, sí es cierto que en verano los días son más largos, y en este sentido sí que se aprovecha mejor. Por este motivo, los últimos meses de primavera, cuando ya los días aumentan sus horas de luz, la atmósfera está limpia para que los rayos solares lleguen en cantidades elevadas a las placas y, además, no exista una excesiva demanda, es la mejor fecha para iniciar estos trabajos.

Una vez aclarado este punto, hay que tener en cuenta, para seguir en la línea de optimizar al máximo la recepción de la energía proveniente del sol, que el ángulo del sol, junto a la fuerza que posea la radiación solar en un día determinado, hace posible que algunos sistemas lleguen a generar el doble de electricidad.

En cualquier caso, hay que insistir que el calor no produce electricidad, de hecho, un exceso de temperaturas elevadas puede dañar la capacidad de los paneles para esa generación energética, reduciéndola.