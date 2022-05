'Callejéate', la gran fiesta de la participación ciudadana, llena de vida Alhaurín de la Torre

Después de su aplazamiento en enero por la evolución de los contagios Covid, por fin ha llegado la tercera edición de ‘Callejea’, rebautizado como ‘Callejéate’. La denominada gran fiesta de la participación ciudadana de Alhaurín de la Torre, nacida en 2018, ha llegado por fin este sábado, 14 de mayo, con el Barrio Viejo como epicentro de este encuentro multidisciplinar al aire libre.

Diversos conciertos, exhibiciones de baile, magia, cuentacuentos, atracciones hinchables, circo, talleres y expositores de las distintas asociaciones de la localidad, particularmente, de carácter social y cívico, figuran entre las actividades programadas.

'Callejéate' es el gran evento que organiza anualmente el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y cuenta con un variado y nutrido programa de actividades para todos los gustos y edades. La cita cuenta con la participación de otras áreas municipales y la colaboración con numerosas asociaciones y entidades locales.

El Barrio Viejo se ha escogido de nuevo para albergar la iniciativa. Allí se han instalado hasta cinco escenarios para la ocasión repartidos por diferentes rincones.

Durante la mañana y la tarde del sábado, los asistentes pueden disfrutar de numerosos espectáculos de música y baile, números circenses, deportes, exhibiciones y otras sorpresas. Para ello, los Servicios Operativos han acondicionado varios enclaves como calle Málaga, plaza de la Concepción, plaza de San Francisco, plaza de Pepe de Agustín o plaza del Conde, entre otros

Las actuaciones incluyen a artistas destacados como Alba Molina, Jammin’Dose, Shining Soul, Javi Cantero, Sr. Mirinda, Velacruz y We are not Dj’s.

El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Participación Ciudadana, Susana Valero, fueron los encargados de dar por inaugurada la cita. Valero hizo un balance muy positivo del evento y tuvo palabras de agradecimiento para todas las concejalías que también habían colaborado.

El eslogan es ‘Ciudadanía, origen e historia: Participa y vívelo’. Más información sobre el programa:

www.facebook.com/callejeabarrioviejo/. www.callejea.es.