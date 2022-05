El periodo para consultar el censo electoral transcurrirá del 2 al 9 de mayo

A partir del mañana lunes 2 de mayo, y hasta el día, 9 inclusive, permanecerá abierto el plazo de exposición pública y reclamaciones por errores en el Censo Electoral o para aquellos vecinos que no hayan recibido en su domicilio la tarjeta del Instituto Nacional de Estadística, con motivo de las Elecciones Autonómicas del 19 de junio. El aviso es válido tanto para los que no la tengan en su poder para esta convocatoria como para convocatorias anteriores, por no haber informado de posibles cambios de domicilio. La gran novedad es que los vecinos interesados en consultar, reclamar o actualizar sus datos no deben desplazarse ya al Ayuntamiento, pues la Ley de Protección de Datos impide colgar las listas en los tablones de anuncios. Ahora, las personas que deseen consultar deben enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono municipal 637326401, indicando su nombre, DNI y teléfono de contacto, o llamar a partir del martes día 3 -ya que mañana lunes permanecerá cerrada la Casa Consistorial por arrastre del festivo del domingo- al 952417150/51 (extensiones 7310, 7311 y 7392).

El servicio de consulta será individualizado para cada persona que lo solicite y serán los funcionarios del Área de Padrón/Secretaría los que lo tramiten consultando en la aplicación del Censo, para posteriormente ponerse en contacto telefónico con las personas interesadas y solucionar sus incidencias. Este procedimiento, además, servirá para evitar aglomeraciones en las instalaciones del Ayuntamiento y agilizar la gestión, así como ahorrar tiempo a los usuarios, ya que no tendrán que desplazarse para el trámite.

Para estas Elecciones al Parlamento de Andalucía del 19 de junio hay un total de 30.559 electores, es decir, 2.144 personas más con derecho a voto, ya que el 2 de diciembre de 2018, los anteriores comicios autonómicos, fueron 28.415 las personas con derecho a voto, y el 22 de marzo marzo de 2015, un total de 27.180 electores.

Ese espectacular incremento de población ha propiciado una serie de cambios importantes en la configuración del mapa electoral de Alhaurín de la Torre y ha deparado algunas variaciones de calado en cuanto al número de colegios mesas y secciones, respecto al último periodo de votaciones.

La principal novedad es que vuelve a incrementarse el total de mesas, que pasan de 40 a 43, debido a la reconfiguración de las secciones geográficas y colegios, que también sufren cambios. Se mantienen las 21 secciones, y se simplifica el número de espacios para votar, que pasan de 14 a 13, ya que el Centro Cívico La Torre absorberá a toda la masa de votantes que acudía al antiguo Hogar del Jubilado y al ya desaparecido Salón de Usos Múltiples del Centro Social del Mayor, en los Bajos del Mercado Municipal. Algunos de los colegios verán ampliado el número de mesas disponibles, con los correspondientes segmentos alfabéticos:Centro Cívico sube a cinco; el CEIP Clara Campoamor pasa de tres a cuatro (se desdobla la sección 12); el CEIP Los Manantiales aumenta de cuatro a cinco (la sección 7 añade una mesa más); y el CEIP Maruja Mallo agrega otra mesa más (la sección 3), pasando de dos a tres.

El Pleno Extraordinario para la designación de los miembros de las 43 mesas electorales (presidentes y vocales) tendrá lugar el 23 de mayo, del que avisaremos oportunamente. Como es habitual, se realizará en el formato de sorteo mediante una aplicación informática del Instituto Nacional de Estadística (INE), denominada CONOCE, encargado de la elección automática y al azar de los nombres.

Como es habitual en todos los comicios, el Ayuntamiento facilitará los traslados de votantes a su colegio electoral a través de un servicio de autobús, mientras que Protección Civil hará lo propio con las personas afectadas por movilidad reducida, <u>previa comunicación obligatoria</u>, usando para ello una ambulancia. Igualmente, se editará un nuevo mapa electoral a todo color que se distribuirá por los principales edificios municipales para que los interesados los retiren de forma totalmente gratuita. De todos los detalles se informará más adelante en nuevos comunicados.

Las Elecciones Autonómicas del 19-J fueron convocadas mediante Decreto del Presidente 4/2022, de 25 de abril, por el que se procedió a la disolución del Parlamento de Andalucía.

NOTA IMPORTANTE: Estos son los 13 colegios electorales existentes en Alhaurín de la Torre: Centro Cívico (que agrupa las secciones 1, 2 y 21); Centro de Adultos Torrealquería (sección 19); Centro Social El Romeral (sección 4); Centro Social Fuensanguínea-Huerta Alta (sección 6); CEIP Clara Campoamor (secciones 12 y 17); CEIP Isaac Peral (sección 9); CEIP Los Manantiales (secciones 7 y 15); CEIP Maruja Mallo (sección 3); Edificio de Promoción de El Peñón (sección 14); IES Galileo (secciones 13 y 20); IES Capellanía (sección 18); Polideportivo El Limón (secciones 5, 8, 11 y 16), y Sede Social Pinos de Alhaurín (sección 10).