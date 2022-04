El segmento de plata. Recuerdos

La necesidad de recurrir a la inmediatez para todo, acompañada de la posibilidad de transportar constantemente las nuevas cámaras fotográficas incorporadas a los teléfonos móviles, nos lleva a la pérdida de la posibilidad de recrearnos en los tiempos pasados con el repaso de los viejos álbumes fotográficos. Ya casi nadie plasma en papel sus recuerdos.

Los que hemos tenido la suerte de conservarlos, lo vemos recompensado con su revisión. La contemplación de esos documentos gráficos te retrotrae a otros tiempos y te permite rememorar situaciones que, en su día, consideraste imborrables, pero que el paso de los años había difuminado en tu mente.

Por problemas de almacenaje, estoy viviendo el proceso de eliminación de muchos de los recuerdos en formato fotográfico que había conservado a lo largo de toda mi vida. Una serie de instantáneas que no tienen casi ningún valor para quien no las complete con la descripción de las circunstancias que las motivaron. Es decir, solo las valoramos suficientemente sus protagonistas. ¡Qué trabajo me cuesta destruir alguna de ellas!

Hoy ha vuelto a mis manos una foto que considero histórica. En ella nos encontramos: Alejo García, Manolo Reina y un servidor. El nexo de unión: aquella aventura en forma de radio local que creo hace años Paco Linares bajo el nombre de Onda 8. Formábamos un grupo heterogéneo de personas de diversos estamentos, ideas y compromisos. Pero todos estábamos unidos por la verdad y la búsqueda de lo mejor para nuestros semejantes. Allí fomenté la vocación periodística que me llevó a emplear ocho años de mi vida para formarme como comunicador en la Universidad.

El primer fotografiado no se encuentra ya entre nosotros. Alejo García nos dejó en el año 2008. Fue un periodista muy famoso vinculado a Radio Nacional de España. Una vez jubilado volvió a Málaga y a sus raíces alhaurinas. Aunque era mayor que yo, habíamos convivido de alguna manera en mi infancia. Ambos vivíamos en el Pasillo de Santo Domingo. Mucho después coincidimos un Jueves Santo mientras yo iba como hombre de trono de la Esperanza. En un momento dado, le cedí el puesto durante un tramo en la calle Armengual de la Mota. La conversación subsiguiente y el compartir varias tertulias de Onda 8 cimentaron nuestra amistad. Un fuera de serie.

El segundo personaje que aparece es Manolo Reina. Fuimos compañeros en Intelhorce y, posteriormente, coincidimos en Onda 8 y en nuestra inquietud por las cosas de Málaga. Realicé para él mis primeros reportajes televisivos y sigo manteniendo bastante contacto con él y sus actividades periodísticas. Manolo sigue pendiente de cuanto acontece en nuestra capital, va a publicar ahora sus memorias y sigue en primera línea de la actualidad malacitana.

Ahí, junto a ellos, me encuentro yo. Un periodista vocacional. Junto a esos viejos comunicadores que tanto me han enseñado. Grandes tipos. Excelentes amigos. Esta foto me ha permitido rememorar una gran etapa (como todas) de mi vida. Han pasado más de quince años. Parece que fue ayer. Maldita mudanza. Me está haciendo saltar las lágrimas en demasiadas ocasiones.