Trayectoria e idoneidad

Antes de nada, preciso un apunte al margen, más por gentileza y hábito generoso que por requisito estético. Mis críticas, ácidas o menos, siempre van dirigidas al hombre público, nunca al soporte individual. Asentado tal principio, riguroso desde el primer artículo cuya fecha de inicio he olvidado por completo, paso a analizar el PP de Feijóo, renovado o reconstruido a gusto del consumidor. El porcentaje de votos favorables le acerca peligrosamente a aquellos congresos autócratas que se denominaban —con evidente, a la vez que penetrante, reproche antidemocrático— “a la búlgara”. Desde ya, y antes, confieso honradamente que el recién nombrado presidente del PP no me fascina en absoluto. Fuera de fobias o filias, tengo argumentos razonados (que iré exponiendo a renglón seguido) tan sólidos, o no, como los que defiendan tesis diferentes u opuestas.

Permítaseme un pequeño inciso. Creo que Casado pudo ser buen presidente (ignoro si tanto como estratega), pero tuvo un pésimo secretario general. Por el contrario, advierto a Feijóo un mal presidente con una aceptable secretaria general. Si en el primer caso García Egea desempeñó un papel decisivo en la defenestración de Casado, absuelvo a la señora Gamarra del probable revolcón electoral de Feijóo. Aquel, motu proprio o inducido, erró al elegir a sus enemigos: (Abascal y Ayuso); este, me temo, se equivocará al determinarse por el amigo: (Sánchez). En política, presentir los acompañantes óptimos para recorrer el camino y salvar las dificultades que entraña lograr la satisfacción ciudadana, constituye casi un ejercicio de prestidigitación. Sánchez debe tener con su gobierno y apoyos un sabor agridulce, tal vez amargo, que seguramente le desazona.

Gran parte de las adhesiones y apriorismos que aclamaron la candidatura exclusiva de Feijóo, para presidir el PP, tienen un cimiento poco sólido. Sus cuatro legislaturas consecutivas no avalan con rigor capacidad de gestión ni ninguna otra virtud política. Sin ir más lejos, Chaves ha presidido la Junta de Andalucía diecinueve años (excluyo los cuatro de Griñán y los seis de Susana Díaz); Bono presidió Castilla la Mancha veintiuno; Extremadura fue presidida por Rodríguez Ibarra durante veinticuatro. Aparte el retraso actual de tales Comunidades Autónomas, dudo que alguien entregue el aprobado a ninguno de ellos. Rechazo, pues, que permanecer algunas legislaturas presidiendo Galicia implique necesariamente ningún plus extra. Gloria Lago, fundadora de Galicia Bilingüe, podría explicar con pelos y señales vida, palabra y obra de Feijóo.

Cierto que el candidato, hoy presidente, fue proclamado con el noventa y ocho, punto, treinta y cinco por ciento de los tres mil compromisarios y casi cuarenta mil afiliados del amplio total que presuntamente tiene el PP. Sin embargo, entre los múltiples titulares que dejó el fin de semana destaca “necesitamos mayorías indiscutibles para no depender de Vox”. Incluso prometió recuperar la mayoría absoluta. Desde “ganar el cielo por asalto” no había advertido ninguna otra alucinación, fuera de las continuas que atenazan a Sánchez. Supongo, y a las pruebas me remito, que los políticos hacen común lo improcedente incluyendo a aquellos con reputación de sobrios y ecuánimes. Aunque sea pertinente advertencias amenazantes tipo “vengo a ganar para luego gobernar”, se crean esperanzas infundadas que luego propician frustraciones profundas.

A mí, personalmente, me parece que cualquier nacionalista autonómico queda inhabilitado para presidir un partido nacional. Feijóo es un nacionalista gallego con presuntos tics anticonstitucionales, desde mi punto de vista. Me explico. El artículo tres, uno, de la Constitución dice: ”El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen <u>el deber</u> de conocerla y <u>el derecho</u> a usarla”. Los Estatutos de Autonomía tratan el tema lingüístico de forma especial. Por ejemplo, el Estatuto Gallego en su artículo cinco, dos, expresa: “Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen <u>el derecho de conocerlos y usarlos</u>”. Es decir, solo se habla de derechos. “Deber” comporta obligación en tanto que “derecho” conlleva exención, franquicia, privilegio. Distinto es que ningún partido presente recurso de inconstitucionalidad o que el propio Tribunal trampee con la obligatoriedad de dar en castellano el veinticinco por ciento del tiempo lectivo, y que algunos pretenden incumplir.

Feijóo, o su gobierno, en unas oposiciones públicas exigió una prueba en gallego de carácter eliminatorio. Inconstitucional de cabo a rabo, según el artículo catorce. Presidiendo ya el PP, sigue obstinado cuando afirma salvaguardar un “bilingüismo cordial”. Llevo en la Comunidad Valenciana desde mil novecientos ochenta y dos “gozando” de ese bilingüismo como docente, padre y abuelo. Aclaro que las posturas, con diferentes ejecutivos, no son comparables al radicalismo sufrido en otras Comunidades que todos identificamos. A raíz de lo expuesto, la unidad que reclama un nacionalista alberga objetivos materiales, pecuniarios, no convicciones programáticas.

Sumo a estos considerandos otros dos contra la certera elección de Feijóo al frente del PP. He observado que, en ciertos medios y debates, tertulianos vasallos del sanchismo encomian a don Alberto (Núñez Feijóo) mientras descalifican a doña Isabel (Díaz Ayuso). Desde luego, el repertorio de alabanzas alcanza el clímax cuando se le compara con Vox, al que denigran “colocándole carteles” a la vieja usanza del oeste. Que Ayuso y Vox sean los verdaderos rivales de la izquierda, que motiven todos los apelativos parapeto, defensa, del auténtico populismo, es para preocupar. El novato presidente del PP, en su discurso inicial enarboló satisfecho la ventura fraguada por el Estado Autonómico. Sintetiza una dispersión nefanda: ruina económica, descentralización y nepotismo; un caldo complejo.

Vislumbro —pese al aplauso generoso y probablemente infiel de gente que se aparea con la bicoca gubernamental— un fracaso matizado del PP en las próximas elecciones generales, que vienen de camino. Desde luego no lo hago como votante, dado mi abstencionismo irredento, sino por pulsiones lógicas. Si la lógica, tan escasa como el sentido común, se ejerciera a todos los niveles, Sánchez sacaría alrededor de cincuenta diputados toda vez que PP, Vox y Ciudadanos (redivivo) deberían repartirse doscientos cincuenta, dejando el resto para independentistas, nacionalistas afines, comunistas, bildu y “unitarios” de la España vaciada; máximo, “trinitarios”. Como estamos aquí, Sánchez, PP y Vox, con orden variable, rondarán cien cada uno. El resto será para los citados en segundo lugar con Ciudadanos ausente. Feijóo tendrá dos opciones: pactar con Vox o con un PSOE serio, sin Sánchez ni su tropa. Si relanza el bipartidismo huérfano de sustancia, es probable que las próximas elecciones (entre el dos mil veintiséis o veintisiete) las gane Vox por mayoría absoluta. ¿De dónde sacó Rajoy once millones de votos?

Por cierto, la única forma de servir a España es “estorbando” (¿ayuda o estorba?, preguntaba Sánchez, hoy miércoles, al PP en el Parlamento) al gobierno social-comunista.